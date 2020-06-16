Пока только для компаний в США.

В закладки

Boston Dynamics открыла продажи робособаки Spot для всех компаний в США. Клиенты из других стран могут связаться с отделом продаж, чтобы узнать о возможности аренды.

Робот стоит $74 500 (около 5,2 млн рублей) — примерно столько же стоит, например, Tesla Model S в базовой комплектации, отмечает The Verge.

Компания предлагает использовать робособаку для автоматического сбора данных, перевозки грузов, осмотра опасной местности и других задач. Spot сразу готов к работе, а благодаря гибкому API его можно настраивать для различных приложений.

Дополнительно компания предлагает купить запасной аккумулятор, лидар и другое оборудование, а также подписку на годовое премиум-обслуживание за $15 000.