Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Техника
Галина Мубаракшина
610

Google добавила в смартфоны Pixel функцию оповещения близких, если человек вовремя не вернулся домой Материал редакции

Смартфон поделится данными о местоположении своего владельца.

3 комментария
В закладки

В смартфонах Pixel стала доступна функция safety check — она поможет быстро найти человека, если ему угрожает опасность.

В настройках пользователю нужно выбрать причину, по которой ему может потребоваться помощь, и время, по истечении которого нужно будет его проверить.

Когда наступит время проверки и человек в течение минуты не отметится, что он в порядке, его близкие получат оповещения, а также координаты смартфона в Google Maps — чтобы они могли найти его или отправить помощь.

В приложении также можно включить оповещения об экстренных ситуациях: например, стихийных бедствиях и ЧС. Функции, аналогичной safety check, в iOS нет, отмечает The Verge.

В Pixel 3 и 4 уже есть оповещения о ДТП — смартфон распознаёт аварию с помощью датчиков движения, информации о местоположении и микрофона, и сообщает о происшествии в экстренные службы. Функция доступна только в Австралии, Великобритании и США.

#новость #pixel #google #смартфоны

Галина Мубаракшина
+8132
0
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","pixel","google"], "comments": 3, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 131278, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 01 Jun 2020 22:05:29 +0300", "is_special": false }
Личный опыт
Как региональной ИТ-компании начать выстраивать отношения с государством
Когда речь заходит о GR, чаще всего в качестве примеров приводят зарубежные и столичные кейсы. Они не подходят…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Max Khon

3

А режим "каждую пятницу я в говно" есть?

Ответить

Ivano Digital

Max
0
Ответить

Антон

0

Мой батя вышел из чата.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Gett
Подписан
Отписаться
Gett и Visa включили скидки на доставку в программу привилегий
Gett и Visa объединились, чтобы сделать доставку и такси еще доступнее. Теперь скидки действуют не только для держателе…
0
Сбербанк 500 Startups
Подписан
Отписаться
Время адаптироваться и время помогать
Какие решения для бизнеса приготовили выпускники Акселератора Сбербанка и 500 Startups
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Learn Better: добавь смысла, найди связи и осознай ценность
Продолжаем рассказывать, что читаем и вам рекомендуем. В 2017 году Business Insider признал книгу Ульриха Бозера «Learn…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Dmitriy
за день
Ебанутые
Дмитрий Песков: 1 июля будет выходным днём из-за голосования по поправкам к Конституции
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

RU bilnik

Как Ozon решает проблемы…

Маркетплейс Главное

Как Ozon решает проблемы…

Алексей Карпов

Дмитрий Песков: 1 июля будет…

Exey Panteleev

Почему мобильное приложение на…

RU bilnik

Как Ozon решает проблемы…

Маркетплейс Главное

Как Ozon решает проблемы…

Ware Wow

Дмитрий Песков: 1 июля будет…

Евгений Черепанов

Как Ozon решает проблемы…

Алексей Карпов

Дмитрий Песков: 1 июля будет…

Анон Плиз

Глава DNS Дмитрий Алексеев…

Pavel Guzhikov

Беда России — финансовая…

Евгений Черепанов

Как Ozon решает проблемы…

Маркетплейс Главное

Как Ozon решает проблемы…

Евгений Черепанов

Как Ozon решает проблемы…

Алексей Карпов

Дмитрий Песков: 1 июля будет…

Ware Wow

Дмитрий Песков: 1 июля будет…

К X

Глава DNS Дмитрий Алексеев…

Анон Плиз

Глава DNS Дмитрий Алексеев…

Ware Wow

Дмитрий Песков: 1 июля будет…

Ware Wow

Дмитрий Песков: 1 июля будет…