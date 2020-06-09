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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Первые ARM-компьютеры компании появятся в 2021 году, но Apple хочет дать разработчикам больше времени на адаптацию приложений.
На конференции для разработчиков WWDC Apple представит проект Kalamata — компания откажется от процессоров Intel в компьютерах и ноутбуках Mac спустя 15 лет партнёрства, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Новые процессоры для Mac будут основаны на той же технологии, что и для iPhone и iPad, но устройства будут работать на macOS, а не iOS.
Анонс на WWDC даст разработчикам время для оптимизации приложений macOS под новую архитектуру, а первые ARM-компьютеры компании появятся лишь в 2021 году, утверждают собеседники издания.
Причиной отказа от партнёрства источники называют сложности Intel с ежегодным увеличением производительности своих процессоров, что может задержать или сорвать производство будущих компьютеров Apple.
Тестирование Mac на базе ARM-чипов от Apple показало значительный скачок произодительности по сравнению с Intel, особенно в графических вычислениях и приложениях с использованием машинного обучения, пишет Bloomberg. Также чипы энергоэффективнее, что может помочь Apple в будущем сделать свои ноутбуки тоньше и легче.
Apple работает как минимум над тремя системами на кристалле (SoC) для Mac, одна из которых основана на процессоре A14 для iPhone 12. В SoC будет графическое ядро и нейронный процессор Neural Engine для задач машинного обучения — по аналогии с мобильными чипами.
Производить процессоры для Mac будет тайваньская TSMC — производитель чипов для iPhone и iPad. Они основаны на том же 5-нанометровом техпроцессе, что и в процессорах для следующих iPhone и iPad Pro.
Apple разрабатывает настольные ARM-процессоры уже несколько лет, и Bloomberg называет проект одним из самых секретных в компании. В 2018 году Apple провела успешное внутреннее тестирование чипа для Mac на базе процессора iPad Pro.
Отказ Apple от Intel из-за слабого роста производительности может повлиять на выбор процессоров и у других производителей компьютеров.
Например, Microsoft уже выпускает ноутбук Surface Pro X на базе процессора совместной разработки Microsoft и Qualcomm SQ1, а Samsung заключила партнерство с AMD для добавления графических ядер AMD Radeon Vega в собственные ARM-процессоры Exynos.
По утечкам и находкам изданий, кроме заявления о переходе на ARM в Mac, на WWDC Apple представит iOS 14 и обновления других операционных систем, а также может анонсировать наушники AirPods Studio и беспроводной маячок AirTag.
Слева душит AMD, справа душит Apple...
Пора бы intel поднапрячься
Ну как бы уже поздно, если только они там в тайне от всех уже лет пять как не разарабатывают никакую ответочку то очень скоро очнутся в новой реальности.
Как говорил Джобс: “I've always wanted to own and control the primary technology in everything we do”.
Intel прям непруха какая-то. Производителей достала непомерная цена, которая не позволяет выпускать потребительские устройства доступные для рынка. Надеюсь, "эффективные" менеджеры в Intel одумаются и все же начнут сбрасывать цену.
И ни слова о том, речь о прошках или эйрах. Вообще неочень понятно, зачем ARM пихать в прошку, например, когда куча софта под x86-64. Понятно, что крупный софт пересоберут под новые процессоры, а остальным что делать?
Мне вот интересно, как это всё будет жить со всеми разработческими радостями: Docker, k8s, базы, тонны разных IDE?
Или всё, лавочка хороших тачек для разработчиков закрывается?
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