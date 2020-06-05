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Техника
Лиана Липанова
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Поставщик микросхем для Apple намекнул на задержку выпуска следующей линейки iPhone Материал редакции

Для презентации в сентябре Apple должна была бы заказать компоненты для своих устройств до июля.

  • Гендиректор американского производителя микросхем для устройств связи Broadcom — поставщика Apple — Хок Тан (Hock Tan) предупредил о «задержке основного производственного цикла» у «крупного клиента-производителя мобильных устройств из Северной Америки», передаёт Bloomberg. Тан часто называет так компанию Apple, отмечает издание.
  • «В этом году мы не ожидаем роста выручки до четвертого финансового квартала, а доходы в третьем квартале будут последовательно снижаться», — заявил Тан.
  • Apple обычно представляет новые iPhone во второй половине сентября, а компоненты заказывает за несколько месяцев. В таком случае компания должна была бы оформить заказ в Broadcom до июля 2020 года.
  • Поэтому Apple может выпустить следующую линейку iPhone на несколько недель позже, сообщает Bloomberg. Задержка с выпуском нового iPhone связана с пандемией Covid-19, из-за которой инженеру Apple пришлось отложить поездку в Китай для доработки устройств, утверждает издание.

#новость #broadcom #apple

Лиана Липанова
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Шакиров Сергей

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Коммерческий запуск 5g власти Москвы обещали в 2022-23 году, так что хорошо если сделают к 2024)
Так что основная плюшка новых айфонов пока останется недоступной..

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Alexander Marfitsin

Шакиров
0

скорее 120 Гц экран на прошках основная плюшка)

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Азиз Азизов

–2

Какой айфон, тут людей уже мочат из-за рулонов обоев ..

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Alexander Marfitsin

Азиз
0

12

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Магомед Шереметьев

Азиз
0

Не знаю как везде, а у нас в городе работает всё кроме ресторанов и общепита

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