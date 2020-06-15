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Техника
Галина Мубаракшина
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Организаторы выставки компьютерных технологий Computex перенесли мероприятие на 2021 год Материал редакции

До этого выставку планировали провести в сентябре 2020 года.

  • Одна из крупнейших в мире выставок компьютерных технологий Computex в Тайване отменена в 2020 году из-за пандемии, сообщили её организаторы.
  • Ранее организаторы планировали перенести выставку на сентябрь. 28 сентября они запустят платформу Computex Online 2D Exhibition, чтобы продемонстрировать новые продукты и сервисы участников.
  • Computex 2021 пройдёт с 1 по 5 июня.
  • В 2019 году в Computex, по данным организаторов, участвовали 1685 представителей компаний из 30 стран. Выставку посетили свыше 42 тысяч человек. На ней Intel представила десятое поколение мобильных процессоров, Nvidia — платформу Nvidia Studio для профессиональных создателей цифрового контента, а Lenovo и Qualcomm объявили о сотрудничестве.
  • В 2020 году из-за пандемии были отменены выставка мобильной индустрии Mobile World Congress, конференция для разработчиков Facebook F8, конференция для разработчиков Google I/O 2020 и другие мероприятия. Apple решила провести конференцию WWDC 2020 в онлайне.

#computex

Галина Мубаракшина
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