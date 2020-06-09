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«Яндекс» не впервые договаривается об установке своего помощника в колонки сторонних производителей при выходе на российский рынок.
Производитель аудиотехники JBL представил в России новые модели «умных» колонок с поддержкой голосового помощника «Алиса», рассказали vc.ru в «Яндексе».
Функция доступна в стационарной модели JBL Link Music и портативной JBL Link Portable. JBL представила колонки JBL Link Music и Link Portable в сентябре 2019 года. Устройства отличаются объёмным звуком 360° и мощностью динамиков 20 Вт. В США колонки продаются со встроенным помощником Google Assistant.
JBL Link Music чёрного цвета, JBL Link Portable выпускают в шести цветах: чёрном, тёмно-синем, сером, коричневом, зелёном и бежевом. Портативная модель защищена от воды и работает до восьми часов без подзарядки. С помощью док-станции её можно сделать стационарной. Обе модели могут работать через Bluetooth.
Новые колонки можно купить в салонах «Связной», «Мегафон» и на маркетплейсе «Беру». Стационарная модель уже продаётся, рекомендованная цена — 8590 рублей, переносная стоит 11 990 рублей и пока доступна для предзаказа.
«Алису» поддерживают «умные» колонки «Яндекс.Станция», «Станция Мини» и устройства партнёров компании, в том числе Irbis A, Dexp Smartbox, LG и Elari. «Алиса» вместо Google Assistant в 2019 году была установлена в «умные» колонки LG ThinQ WK7Y при продаже устройств в России.
Сделали бы уже с симкой модель. Чтобы могла интернет по 4g получать, а находясь дома - синхронизировать контакты и звонить. Чтобы например можно было позвонить домой оставшемуся в первый раз одному ребенку. Или чтобы он мог позвонить родителям или в крайнем случае в экстренные службы. Чтобы поставить такую старенькой бабушке, чтобы в случае чего она могла бы голосом позвонить родным и попросить о помощи и т.д. и т.п. Чтобы сказать "Позвонить в пиццерию" и заказать пицу вообще не трогая никакие гаджеты руками и т.д. и т.п. Была бы отличная замена отжившим свое домашним телефонам.
В целом все верно.
Там кстати разве нет навыка "закажи пицу" или там "закажи Доминос", "закажи Додо"
Кстати не знаю, может вы и правы - наверняка что-то есть такое. Но все равно симка расширила бы возможности весьма значительно.
Как и возможность подключить к ней внешнюю систему и таким образом встроить "Алису" в хороший домашний кинотеатр.
Учитывая, что колонки JBL умеют объединятся в сеть, можно будет собрать хор Алис (или армию, товарищ майор?)
Уже итак этих колонок полно. Куда ещё-то? Вряд ли кто-то кроме детей будет этим пользоваться. Очередная игрушка.
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