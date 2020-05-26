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Беспилотники сами прокладывают маршрут, но пока доставляют заказы в пределах жилых микрорайонов.
Логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) запустил в Ханчжоу, Шанхае, Тиньцзяне и Ченду в Китае доставку посылок с помощью беспилотных роботов G Plus. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
Машина оснащена сенсорами, которые позволяют распознавать людей. Например, если беспилотник «увидит» детей поблизости, то он замедлит ход, изменит маршрут или остановится.
Чтобы получить заказ с помощью беспилотника, пользователь должен выбрать соответствующий способ доставки в приложениях Cainiao GuoGuo или Taobao, выбрать время и указать адрес. Робот приезжает к подъезду дома и сообщает об этом заказчику с помощью SMS и звонка.
Одной полной зарядки машины хватает примерно на 40 км, а подзаряжается устройство в отделении Cainiao Post.
Сейчас беспилотники доставляют заказы в пределах жилых микрорайонов и не выезжают на загруженные улицы. Для этого Cainiao оцифровывает и загружает в систему карту микрорайона, объяснил представитель компании. Устройство понимает сигналы светофора и самостоятельно прокладывает маршрут.
Cainiao разрабатывала беспилотник с 2015 года вместе с лабораторией ET Logistics Lab. Инвестиции в разработку компания не раскрывает.
В будущем производитель планирует научить машину передвигаться между микрорайонами и на более дальние расстояния. В компании считают, что в перспективе G Plus не сможет полностью заменить курьеров — они будут дополнять друг друга.
Пока Cainiao не берёт денег с почтовых отделений и партнёров за использование беспилотников. Основная задача — собрать и проанализировать паттерны поведения покупателей, чтобы в ближайшее время расширить сферу применения G Plus.
Постамат с доставкой до дома, это реально то что нужно.
Ты слышишь меня OZON, со своим дебильным фирменным пунктом выдачи, одним на весь микрорайон?
Мне сегодня ОЗОН сделанный вчера заказ доставил водителем Я.такси ))
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