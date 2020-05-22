Это поможет определить, кого нужно изолировать и отправить на тестирование на Covid-19, если кто-то из сотрудников заболеет.

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Американский производитель телекоммуникационного оборудования Juniper Networks планирует раздать около 10 тысячам своих сотрудников бейджи со встроенными Bluetooth-чипами, сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента компании Джеффа Аарона.

Так Juniper Networks хочет предотвратить вспышки коронавируса в офисах — чип будет передавать данные о взаимодействии сотрудников на роутеры стартапа Mist, принадлежащего компании.

Собранные данные помогут определить, каких сотрудников необходимо протестировать и изолировать, если кто-то в офисе получит положительный результат на Covid-19.

Mist также начал продавать свою систему другим компаниям по подписке за $150 за точку доступа в год. Её тестируют уже около 25 клиентов, рассказал Аарон.

Другая компания — Symbiosy из Словакии — использовала для отслеживания контактов в офисе собственное программное обеспечение вместе с датчиками от технологического партнёра Quuppa. Это помогло компании идентифицировать около 40 человек и направить их на тестирование после того, как один из сотрудником заразился.