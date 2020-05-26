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Техника
Лиана Липанова
333

Логистический оператор Alibaba запустил в Китае доставку беспилотниками: заказ привозят к дому и оповещают по SMS Материал редакции

Беспилотники сами прокладывают маршрут, но пока доставляют заказы в пределах жилых микрорайонов.

7 комментариев
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Логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) запустил в Ханчжоу, Шанхае, Тиньцзяне и Ченду в Китае доставку посылок с помощью беспилотных роботов G Plus. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Cainiao

Машина оснащена сенсорами, которые позволяют распознавать людей. Например, если беспилотник «увидит» детей поблизости, то он замедлит ход, изменит маршрут или остановится.

Чтобы получить заказ с помощью беспилотника, пользователь должен выбрать соответствующий способ доставки в приложениях Cainiao GuoGuo или Taobao, выбрать время и указать адрес. Робот приезжает к подъезду дома и сообщает об этом заказчику с помощью SMS и звонка.

Одной полной зарядки машины хватает примерно на 40 км, а подзаряжается устройство в отделении Cainiao Post.

Сейчас беспилотники доставляют заказы в пределах жилых микрорайонов и не выезжают на загруженные улицы. Для этого Cainiao оцифровывает и загружает в систему карту микрорайона, объяснил представитель компании. Устройство понимает сигналы светофора и самостоятельно прокладывает маршрут.

Cainiao разрабатывала беспилотник с 2015 года вместе с лабораторией ET Logistics Lab. Инвестиции в разработку компания не раскрывает.

В будущем производитель планирует научить машину передвигаться между микрорайонами и на более дальние расстояния. В компании считают, что в перспективе G Plus не сможет полностью заменить курьеров — они будут дополнять друг друга.

Пока Cainiao не берёт денег с почтовых отделений и партнёров за использование беспилотников. Основная задача — собрать и проанализировать паттерны поведения покупателей, чтобы в ближайшее время расширить сферу применения G Plus.

#cainiao #беспилотники

Лиана Липанова
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7 комментариев
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alex twit

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Rembrand O

alex
4

SMS: доставлено, плять.

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Дима Басин

alex
–1

Баян

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Kostya Golikov

2

// то же самое, но с криками на китайском

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Laugh Radiant

0

Постамат с доставкой до дома, это реально то что нужно.

Ты слышишь меня OZON, со своим дебильным фирменным пунктом выдачи, одним на весь микрорайон? 

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Arthur Niazyan

Laugh
0

Мне сегодня ОЗОН сделанный вчера заказ доставил водителем Я.такси ))

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Ksenia Van De Kamp

–1

¡No pasarán!

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