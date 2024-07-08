Суббренд Nothing представил беспроводные наушники за $59 и «умные» часы за $69

8 июля 2024 года компания также показала бюджетный смартфон со сменной задней панелью.CMF, суббренд Nothing, представил беспроводные наушники Buds Pro 2, пишет The Verge. Они поддерживают гибридное шумоподавление, быструю зарядку (10 минут хватит на семь часов воспроизведения музыки), аудио высокого разрешения и эффект Spatial Audio.Заявленное время автономной работы: до 11 часов в режиме прослушивания музыки без шумоподавления, с кейсом — до 43 часов. С включенным шумоподавлением — до 6,5 часа и 26 часов соответственно.Источник здесь и далее: CMF, The VergeУ кейса для зарядки есть колёсико, с помощью которого пользователи могут регулировать громкость или управлять воспроизведением музыки. Его также можно настроить на управление шумоподавлением, активацию голосового помощника или отключение микрофона во время звонка.Цена — $59 (около 5200 рублей по курсу на 8 июля 2024 года). В продаже с 12 июля 2024 года.Также CMF представила «умные» часы Watch Pro 2 со сменным безелем (поворотное кольцо на циферблате). У них 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей, есть встроенный GPS, датчики сердечного ритма, поддержка 120 «спортивных режимов» и Bluetooth-звонков с функцией шумоподавления.Цена — $69 (около 6000 рублей по курсу на 8 июля 2024 года). В продаже — с 12 июля 2024 года.#новости #nothing
Пи*дато
PI*DA to?
3.14*DA = 3.14 * (1 dalton ) = 3.14*6.0221366516752E+26 = 1,8909509 × 10^27
Не благодарите, но в следующий раз сами решайте задачи свои.
Не люблю круглые часы. Сделали бы прямоугольные, купил бы себе. 🤔
Первая версия была прямоугольная
все скоро сделают
Не часы - а фитнес трекер, судя по функционалу и os
Часы и фитнес-трекер в одном корпусе