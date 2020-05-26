Беспилотники сами прокладывают маршрут, но пока доставляют заказы в пределах жилых микрорайонов.

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Логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) запустил в Ханчжоу, Шанхае, Тиньцзяне и Ченду в Китае доставку посылок с помощью беспилотных роботов G Plus. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Cainiao

Машина оснащена сенсорами, которые позволяют распознавать людей. Например, если беспилотник «увидит» детей поблизости, то он замедлит ход, изменит маршрут или остановится.

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Чтобы получить заказ с помощью беспилотника, пользователь должен выбрать соответствующий способ доставки в приложениях Cainiao GuoGuo или Taobao, выбрать время и указать адрес. Робот приезжает к подъезду дома и сообщает об этом заказчику с помощью SMS и звонка.

Одной полной зарядки машины хватает примерно на 40 км, а подзаряжается устройство в отделении Cainiao Post.

Сейчас беспилотники доставляют заказы в пределах жилых микрорайонов и не выезжают на загруженные улицы. Для этого Cainiao оцифровывает и загружает в систему карту микрорайона, объяснил представитель компании. Устройство понимает сигналы светофора и самостоятельно прокладывает маршрут.

Cainiao разрабатывала беспилотник с 2015 года вместе с лабораторией ET Logistics Lab. Инвестиции в разработку компания не раскрывает.

В будущем производитель планирует научить машину передвигаться между микрорайонами и на более дальние расстояния. В компании считают, что в перспективе G Plus не сможет полностью заменить курьеров — они будут дополнять друг друга.