Смартфон поделится данными о местоположении своего владельца.

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В смартфонах Pixel стала доступна функция safety check — она поможет быстро найти человека, если ему угрожает опасность.

В настройках пользователю нужно выбрать причину, по которой ему может потребоваться помощь, и время, по истечении которого нужно будет его проверить.

Когда наступит время проверки и человек в течение минуты не отметится, что он в порядке, его близкие получат оповещения, а также координаты смартфона в Google Maps — чтобы они могли найти его или отправить помощь.

В приложении также можно включить оповещения об экстренных ситуациях: например, стихийных бедствиях и ЧС. Функции, аналогичной safety check, в iOS нет, отмечает The Verge.