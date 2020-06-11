В новой системе Google сконцентрировалась на множестве мелких изменений, направленных на удобство пользователей.

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10 июня Google выпустила первую публичную бета-версию Android 11. Сейчас её могут установить владельцы смартфонов Google Pixel 2, Pixel 3 и Pixel 4, но в будущем поддержку новой ОС получат устройства и других производителей. Главные нововведения Android 11 из обзоров The Verge и Android Central.

The Verge

Беседы в уведомлениях и «пузыри» разговоров

Все разговоры из мессенджеров перенесены в отдельный раздел уведомлений под быстрыми настройками — это позволит системе удобнее сгруппировать приложения и не дать потеряться сообщениям среди других уведомлений.

Долгое нажатие на уведомление из чатов откроет меню с тремя вариантами — приоритетный разговор, стандартное уведомление или беззвучный режим. Пользователь может пометить «приоритетными» важные разговоры — они будут отображаться на экране блокировки и могут уведомлять о себе даже в режиме «Не беспокоить».

Например, редактор The Verge смог настроить систему так, чтобы получать сообщения от членов семьи и скрывать пуши из семейного группового чата.

Ещё одна новая функция для общения — Bubbles («Пузыри»). Разговор из мессенджера можно переключить в режим всплывающего чата, который отображается в небольшом «пузыре» на экране даже поверх других приложений.

Улучшения шторки уведомлений

В Android 11 появится возможность тонкой настройки уведомлений: какие приложения могут отправлять разговоры в «пузыри», расставлять приоритеты между приложениями и создавать различные форматы уведомлений. Например, более точно настроить режим «не беспокоить» для приложений.

Также появится история уведомлений — она пригодится тем, кто часто случайно смахивает уведомление не прочитав его. Если активировать функцию в настройках, в нижней части шторки уведомлений появится отдельная кнопка, нажатие на которую вызовет историю всех уведомлений за последние 24 часа.

Новые элементы управления

Часть элементов управления из шторки уведомлений перешла в область быстрых настроек. Например, теперь можно развернуть плеер и получить доступ к обложке, панели воспроизведения и другим функциям плеера.

Android Central

В плеере появилась отдельная кнопка для переключения источника звука: с её помощью, например, можно выбрать наушники, Bluetooth-колонку или динамик смартфона.

The Verge

Также появилась отдельная кнопка для снятия скриншотов — по её нажатию в левом нижнем углу появится превью изображения с возможностью его отредактировать или отправить.

The Verge

В бета-версии Android 11 вернулась функция записи экрана, которая была в бете Android 10, но не попала в релиз. The Verge отмечает, что она «работает безупречно» и пока нет причин, по которым она не попадёт в финальную версию системы.

В меню выключения появилось управление Google Pay и «умным» домом

Теперь по долгому нажатию по кнопке питания пользователь видит не только выбор между выключением и перезагрузкой устройства и активацией SOS, но и раздел с картами Google Pay (банковскими картами, посадочными талонами и так далее), а также раздел управления «умным» домом.

Пользователь может выбрать элементы «умного» дома и изменить их расположение на экране. Элементы управления работают на базе приложения Google Home — устройства «умного» дома не нужно настраивать во второй раз.

Google называет новое меню выключения Power Menu и сравнивает с «местом для вещей», которые вы кладёте в карман — например, ключи и кошелёк.

Улучшения конфиденциальности

Новая функция — сброс разрешений. Она автоматически сбрасывает все настройки разрешений доступа к функциям смартфона (геолокации, камере, микрофону) для приложений, которые пользователь давно не открывал. Если система сбросит разрешения, пользователю придёт уведомление.

Теперь пользователи могут выбрать, как часто давать разрешения приложению — один раз, при использовании приложения или вообще запретить ему доступ.

Другие изменения

На экране многозадачности появились кнопки «Скриншот приложения», «Поделиться» и «Выбрать» — с их помощью можно выделить элементы приложения и быстро скопировать из них информацию не заходя в само приложение.

Клавиатура Gboard будет автоматически подсказывать текст и эмодзи, при этом Google утверждает, что все данные обрабатываются на устройстве локально и не отправляются на сервера компании.

Улучшено голосовое управление системой: она распознаёт содержимое экрана и контекст и создаёт метки и точки доступа для быстрых команд пользователя.

Dieter Bohn @backlon



You don't have to use a grid or button numbers, you can just say what's on the screen. Watch: One thing I left out of my Android 11 beta hands on was the improved Voice Access, which now understand screen context and content. That was a mistake - it's actually incredible.You don't have to use a grid or button numbers, you can just say what's on the screen. Watch: https://t.co/wXidxZGVjt