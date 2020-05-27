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Техника
Галина Мубаракшина
3192

Yota предложила абонентам сменить название сети на смартфоне за 99 рублей Материал редакции

Имя оператора может включать цифры и латинские буквы и не должно превышать 16 символов.

30 комментариев
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Мобильный оператор Yota подключил услугу, которая позволяет сменить название оператора на экране смартфона, пишут «Ведомости».

Услуга стоит 99 рублей — абоненты могут выбрать название из 16 символов, включая цифры и латинские буквы, поясняет газета. Подключить опцию можно, набрав на телефоне *137#.

Такая же услуга есть у «Тинькофф мобайл» — можно изменить название сети на комбинацию из 10 символов. Услуга доступна бессрочно или по подписке. Цены для клиентов в регионах отличаются, например, в Санкт-Петербурге бессрочное подключение стоит 249 рублей.

#новость #yota

Галина Мубаракшина
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30 комментариев
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Dmitry Porkhaev

41
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Anton Smets

Dmitry
1

Офигенно. Сейчас бы за такие картинки прикрыли надолго...

Ответить

Dmitry Porkhaev

Anton
1

Я пытался что-то найти с операторами, не мог нормальный запрос подобрать..

Ответить

Ilya Brin

21

YOPTA ?

Ответить

Алексей Кравцов

15

Руслану Шаветдинову может бесплатно сделаете на Новой Земле? 

Ответить

Gregory Golovanov

Алексей
1

А вот это конечно да. И уйти бы от такого, да некуда. У других операторов все решается также, но это паскудства и сволочизма ситуации не убавляет.

Ответить

Иван Ташкинов

10

А знаете, почему у Тинькова только 10 символов? Потому что в POSHELNA*UY их 11.👆

Ответить

Gregory Golovanov

Иван
5

Если убрать вторую букву, будет норм и уложитесь.

Ответить

Иван Ташкинов

Gregory
0

Недоглядели 😢

Ответить

Артём Палённый

7

На андроиде можно поменять и самому. А вообще, нафиг нужно это название сети, лучше вообще убрать, место только занимает в строке состояния.

Ответить

Максим Чистов

Артём
3

Нужно чтобы заметить что тебя в роуминг переключило

Ответить

Василий Востриков

Максим
0

Смски же приходят.

Ответить

Anton Smets

Артём
0

На Андроиде же только имена можно поменять, в аппбаре всё по-старому.

Ответить

Мухамед Хадри

7

Мегафон такого никогда не позволит, по понятным причинам))

Ответить

Павел

Мухамед
1

Когда даже в название сети запихали рекламу.

Ответить

le phatique

3

Функция — чистая вкусовщина. Я бы на своём билайне поменял с удовольствием: телефон на английском, а в углу затаился на русском «Билайн», мне не нраица;
Так они ж ещё хуйню вставляют всякую типа «#mirnoenebo75», «#didyvaevali», «sdnemtulskogosamovara».

Ответить

Александр Добродушнов

2

На андройде можно и так это делать ,за бесплатно 🤘🏻

Ответить

Goodsanta

–2

Доить клиента мы не бросим
14....

Ответить

Vladimir Sokolov

Goodsanta
3

Хочешь покупай хочешь нет)

Ответить

Пётр Алексеев

2

Можно теперь написать типа yota5g и доказывать всем, что у тебя работает 5g

Ответить

Игорь Самсонов

1

Лолчто

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Shavetdinov

Ответить

ЧТО В НУТРИ/детский канал

0

Я бесплатно делаю на смартфоне😎

Ответить

911

0

кризис видимо ¯\_(ツ)_/¯

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Leonid Samoilov

0

Ну если есть спрос - почему бы и не взять денег из воздуха. Тут даже с согласия абонента.

Ответить

Evgeny Boyko

0

А я страдаю, что у желтых нельзя пробелы — "No Service" слитно выглядит не столь знаково.

Ответить

Ivano Digital

0

Продактам Yota заняться нечем?

Ответить

Наиль

0

А

Ответить

Михаил Иванович

0

Интересно, они внесли уже "Shaveddinov" в список запрещённых названий?

Ответить

Fred Kurdov

0

Когда ты был самый лучший оператор, а сейчас скатился на дно

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