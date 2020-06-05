Конференция для разработчиков пройдёт 22 июня, и, судя по утечкам и находкам изданий, анонсов будет много. Не исключено, что Apple даже представит новый MacBook на базе ARM-процессора.

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iOS 14

Одно из традиционных событий конференции — анонс новой iOS. По данным Bloomberg, в iOS 14 Apple сфокусируется на повышении производительности и стабильности после неудачного релиза iOS 13. Но появятся и некоторые новые функции.

В марте 2020 года журналисты 9to5Mac получили доступ к альфа-версии iOS 14 и рассказали о нескольких нововведениях.

Домашний экран: список приложений, виджеты и динамические обои

На Apple Watch есть функция просмотра списком всех установленных приложений — аналогичный список может появиться и в iOS 14. Приложения будут сортироваться в алфавитном порядке, пользователи также смогут настраивать фильтры, например по недавно запущенным приложениям или с непрочитанными уведомлениями.

В новой системе могут появиться виджеты на домашнем экране. Исходный код альфа-сборки iOS 14 предполагает, что они будут отличаться от виджетов, которые доступны на iPadOS, — их можно перемещать, как иконки приложений. Журналисты 9to5Mac не гарантируют, что виджеты появятся в четырнадцатой версии, а не в пятнадцатой в 2021 году, так как функцию пока тестируют.

В апреле блогер-инсайдер DongleBookPro опубликовал скриншоты с настройками обоев в iOS 14 и косвенно подтвердил наличие виджетов. Пользователь сможет установить динамические обои, основанные на выбранном изображении.

Оно будет представлено в виде «умного» градиента с размытием. Так легче воспринимать информацию с виджетов и пользоваться ими, считают журналисты 9to5Mac.

Также изображения в настройках обоев iOS 14 разделены по коллекциям (например, «Цветы», «Полосы», «Земля и Луна»), сторонние разработчики смогут создавать собственные наборы.

Внешний вид настроек обоев в iOS 14

В апреле 2020 года блогер Fudge опубликовал схему iPhone 12 Pro с новым блоком камер, на экране телефона также виднелись виджеты. Достоверность изображений не подтвердилась.

Clips — запуск приложений без предварительной установки

iOS 14 позволит запускать часть функций сторонних приложения без установки, пользователю достаточно будет отсканировать QR-код. Для этого Apple разрабатывает специальный API Clips, который нашли журналисты 9to5Mac в тестовой версии iOS 14.

Если на iOS 14 не установлен YouTube, пользователь сможет отсканировать QR-код со ссылкой на видео и смотреть его в урезанной версии приложения. Также в Clips будет ссылка на загрузку полной версии.

Apple тестирует функцию с Yelp, приложением Sony PS4 Second Screen и YouTube — их могут показать на WWDC 2020.

Установка сторонних приложений по умолчанию

В iOS 14 пользователи смогут заменить установленные по умолчанию приложения, включая Safari, «Почту» и «Музыку», на другие сервисы, пишет Bloomberg. Это должно снять с Apple подозрения в нарушении антимонопольного законодательства в США, по которому ограничения iOS могут негативно влиять на развитие приложений других компаний.

Спортивное приложение Fit

Apple планирует выпустить собственное приложение Fit или Fitness с тренировками для устройств на iOS, Apple Watch и Apple TV. Пользователи смогут загружать обучающие видео, охватывающие различные варианты тренировок, получать рекомендации на Apple Watch.

Иконки Apple Fit

Среди активностей — бег, езда на велосипеде, гребля, растяжка, основные и силовые тренировки, прогулки на свежем воздухе, танцы и йога. В приложении нет встроенных покупок или подписки — все видео бесплатные.

Часы будут синхронизировать прогресс и отслеживать тренировки, как в приложении «Активность», iPhone, iPad и Apple TV — проигрывать видео. Во время тренировок можно слушать музыку через Apple Music.

AR-приложение Gobi

Новое приложение позволит получать больше информации об окружающем мире с помощью технологий дополненной реальности и QR-кодов. Оно станет частью проекта Apple по запуску AR-очков, пишет 9to5Mac.

Компания тестирует интеграцию Gobi с Apple Store и Starbucks: в магазинах Apple пользователи смогут получить дополнительную информацию о продуктах, сравнить функции и цены. Внутри кода приложения найдено более 100 различных QR-меток, включая брендированные.

Также приложение будет предлагать рекламные акции или контент в зависимости от местоположения владельца устройства.

QR-коды Gobi

Другие возможные изменения iOS 14

Safari получит функцию встроенного перевода страниц с помощью Neural Engine — система будет переводить тексты даже без подключения к интернету. Также в Safari появится поддержка Apple Pencil.

Поддержка рукописного ввода Apple Pencil в полях ввода iOS.

В iMessage появится система упоминаний через @, похожая на систему во «ВКонтакте» и Slack, удаление сообщений у обоих собеседников, индикаторы ввода в групповых чатах. Также можно будет пометить сообщение как непрочтённое.

С помощью нового API CarKey iPhone можно будет использовать в качестве NFC-ключа для машины. Одним из первых партнёров станет BMW.

Интерфейс «ключа» от машины на iPhone

Приложение «Локатор» получит функцию уведомлений о том, что кто-то не пришёл в определённое место в запланированное время. Например, родители получат оповещение, если ребенок не пришёл в школу вовремя.

Отслеживание сна в Apple Watch интегрируют в приложение «Здоровье», в нём появятся рекомендации по здоровому сну.

Интеграция конкурса Apple «Снято на iPhone» в приложение «Фото».

Разработчики смогут создавать сторонние голоса Siri.

HomeKit получит функцию распознавания лиц и регулировку цветовой температуры освещения в зависимости от времени суток.

«Универсальный доступ» озвучит происходящее для людей со слабым слухом: стук в дверь, плач ребёнка, сигнализацию.

Новая iOS будет доступна на всех устройствах, которые поддерживают iOS 13, включая iPhone 6S и iPhone SE (2016), сообщает издание The Verifier.

iPadOS будет совместима со всеми iPad, способными работать на iPadOS 13, кроме iPad Mini 4 и iPad Air 2.

Это лишь часть возможных изменений системы — полноценный анонс и рассказ о её функциях будет на WWDC, в этот же день может выйти первая версия iOS 14 для разработчиков.

WatchOS 7

Из утечки iOS 14 стало известно о нескольких нововведениях в WatchOS:

Функция «Поделиться циферблатом»: приложение часов будет генерировать специальный файл с конфигурацией циферблата, который можно отправить другим пользователям.

Функция «Школьное время» позволит выбрать доступные приложения и расширения в определённые часы.

Трекер сна: часы будут отслеживать сон и делиться рекомендациями, как улучшить его качество.

Новый циферблат Infograph Pro с тахиметром — дополнительной шкалой вокруг циферблата, с помощью которой можно определять скорость и расстояние по времени.

Отслеживание содержания кислорода в крови. Неизвестно, будет ли это эксклюзивной функцией Apple Watch Series 6.



Для циферблата «Фото» можно выбрать общие альбомы.

Новые переключатели в Центре управления — для режима сна и обнаружения шума.

Изменится архитектура приложений Apple Watch — они больше не будут основаны на расширениях, как было раньше, когда приложениям требовалось приложение на iPhone для работы.

Единая подписка на сервисы

В ноябре 2019 года источники Bloomberg рассказывали, что Apple планирует запустить единую подписку на Apple News+, Apple TV+ и Apple Music в 2020 году.

В июне 2020 года журналисты 9to5Mac нашли в бета-версии iOS 13.5.5 упоминание «пакетного» предложения и подписки на сервисы Apple. Какие именно услуги объединит компания, пока неизвестно. О новой подписке Apple может объявить уже на WWDC, но всё зависит от договорённостей с музыкальными издательствами и другими медиакомпаниями.

Наушники AirPods Studio

На WWDC компания может представить первые полноразмерные накладные наушники в линейке AirPods — с поддержкой активного шумоподавления и режимом «прозрачности», который позволяет слышать собеседника не снимая наушников.

У AirPods Studio будет ретро-дизайн в двух вариантах: в одной амбушюры выполнены из искусственной кожи, в другой использованы более лёгкие материалы для комфортных занятий спортом, пишет Bloomberg. В альфа-версии iOS 14 издание 9to5Mac обнаружило две иконки наушников — белого и чёрного цвета.

Иконки AirPods Studio

По словам источников Bloomberg, Apple тестирует модульную конструкцию наушников с амбушюрами на магнитах, которые присоединяются к металлическому оголовью. Корпус наушников (амбюшуры и ободки) можно будет менять: заменить кожаный на более лёгкий для пробежек. Подход к конструкции похож на тот, что использовали для ремешков Apple Watch.

AirPods Studio также будут поддерживать функцию остановки и воспроизведения музыки, когда пользователь снимает наушники с головы, — с помощью датчиков для определения положения устройства. Если пользователь положит AirPods Studio на шею, наушники поставят музыку на паузу и продолжат работу в режиме гарнитуры.

Датчики в амбушюрах определяют правое и левое уши и автоматически направляют аудиоканалы, так что AirPods Studio можно будет надеть любой стороной.

В основном AirPods Studio ориентированы на профессиональных пользователей. При подключении наушников к Mac или iOS разблокируются пользовательские настройки эквалайзера, сообщают источники 9to5Mac.

Предположительная стоимость AirPods Studio — $349.

AirTag

Apple разрабатывает беспроводной маячок, который крепится к вещам, его поддержку интегрируют в iOS и приложение «Локатор». С их помощью можно отследить маячок с точностью до нескольких сантиметров и искать таким образом потерянные вещи.

AirTag в iOS 14

Также пользователи будут получать уведомление, когда уходят далеко от маячка: iPhone предупредит владельца, что он оставил дома пропуск или проездной (если вещь не в «белом списке»).

Если владелец потерял вещь с AirTag, он может отправить запрос через «Локатор» и перевести её в «режим потери», чтобы предмет могли найти другие пользователи iOS.

Стоимость AirTag неизвестна, конкурирующий продукт Tile стоит от $20 до $40 в зависимости от модели.

Apple TV 4K

В мае 2020 года инсайдер Джон Проссер рассказал, что Apple готовит обновление ТВ-приставки Apple TV 4K. Актуальная версия вышла в сентябре 2017 года и с тех пор не обновлялась.

Новая Apple TV 4K будет работать на базе процессора A12X Bionic, установленном в iPad Pro 2018 года, встроенная память — 64 или 128 ГБ. Предполагается, что в устройстве будет поддержка HDMI 2.1.

HomePod 2 (HomePod lite)

В 2020 году Apple представит новую «умную» колонку HomePod mini или HomePod Lite, считают источники Bloomberg. Она сохранит цилиндрический дизайн HomePod, но будет вдвое меньше и дешевле. Сейчас HomePod стоит $299, в России колонка не продаётся.

Что с macOS 10.16 и новыми Mac

На момент подготовки материала нет информации об анонсах новых Mac, MacBook или macOS 10.16, кроме переноса приложения iMessages с iOS 14 на Mac с помощью технологии Catalyst. Она позволяет разработчикам быстро переносить приложения с iPad для Mac.

По информации Bloomberg, в 2021 году Apple планирует выпустить Mac с ARM-процессором собственного производства вместо Intel или AMD, но пока компания официально не заявляла об этом. WWDC — конференция для разработчиков и лучшее место, чтобы представить ноутбук на ARM-архитектуре, считает издание Digital Trends.

Переход на ARM может вызвать проблемы с совместимостью или адаптацией приложений. Поэтому WWDC для Apple — та площадка, на которой легко предупредить разработчиков о переходе на новую архитектуру, успокоить их и продемонстрировать, как Catalyst позволяет быстро адаптировать iPad-приложение под Mac.

Компания уже этим занимается — все игры Apple Arcade совместимы с Mac, iOS и Apple TV, приложение iTunes в macOS было разбито на три Catalyst-приложения, и со временем их становится всё больше.