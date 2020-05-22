Компания собиралась уволить около 1000 человек, но новые инвестиции позволят этого не делать.
- Разработчик AR-гарнитур Magic Leap привлёк $350 млн от неназванных инвесторов для сохранения компании. Об этом гендиректор Рони Абовиц сообщил в письме сотрудникам. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные The Information и Business Insider.
- В апреле источники Bloomberg сообщали, что компания уволила около 1000 человек и планирует отказаться от розничных продаж. Теперь разработчик отзывает предупреждение о массовых увольнениях, которое рассылал сотрудникам в конце апреля (направить такое письмо нужно было за 60 дней), пишет издание.
- 6 мая The Information узнало, что Magic Leap ведёт переговоры о привлечении инвестиций от крупной медицинской организации. Тогда речь шла о сумме около $100 млн. Глава компании якобы заявлял, что инвестор поможет Magic Leap преуспеть на корпоративном рынке и привлечь внимание других игроков в сфере здравоохранения.
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Roman Trifonov
об увольненияХ и закрытии розницы
Лиана ЛипановаRoman
спасибо, поправила