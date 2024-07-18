Dyson представила наушники OnTrac со сменными амбушюрами и накладками за $500

В отличие от прошлой модели у них нет маски для очистки воздуха.Источник: TechCrunchDyson показала накладные наушники OnTrac с возможностью кастомизации за $499,99 (около 44 тысяч рублей по курсу на 18 июля 2024 года), пишет The Verge.Устройство представлено в четырёх цветах. По сути, пользователь выбирает только цвет оголовья (фиолетовый, серый, лососевый и «чёрный никель»), поскольку остальное можно поменять, отмечает издание. Для амбушюр и накладок есть семь цветов. Цена — $49,99 (около 4400 рублей) за пару.Источник: Dyson / The VergeOnTrac поддерживают «лучшее в своем классе» активное шумоподавление, в котором задействованы восемь микрофонов. Для более точной настройки пользователи могут использовать приложение.Устройство поддерживает Bluetooth-кодеки SBC, AAC и LDHC. Заявленное время работы на одном заряде — до 55 часов.Источник: The VergeВ комплекте идёт складной кейс, но он не обеспечит полной защиты устройства при транспортировке, отмечает The Verge.Источник: The VergeЭто не первые наушники от Dyson: в 2022 году компания показала устройство с маской для фильтрации воздуха Zone за $949. Как замечает The Verge, версия OnTrac «имеет больше смысла» для массового покупателя: у неё тот же эффект «я никогда не видел таких наушников», что и у Zone, но без «я бы никогда не появился на людях в таких».Dyson Zone / Источник: Dyson#новости #dyson
Лишь бы уши не засосало…
Ой да, размытие бренда. Я до сих пор в шоке что Dove это мыло и шоколад 🤦♀️ Психологическая травма 💁♀️
Всем доброе утро, кстати 🤗😊
Кстати, о наушниках и пылесосах. Если Дайсон от пылесосов пришло к наушникам, то тюменский Илон пришел от наушников к пылесосам. Недавно в телеге реклама его вылезла, пылесосы продает теперь. Своей уникальной разработки, естественно. :)
уши может быть не засосет, а вот барабанные перепонки уж точно лопнуть могут 😂😂😂
И в трубочку не уложились.
у них нет маски для очистки воздухаДа кому они нужны без маски и огнемёта?!