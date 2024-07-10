Samsung представила смартфоны-раскладушки Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6

Компания показала телефоны, а также наушники Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro, часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra и «умное» кольцо на июльской презентации Unpacked.Источник: The VergeGalaxy Z Flip 6 и Z Fold 6Оба смартфона оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и поддерживают уровень защиты IP48. Модели пятого поколения поддерживали уровень IPX8 — то есть были влагостойкими, но не пылестойкими. «4» означает, что устройства защищены от посторонних предметов размером от 1 мм, но всё ещё не от пыли, отмечает The Verge.Модели получили встроенные функции ИИ от Samsung — Galaxy AI, которые появились и в линейке Galaxy S24.Внешний экран у Z Flip 6 — 3,4-дюймовый Super AMOLED, как и у Z Flip 5. Теперь пользователи получат доступ с него к ИИ-функциям Galaxy AI. Также с экрана можно управлять уведомлениями, треками на музыкальном виджете и другое. Основной экран — диагональю 6,7 дюйма.Flip 6 оснащён 10-мегаписельной фронтальной камерой, 12-мегапиксельной ультраширокоугольной и 50-мегапиксельной основной камерой (вместо 12-мегапиксельной у Flip 5).Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч против 3700 мАч у предыдущей версии. Модель будет доступна с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ постоянной.Основной дисплей Z Fold 6 — 7,6 дюймовый Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. Внешний экран — 6,3-дюймовый. В разложенном виде толщина устройства уменьшилась с 6,1 мм до 5,6 мм. Смартфон стал легче — 239 г против 253 г у Fold 5, пишет The Verge.На задней панели — основная широкоугольная камера на 50 МП, сверхширокоугольная на 12 МП и телеобъектив на 10 МП с трёхкратным оптическим зумом. Фронтальная камера — 10 МП, ещё одна на 4 МП есть под дисплеем.Ёмкость аккумулятора — 4400 мАч, такой же у Fold 5. Samsung оснастила устройство 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ в зависимости от модели.Предзаказ на оба смартфона — с 10 июля 2024 года, в продаже — с 24 июля. В России предзаказ уже открыл, например, МТС: цена на Z Flip 6 — от 119 990 рублей, на Z Fold 6 — от 189 990 рублей. Наушники Galaxy Buds 3 и Buds 3 ProУ устройств обновили дизайн — теперь они похожи на AirPods от Apple, отмечает The Verge. Они поддерживают три микрофона, активное шумоподавление (в Pro-версии — адаптивное шумоподавление) и функции Galaxy AI.Например, активировав функцию Interpreter на Fold 6 или Flip 6 и подключив наушники, пользователи могут слушать голосовой перевод лекции на иностранном языке в режиме реального времени.Как заявляет компания, Buds 3 могут работать до пяти часов на одном заряде в режиме воспроизведения музыки с включенным шумоподавлением, Buds 3 Pro — до шести часов.Наушники доступны для предзаказа с 10 июля, в продаже — с 24 июля. МТС открыл предзаказ по цене 14 490 рублей за Buds 3 и 19 990 рублей — Buds 3 Pro.Источник: The Verge Часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch UltraWatch 7 доступны в двух размерах — 40 мм и 44 мм, Watch Ultra только 47 мм в корпусе из титана. Оба устройства имеют дисплеи Super AMOLED из сапфирового стекла.Устройства поддерживают обновлённый датчик Samsung BioActive — для улучшенного анализа сердечного ритма и состава тела, пишет The Verge. Работают на базе Wear OS 5.Часы поддерживают более 100 тренировок, функцию мониторинга апноэ, сердечного ритма и артериального давления, функцию обнаружения падения, двухчастотный GPS-модуль. У Watch Ultra есть режим «мультиспорт» для триатлона.Ёмкость аккумулятора Watch 7 — 300 мАч с поддержкой быстрой зарядки у модели 40 мм и 425 мАч у 44 мм. У Watch Ultra — 590 мАч.Предазаказ на обе модели открылся 10 июля 2024 года, в продаже — с 24 июля. МТС предлагает предзаказ только Watch 7 по цене от 25 990 рублей.Galaxy Watch7 — слева, Watch Ultra — справа / Источник: Samsung Кольцо Galaxy RingSamsung анонсировала «умное» кольцо Galaxy Ring в начале 2024 года. Оно предназначено для круглосуточного мониторинга здоровья и может работать без подзарядки до семи дней. Вес — от 2,3 г до 3 г в зависимости от размера (всего их девять).Компания открыла предзаказ на Galaxy Ring с 10 июля, в продаже — с 24 июля. Цена — $399 (около 35,3 тысячи рублей по курсу на 10 июля 2024 года), пишет TechCrunch.Источник: TechCrunch #новости #samsung
Скорее понты. Сгибаемость не особо и нужна
Тебе просто эпл ещё не рассказала, зачем тебе это нужно
может кому-то и нужна , во всяком случае эта модель отличается от других
Ничего подобного. Это очень удобно
дизайн телефона и наушников необычный , телефон раскладывается круто , можно и маленький экранчик можно побольше , как маленький конструктор грубо говоря
А побольшей части уйня, тупиковая ветвь развития.