Syng позиционирует себя как «аудиокомпания будущего» и привлекла к работе бывших инженеров и дизайнеров Apple, Facebook и других.

В закладки

Один из наиболее известных дизайнеров Apple, бывший сотрудник компании Кристофер Стрингер ищет инвесторов, чтобы создать «революционную» домашнюю аудиосистему Syng — конкурента HomePod и Sonos, пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.

Syng позиционирует себя как «аудиокомпания будущего» и делает ставку на дизайн и качество звука, отмечает FT. В обращении к потенциальным инвесторам компания заявляет, что планирует производить линейку колонок Cell. Она также представит новый аудиоформат с «иммерсивным рендерингом». Технология позволит создать звук, «неотличимый от реального».

Первые колонки стартап планирует выпустить в четвёртом квартале 2020 года. Помимо продажи техники, компания рассчитывает зарабатывать на продаже лицензии за использование своей аудиотехнологии, которую она будет продавать производителям оборудования.

Стартап уже привлёк $15 млн и планирует получить ещё «несколько миллионов» для запуска продукта, рассказали FT источники. Syng не ответила на запросы издания.

Больше 20 лет Стрингер проработал в дизайнерской команде Джони Айва. В 2017 году он ушёл из компании, чтобы работать над собственным продуктом Syng в Лос-Анджелесе, напоминает FT.

Сооснователи компании — один из создателей бренда DC Shoes Деймон Уэй, бывший инженер аудиосистем Apple Афроз Фэмили и также бывший инженер Apple, сооснователь компании Nest Мэтт Роджерс. Syng наняла нескольких бывших дизайнеров и инженеров Nest, Ring, Nike и Facebook, Harman International и Bowers & Wilkins. Всего в стартапе «десятки людей», утверждает FT.