Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Имя оператора может включать цифры и латинские буквы и не должно превышать 16 символов.
Мобильный оператор Yota подключил услугу, которая позволяет сменить название оператора на экране смартфона, пишут «Ведомости».
Услуга стоит 99 рублей — абоненты могут выбрать название из 16 символов, включая цифры и латинские буквы, поясняет газета. Подключить опцию можно, набрав на телефоне *137#.
Такая же услуга есть у «Тинькофф мобайл» — можно изменить название сети на комбинацию из 10 символов. Услуга доступна бессрочно или по подписке. Цены для клиентов в регионах отличаются, например, в Санкт-Петербурге бессрочное подключение стоит 249 рублей.
Офигенно. Сейчас бы за такие картинки прикрыли надолго...
Я пытался что-то найти с операторами, не мог нормальный запрос подобрать..
Руслану Шаветдинову может бесплатно сделаете на Новой Земле?
А вот это конечно да. И уйти бы от такого, да некуда. У других операторов все решается также, но это паскудства и сволочизма ситуации не убавляет.
А знаете, почему у Тинькова только 10 символов? Потому что в POSHELNA*UY их 11.👆
Если убрать вторую букву, будет норм и уложитесь.
На андроиде можно поменять и самому. А вообще, нафиг нужно это название сети, лучше вообще убрать, место только занимает в строке состояния.
Нужно чтобы заметить что тебя в роуминг переключило
Мегафон такого никогда не позволит, по понятным причинам))
Функция — чистая вкусовщина. Я бы на своём билайне поменял с удовольствием: телефон на английском, а в углу затаился на русском «Билайн», мне не нраица;
Так они ж ещё хуйню вставляют всякую типа «#mirnoenebo75», «#didyvaevali», «sdnemtulskogosamovara».
Доить клиента мы не бросим
14....
Можно теперь написать типа yota5g и доказывать всем, что у тебя работает 5g
Ну если есть спрос - почему бы и не взять денег из воздуха. Тут даже с согласия абонента.
А я страдаю, что у желтых нельзя пробелы — "No Service" слитно выглядит не столь знаково.
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