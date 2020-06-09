Первые ARM-компьютеры компании появятся в 2021 году, но Apple хочет дать разработчикам больше времени на адаптацию приложений.

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На конференции для разработчиков WWDC Apple представит проект Kalamata — компания откажется от процессоров Intel в компьютерах и ноутбуках Mac спустя 15 лет партнёрства, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Новые процессоры для Mac будут основаны на той же технологии, что и для iPhone и iPad, но устройства будут работать на macOS, а не iOS.

Анонс на WWDC даст разработчикам время для оптимизации приложений macOS под новую архитектуру, а первые ARM-компьютеры компании появятся лишь в 2021 году, утверждают собеседники издания.

Причиной отказа от партнёрства источники называют сложности Intel с ежегодным увеличением производительности своих процессоров, что может задержать или сорвать производство будущих компьютеров Apple.

Тестирование Mac на базе ARM-чипов от Apple показало значительный скачок произодительности по сравнению с Intel, особенно в графических вычислениях и приложениях с использованием машинного обучения, пишет Bloomberg. Также чипы энергоэффективнее, что может помочь Apple в будущем сделать свои ноутбуки тоньше и легче.

MacBook Pro 13 Apple

Apple работает как минимум над тремя системами на кристалле (SoC) для Mac, одна из которых основана на процессоре A14 для iPhone 12. В SoC будет графическое ядро и нейронный процессор Neural Engine для задач машинного обучения — по аналогии с мобильными чипами.

Производить процессоры для Mac будет тайваньская TSMC — производитель чипов для iPhone и iPad. Они основаны на том же 5-нанометровом техпроцессе, что и в процессорах для следующих iPhone и iPad Pro.

Apple разрабатывает настольные ARM-процессоры уже несколько лет, и Bloomberg называет проект одним из самых секретных в компании. В 2018 году Apple провела успешное внутреннее тестирование чипа для Mac на базе процессора iPad Pro.

Тестирование процессоров 2018 года в Geekbench Gestalt IT

Отказ Apple от Intel из-за слабого роста производительности может повлиять на выбор процессоров и у других производителей компьютеров.

Например, Microsoft уже выпускает ноутбук Surface Pro X на базе процессора совместной разработки Microsoft и Qualcomm SQ1, а Samsung заключила партнерство с AMD для добавления графических ядер AMD Radeon Vega в собственные ARM-процессоры Exynos.