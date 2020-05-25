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Syng позиционирует себя как «аудиокомпания будущего» и привлекла к работе бывших инженеров и дизайнеров Apple, Facebook и других.
Один из наиболее известных дизайнеров Apple, бывший сотрудник компании Кристофер Стрингер ищет инвесторов, чтобы создать «революционную» домашнюю аудиосистему Syng — конкурента HomePod и Sonos, пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.
Syng позиционирует себя как «аудиокомпания будущего» и делает ставку на дизайн и качество звука, отмечает FT. В обращении к потенциальным инвесторам компания заявляет, что планирует производить линейку колонок Cell. Она также представит новый аудиоформат с «иммерсивным рендерингом». Технология позволит создать звук, «неотличимый от реального».
Первые колонки стартап планирует выпустить в четвёртом квартале 2020 года. Помимо продажи техники, компания рассчитывает зарабатывать на продаже лицензии за использование своей аудиотехнологии, которую она будет продавать производителям оборудования.
Стартап уже привлёк $15 млн и планирует получить ещё «несколько миллионов» для запуска продукта, рассказали FT источники. Syng не ответила на запросы издания.
Больше 20 лет Стрингер проработал в дизайнерской команде Джони Айва. В 2017 году он ушёл из компании, чтобы работать над собственным продуктом Syng в Лос-Анджелесе, напоминает FT.
Сооснователи компании — один из создателей бренда DC Shoes Деймон Уэй, бывший инженер аудиосистем Apple Афроз Фэмили и также бывший инженер Apple, сооснователь компании Nest Мэтт Роджерс. Syng наняла нескольких бывших дизайнеров и инженеров Nest, Ring, Nike и Facebook, Harman International и Bowers & Wilkins. Всего в стартапе «десятки людей», утверждает FT.
Стрингеру принадлежат более 1400 патентов на изобретения, включая элементы дизайна iPhone, Apple Watch и HomePod. После производителя системы «умного» дома Nest проект Syng обещает быть наиболее заметным стартапом, запущенным выходцами из Apple, полагает издание. Однако, в отличие от Nest, Syng выходит на более развитый рынок домашних аудиосистем. На нём производителям более дорогих устройств типа Sonos довольно тяжело конкурировать с доступными «умными» колонками Echo от Amazon, отмечает FT.
Хорошую акустику в уши не запихаешь, понты нулевые, в кредит никто не возьмет ))
А как же дома вечеринки устраивать и каждые 5 минут подмечать чистоту звука? :)
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