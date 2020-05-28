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Техника
Лиана Липанова
2833

USB-флешка с защитой от 5G: в Великобритании начали продавать устройства от «вредных сетей» по $350 Материал редакции

С помощью «технологии квантового голографического катализатора» устройство якобы может защитить от 5G весь дом.

  • В Великобритании начали продавать USB-флешки 5GBioShield — они якобы защищают от сетей 5G, сообщает The Verge.
  • Флешки стоят от $343 до $405 (от 24 тысяч до 28 тысяч рублей). В них 128 МБ памяти.
  • Продавцы утверждают, что в устройстве используется «технология квантового голографического катализатора» для защиты всего дома.
  • Для активации защиты устройство нужно подключить к ноутбуку или хранить рядом со смартфоном.
  • Независимый член Консультативного комитета 5G города Гластонбери в Великобритании Тони Холл рекомендовал 5GBioShield в отчете совета: «Мы используем это устройство и считаем его полезным».
  • Исследователи из компании Pen Test Partners изучили устройство и выяснили, что оно отличается от обычной USB-флешки за $6 только наклейкой, передаёт BBC News.

#новость

Лиана Липанова
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62 комментария
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Алексис Второй

25

От 5G можно защититься в клетке Фарадея.

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Ilya Brin

Алексис
13

Коворкинг для предпринимателей?🧐

Ответить

Вася Пражкин

Ilya
3

Судя по количеству скамеек - это питч небольшого организованного стартапа. Говорят, за хороший питч можно условку получить. А если судье «Цукерберг» позвонит в перерыве, то можно и соскочить вчистую.

Ответить

Ilya Brin

Вася
0

Питч на три года условно

Ответить

Максим Александрович

Ilya
1

Это сильно!!!

Ответить

Алексей Лисовицкий

Алексис
2

Отличная штука. И ток хорошо проводит 

Ответить

Дмитрий Разломов

Алексис
0

Зе бэст)

Ответить

Алексей Лисовицкий

18

Наконец-то можно снять шапку из фольги. За такое и заплатить не грех. Или грех? Есть специалисты? 

Ответить

Ilya Brin

Алексей
20

Ответили в директ

Ответить

Алексей Лисовицкий

Ilya
13

Я знал, что здесь есть представители реального бизнеса

Ответить

Ivan Vishnyakov

8

Сначала я не додумался закупать тонны масок, а теперь не допер продавать товары с защитой от 5g.
Бизнес - не мое.

Может, ещё есть время выпустить минералку, нейтрализующую вредное 5gg воздействие

Ответить

Наиль

Ivan
1

Надо скорее придумывать защиту о космических лучей , очки Вейдера, шапка Асмуса или ещё какую нибудь лабуду, красиво упаковать и в инсте рекламку делать. Красота !)

Ответить

alex twit

Наиль
2

шапка Кристины Асмуса

Ответить

Ilya Brin

Ivan
1

Ниша денежных деревьев свободна.

Заговоренные на рост акции от малоизвестных компаний.

Варианты есть

Ответить

Masha Kovalyova

6

Могли бы внутрь что-нибудь поинтереснее положить, например https://usbkill.com/products/usb-killer-v3

USB Killer v3
Meet the USB Kill v3 The USB Killer is a CE Approved and FCC Approved testing device designed to…
usbkill.com
Ответить

Алексис Второй

Masha
1

Ещё такое бывает: https://www.google.com/search?q=Ирина+Файнгольд+флешка

Ответить

Arthur Niazyan

Алексис
0

Конец 13-го года. Вот значит какая она, причина крымской весны.

Ответить

Владислав Маслов

5

На них нанесён герб Москвы? 🤔

Ответить

Aleks

Владислав
2

Рука кремля?

Ответить

Ilya Brin

Aleks
1

Невидимая рука рынка

Ответить

Dima Tsurkan

4

Вика Боня наверное уже купила себе такую флешку от 5G :)

Ответить

Yuri Ahmedov

Dima
1

Не удивлюсь если она их продает.

Ответить

Alexandr Simonov

Yuri
0

Не для ее ума задача. Хотя она могла бы их рекламировать, аудитория у неё для этого качественная. 

Ответить

Savva Schuldiner

4

Снимаю шляпу перед таким маркетингом

Ответить

Alexander Bakay

2

Твою мать, ну каким недалеким надо быть...

Ответить

Syzygy

Alexander
3

...чтобы не продавать подобный товар всем желающим.

Ответить

Надежда Захарова

Alexander
2

точно

Ответить

Дмитрий К

Надежда
0

Плюсую

Ответить

Tanja M

Дмитрий
0

Ага

Ответить

Tanja M

Надежда
0

Точняк

Ответить

Георгий

2

А если ее в магнитолу вставить то она топливо будет экономить?

Ответить

Arthur Niazyan

Георгий
0

А если в розетку в квартире или на даче, то счётчик в обратную сторону начнёт отсчитывать.

Ответить

Георгий

Arthur
1

Я читал что если около счетчика воды положить то он тоже в обратку крутит

Ответить

Ilya Brin

0

350 долларов? Ну бред же.

P.S.: отдам за сотку евро + брелок от сглаза!

Ответить

Alexandr Simonov

Ilya
3

Даю скидку $20 +кроличья лапка и 2 сушеных паука в баночке от майонеза. И есть ещё чёрное перо не знаю от какой птицы, но очень хорошее.

Ответить

Ilya Brin

Alexandr
2

Удваиваю скидку и даю целую птицу!
Бонусом 9-ти часовой вебинар обо всем и ни о чем.

Ответить

Александр Прилипко

1
Ответить

Alexandr Simonov

Александр
0

Настоящие бизнесмены уже работают

Ответить

Юрий Глотов

1

Квантовый голографический катализатор. Стоило добавить, что он основан на сингулярности от поляризационных волн в дискретной симметрии.

Ответить

Max A. Glukhov

0

Кстати, работает только если вставляешь читая молитву...

Ответить

Aleks

Max
2

Куда вставляешь?

Ответить

Alexandr Simonov

Max
1

И только на того, кому вставляешь.

Ответить

Лунатик

0

Маразм крепчал

Ответить

Надежда Захарова

Лунатик
1

Ага

Ответить

Дмитрий К

Надежда
0

Дальше будет еще хуже

Ответить

Юрий Юрий

0

Вот вы смеётесь здесь, а я в регионе 15 000$ сделал на этом

Ответить

Ivan Vishnyakov

Юрий
1

Научи, брат

Ответить

Pavel Osadchuk

0

В России хорошо зайдет. у них уже запущена франшиза?

Ответить

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Alexandr Simonov

Pavel
0

Зачем? Надо просто адаптировать идею. Печатать на флешке лик Путина, орла буцефала, или молитву к мученице Матроне о спасении.
Украсив драгоценными камнями можно предлагать за 6-значную сумму. 
Почему никто бэйдж от ковида из золота с самоцветами не запустил? Можно в виде креста. Госдума всю партию выкупила бы.

Ответить

Pavel Osadchuk

Alexandr
0

Золотой бейдж от ковида с золотым гербом хорошая идея, можно прямо у входа в думу продавать

Ответить

Staff Counter

0

Вот тебе и основной принцип современного маркетинга! 

Ответить

Anderson Silva

0

Ору

Ответить

Max Bernberg

0

Достойно отдельной новости.

Ответить

alex twit

0

Современные проблемы ну вы понели

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Надеюсь стерилизация в подарок.

Ответить

andrey andreys

0
Ответить

Антон

0

Круто, если хотя бы от комаров поможет ..

Ответить

Марат Баранов

0

Битком оплатить можно?

Ответить

vic buynoff

0

все гораздо проще

Ответить

Дмитрий Трифонов

0

много таких бизнесменов сейчас. вот еще один чё придумал (скрин с популярного ресурса)

Ответить

Tanja M

0

А у нас когда такое появится?

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Георгий

0

Если закажете прямо сейчас то нож кредитка и говорящий хомяк в подарок!

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