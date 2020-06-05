Для презентации в сентябре Apple должна была бы заказать компоненты для своих устройств до июля.
- Гендиректор американского производителя микросхем для устройств связи Broadcom — поставщика Apple — Хок Тан (Hock Tan) предупредил о «задержке основного производственного цикла» у «крупного клиента-производителя мобильных устройств из Северной Америки», передаёт Bloomberg. Тан часто называет так компанию Apple, отмечает издание.
- «В этом году мы не ожидаем роста выручки до четвертого финансового квартала, а доходы в третьем квартале будут последовательно снижаться», — заявил Тан.
- Apple обычно представляет новые iPhone во второй половине сентября, а компоненты заказывает за несколько месяцев. В таком случае компания должна была бы оформить заказ в Broadcom до июля 2020 года.
- Поэтому Apple может выпустить следующую линейку iPhone на несколько недель позже, сообщает Bloomberg. Задержка с выпуском нового iPhone связана с пандемией Covid-19, из-за которой инженеру Apple пришлось отложить поездку в Китай для доработки устройств, утверждает издание.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Шакиров Сергей
Коммерческий запуск 5g власти Москвы обещали в 2022-23 году, так что хорошо если сделают к 2024)
Так что основная плюшка новых айфонов пока останется недоступной..
Alexander MarfitsinШакиров
скорее 120 Гц экран на прошках основная плюшка)
Азиз Азизов
Какой айфон, тут людей уже мочат из-за рулонов обоев ..
Alexander MarfitsinАзиз
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Магомед ШереметьевАзиз
Не знаю как везде, а у нас в городе работает всё кроме ресторанов и общепита