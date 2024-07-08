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Таня Боброва
Техника

Суббренд Nothing представил беспроводные наушники за $59 и «умные» часы за $69

8 июля 2024 года компания также показала бюджетный смартфон со сменной задней панелью.

  • CMF, суббренд Nothing, представил беспроводные наушники Buds Pro 2, пишет The Verge. Они поддерживают гибридное шумоподавление, быструю зарядку (10 минут хватит на семь часов воспроизведения музыки), аудио высокого разрешения и эффект Spatial Audio.
  • Заявленное время автономной работы: до 11 часов в режиме прослушивания музыки без шумоподавления, с кейсом — до 43 часов. С включенным шумоподавлением — до 6,5 часа и 26 часов соответственно.
Источник здесь и далее: CMF, The Verge
Источник здесь и далее: CMF, The Verge
Суббренд Nothing представил беспроводные наушники за $59 и «умные» часы за $69
Суббренд Nothing представил беспроводные наушники за $59 и «умные» часы за $69
Суббренд Nothing представил беспроводные наушники за $59 и «умные» часы за $69
  • У кейса для зарядки есть колёсико, с помощью которого пользователи могут регулировать громкость или управлять воспроизведением музыки. Его также можно настроить на управление шумоподавлением, активацию голосового помощника или отключение микрофона во время звонка.
  • Цена — $59 (около 5200 рублей по курсу на 8 июля 2024 года). В продаже с 12 июля 2024 года.
Суббренд Nothing представил беспроводные наушники за $59 и «умные» часы за $69
  • Также CMF представила «умные» часы Watch Pro 2 со сменным безелем (поворотное кольцо на циферблате). У них 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей, есть встроенный GPS, датчики сердечного ритма, поддержка 120 «спортивных режимов» и Bluetooth-звонков с функцией шумоподавления.
Суббренд Nothing представил беспроводные наушники за $59 и «умные» часы за $69
  • Цена — $69 (около 6000 рублей по курсу на 8 июля 2024 года). В продаже — с 12 июля 2024 года.
Суббренд Nothing представил беспроводные наушники за $59 и «умные» часы за $69

#новости #nothing

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25
25 комментариев
G.L.

Пи*дато

1
Ответить
Чех в чешках

PI*DA to?

3.14*DA = 3.14 * (1 dalton ) = 3.14*6.0221366516752E+26 = 1,8909509 × 10^27

Не благодарите, но в следующий раз сами решайте задачи свои.

1
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Vidadi

Не люблю круглые часы. Сделали бы прямоугольные, купил бы себе. 🤔

1
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Никита

Первая версия была прямоугольная

1
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Шахзод Аъзамов

все скоро сделают

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Никита

Не часы - а фитнес трекер, судя по функционалу и os

1
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Andrey Zykov

Часы и фитнес-трекер в одном корпусе

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