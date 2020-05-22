Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Это поможет определить, кого нужно изолировать и отправить на тестирование на Covid-19, если кто-то из сотрудников заболеет.
Американский производитель телекоммуникационного оборудования Juniper Networks планирует раздать около 10 тысячам своих сотрудников бейджи со встроенными Bluetooth-чипами, сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента компании Джеффа Аарона.
Так Juniper Networks хочет предотвратить вспышки коронавируса в офисах — чип будет передавать данные о взаимодействии сотрудников на роутеры стартапа Mist, принадлежащего компании.
Собранные данные помогут определить, каких сотрудников необходимо протестировать и изолировать, если кто-то в офисе получит положительный результат на Covid-19.
Mist также начал продавать свою систему другим компаниям по подписке за $150 за точку доступа в год. Её тестируют уже около 25 клиентов, рассказал Аарон.
Другая компания — Symbiosy из Словакии — использовала для отслеживания контактов в офисе собственное программное обеспечение вместе с датчиками от технологического партнёра Quuppa. Это помогло компании идентифицировать около 40 человек и направить их на тестирование после того, как один из сотрудником заразился.
«Вручную мы бы не смогли получить такую точность. Нам бы пришлось отправить на тестирование в два раза больше людей, если бы мы анализировали журналы учёта посещаемости офиса», — рассказал Томас Мелиско, глава отдела недвижимости компании HB Reavis Symbiosy.
Как там....Бил Гейц, чипизация. Что в РФ шутка и насмешка над "ватниками" в США почему то воплощается в жизнь
Нет, как говаривал товарищ Жириновский, климатическое оружие - это изобретение наших ученых. Так что гоморадуга - это секретные испытания, которые царь и кровавый режим проводит на собственном народе
Apple и Google же готовят функционал встроенный в операционные системы телефонов с отслеживанием пересечений. Это закроет большую часть проблемы выявления контактов.
Тоесть тетки из инстаграма были правы...... Чипирование.
Блоги компаний
Показать еще