С помощью «технологии квантового голографического катализатора» устройство якобы может защитить от 5G весь дом.
- В Великобритании начали продавать USB-флешки 5GBioShield — они якобы защищают от сетей 5G, сообщает The Verge.
- Флешки стоят от $343 до $405 (от 24 тысяч до 28 тысяч рублей). В них 128 МБ памяти.
- Продавцы утверждают, что в устройстве используется «технология квантового голографического катализатора» для защиты всего дома.
- Для активации защиты устройство нужно подключить к ноутбуку или хранить рядом со смартфоном.
- Независимый член Консультативного комитета 5G города Гластонбери в Великобритании Тони Холл рекомендовал 5GBioShield в отчете совета: «Мы используем это устройство и считаем его полезным».
- Исследователи из компании Pen Test Partners изучили устройство и выяснили, что оно отличается от обычной USB-флешки за $6 только наклейкой, передаёт BBC News.
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Алексис Второй
От 5G можно защититься в клетке Фарадея.
Ilya BrinАлексис
Коворкинг для предпринимателей?🧐
Вася ПражкинIlya
Судя по количеству скамеек - это питч небольшого организованного стартапа. Говорят, за хороший питч можно условку получить. А если судье «Цукерберг» позвонит в перерыве, то можно и соскочить вчистую.
Ilya BrinВася
Питч на три года условно
Максим АлександровичIlya
Это сильно!!!
Алексей ЛисовицкийАлексис
Отличная штука. И ток хорошо проводит
Дмитрий РазломовАлексис
Зе бэст)
Алексей Лисовицкий
Наконец-то можно снять шапку из фольги. За такое и заплатить не грех. Или грех? Есть специалисты?
Ilya BrinАлексей
Ответили в директ
Алексей ЛисовицкийIlya
Я знал, что здесь есть представители реального бизнеса
Ivan Vishnyakov
Сначала я не додумался закупать тонны масок, а теперь не допер продавать товары с защитой от 5g.
Бизнес - не мое.
Может, ещё есть время выпустить минералку, нейтрализующую вредное 5gg воздействие
НаильIvan
Надо скорее придумывать защиту о космических лучей , очки Вейдера, шапка Асмуса или ещё какую нибудь лабуду, красиво упаковать и в инсте рекламку делать. Красота !)
alex twitНаиль
шапка Кристины Асмуса
Ilya BrinIvan
Ниша денежных деревьев свободна.
Заговоренные на рост акции от малоизвестных компаний.
Варианты есть
Masha Kovalyova
Могли бы внутрь что-нибудь поинтереснее положить, например https://usbkill.com/products/usb-killer-v3
Алексис ВторойMasha
Ещё такое бывает: https://www.google.com/search?q=Ирина+Файнгольд+флешка
Arthur NiazyanАлексис
Конец 13-го года. Вот значит какая она, причина крымской весны.
Владислав Маслов
На них нанесён герб Москвы? 🤔
AleksВладислав
Рука кремля?
Ilya BrinAleks
Невидимая рука рынка
Dima Tsurkan
Вика Боня наверное уже купила себе такую флешку от 5G :)
Yuri AhmedovDima
Не удивлюсь если она их продает.
Alexandr SimonovYuri
Не для ее ума задача. Хотя она могла бы их рекламировать, аудитория у неё для этого качественная.
Savva Schuldiner
Снимаю шляпу перед таким маркетингом
Alexander Bakay
Твою мать, ну каким недалеким надо быть...
SyzygyAlexander
...чтобы не продавать подобный товар всем желающим.
Надежда ЗахароваAlexander
точно
Дмитрий КНадежда
Плюсую
Tanja MДмитрий
Ага
Tanja MНадежда
Точняк
Георгий
А если ее в магнитолу вставить то она топливо будет экономить?
Arthur NiazyanГеоргий
А если в розетку в квартире или на даче, то счётчик в обратную сторону начнёт отсчитывать.
ГеоргийArthur
Я читал что если около счетчика воды положить то он тоже в обратку крутит
Ilya Brin
350 долларов? Ну бред же.
P.S.: отдам за сотку евро + брелок от сглаза!
Alexandr SimonovIlya
Даю скидку $20 +кроличья лапка и 2 сушеных паука в баночке от майонеза. И есть ещё чёрное перо не знаю от какой птицы, но очень хорошее.
Ilya BrinAlexandr
Удваиваю скидку и даю целую птицу!
Бонусом 9-ти часовой вебинар обо всем и ни о чем.
Александр Прилипко
Alexandr SimonovАлександр
Настоящие бизнесмены уже работают
Юрий Глотов
Квантовый голографический катализатор. Стоило добавить, что он основан на сингулярности от поляризационных волн в дискретной симметрии.
Max A. Glukhov
Кстати, работает только если вставляешь читая молитву...
AleksMax
Куда вставляешь?
Alexandr SimonovMax
И только на того, кому вставляешь.
Лунатик
Маразм крепчал
Надежда ЗахароваЛунатик
Ага
Дмитрий КНадежда
Дальше будет еще хуже
Юрий Юрий
Вот вы смеётесь здесь, а я в регионе 15 000$ сделал на этом
Ivan VishnyakovЮрий
Научи, брат
Pavel Osadchuk
В России хорошо зайдет. у них уже запущена франшиза?
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Alexandr SimonovPavel
Зачем? Надо просто адаптировать идею. Печатать на флешке лик Путина, орла буцефала, или молитву к мученице Матроне о спасении.
Украсив драгоценными камнями можно предлагать за 6-значную сумму.
Почему никто бэйдж от ковида из золота с самоцветами не запустил? Можно в виде креста. Госдума всю партию выкупила бы.
Pavel OsadchukAlexandr
Золотой бейдж от ковида с золотым гербом хорошая идея, можно прямо у входа в думу продавать
Staff Counter
Вот тебе и основной принцип современного маркетинга!
Anderson Silva
Ору
Max Bernberg
Достойно отдельной новости.
alex twit
Современные проблемы ну вы понели
Yuri Ahmedov
Надеюсь стерилизация в подарок.
andrey andreys
Антон
Круто, если хотя бы от комаров поможет ..
Марат Баранов
Битком оплатить можно?
vic buynoff
все гораздо проще
Дмитрий Трифонов
много таких бизнесменов сейчас. вот еще один чё придумал (скрин с популярного ресурса)
Tanja M
А у нас когда такое появится?
Георгий
Если закажете прямо сейчас то нож кредитка и говорящий хомяк в подарок!