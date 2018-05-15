Nothing представила бюджетный смартфон CMF Phone 1 со сменной задней панелью

Цена — от €239.Здесь и далее фото NothingПринадлежащий Nothing суббренд CFM выпустил Phone 1. Смартфон оснащён 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 7300, произведённым по 4-нанометровой технологии.Оперативная память устройства — 8 ГБ с возможностью увеличить её до 16 ГБ, встроенная — 120 ГБ. Объём аккумулятора — 5000 мАч. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.Экран диагональю 6,67 дюйма — Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 2000 нит. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, фронтальной — 16 Мп.Phone 1 работает на базе Android 14. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC.Основная особенность устройства — возможность кастомизации задней панели. Например, к ней можно крепить ремешки, подставки и кардхолдеры. Nothing также выпустила линейку сменных панелей мятного, тёмно-синего, чёрного и оранжевого цветов. Отвёртка для смены крышки идёт в комплекте.CMF Phone 1 поступит в продажу 12 июля 2024 года по цене от €239 (около 23 тысяч рублей). Задние панели стоят €35 (около 3500 рублей), большинство аксессуаров — €25 (около 2500 рублей).#новости #nothing #cmf
Съёмная задняя панель? На меня напала ностальгия)) не понимал, почему сейчас телефоны не делают такими как раньше, было оч удобно, затупил, батарейку вытащил, вставил и все путем!
ip67/68 вышли из чата
Ребята ловят волну, учитывая что ЕС сейчас требует это вернуть.
Следующая новость про Nothing будет об их закрытии. Скриньте.
С чего бы?
Учитывая что давно ходят слухи, что это опять BBK, как было с Oneplus, то сомневаюсь.
Ну меняется и меняется.
Не так уже и впечатляет, как первый телефон. В принципе бренд себе имя сделал. Остался вопрос продаж. Среди таких же по сути конкурентов.
А ведь на нём даже корованы нельзя грабить...