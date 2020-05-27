Имя оператора может включать цифры и латинские буквы и не должно превышать 16 символов.

Услуга стоит 99 рублей — абоненты могут выбрать название из 16 символов, включая цифры и латинские буквы, поясняет газета. Подключить опцию можно, набрав на телефоне *137#.

Такая же услуга есть у «Тинькофф мобайл» — можно изменить название сети на комбинацию из 10 символов. Услуга доступна бессрочно или по подписке. Цены для клиентов в регионах отличаются, например, в Санкт-Петербурге бессрочное подключение стоит 249 рублей.