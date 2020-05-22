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Техника
Лиана Липанова
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Технологические компании в США начали предлагать отслеживать контакты сотрудников в офисе с помощью Bluetooth-чипов Материал редакции

Это поможет определить, кого нужно изолировать и отправить на тестирование на Covid-19, если кто-то из сотрудников заболеет.

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Американский производитель телекоммуникационного оборудования Juniper Networks планирует раздать около 10 тысячам своих сотрудников бейджи со встроенными Bluetooth-чипами, сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента компании Джеффа Аарона.

Так Juniper Networks хочет предотвратить вспышки коронавируса в офисах — чип будет передавать данные о взаимодействии сотрудников на роутеры стартапа Mist, принадлежащего компании.

Собранные данные помогут определить, каких сотрудников необходимо протестировать и изолировать, если кто-то в офисе получит положительный результат на Covid-19.

Mist также начал продавать свою систему другим компаниям по подписке за $150 за точку доступа в год. Её тестируют уже около 25 клиентов, рассказал Аарон.

Другая компания — Symbiosy из Словакии — использовала для отслеживания контактов в офисе собственное программное обеспечение вместе с датчиками от технологического партнёра Quuppa. Это помогло компании идентифицировать около 40 человек и направить их на тестирование после того, как один из сотрудником заразился.

«Вручную мы бы не смогли получить такую точность. Нам бы пришлось отправить на тестирование в два раза больше людей, если бы мы анализировали журналы учёта посещаемости офиса», — рассказал Томас Мелиско, глава отдела недвижимости компании HB Reavis Symbiosy.

#новость #коронавирус

Лиана Липанова
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Никита Иванов

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Roman Trifonov

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Интересно, спасет ли оберток из фольги?

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Игорь Крафт

0

Вот она свободная АМЕРИКА!!!! ВСЕ ПРАВА ГРАЖДАН ЗАЩИЩЕНЫ!!! РЖАКА ...

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Mikhail Bobko

0

Как там....Бил Гейц, чипизация. Что в РФ шутка и насмешка над "ватниками" в США почему то воплощается в жизнь 

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alex twit

Mikhail
1

да-да, а вот на той неделе радуга была в небе, это лучи гомосексуализма! дотянулся проклятый Гейтс!

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Mikhail Bobko

alex
0

Нет, как говаривал товарищ Жириновский, климатическое оружие - это изобретение наших ученых. Так что гоморадуга - это секретные испытания, которые царь и кровавый режим проводит на собственном народе

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Дмитрий Кудрявцев

0

Apple и Google же готовят функционал встроенный в операционные системы телефонов с отслеживанием пересечений. Это закроет большую часть проблемы выявления контактов.

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Степан Фадеев

0

Тоесть тетки из инстаграма были правы...... Чипирование.

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Mikhail Bobko

Степан
0

"Это другое!"

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Олег Акимов

0

Наверняка идея исходит из Microsoft ...

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