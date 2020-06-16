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Пока только для компаний в США.
Boston Dynamics открыла продажи робособаки Spot для всех компаний в США. Клиенты из других стран могут связаться с отделом продаж, чтобы узнать о возможности аренды.
Робот стоит $74 500 (около 5,2 млн рублей) — примерно столько же стоит, например, Tesla Model S в базовой комплектации, отмечает The Verge.
Компания предлагает использовать робособаку для автоматического сбора данных, перевозки грузов, осмотра опасной местности и других задач. Spot сразу готов к работе, а благодаря гибкому API его можно настраивать для различных приложений.
Дополнительно компания предлагает купить запасной аккумулятор, лидар и другое оборудование, а также подписку на годовое премиум-обслуживание за $15 000.
Boston Dynamics открыла приём заявок на робособак Spot в сентябре 2019 года. Как пишет The Verge, компания сдавала робота в аренду предприятиям.
Черное зеркало выходит в реальный мир
ага купил запрограмировал на спуск курка приделанного пистолета) пустил на соседа неугодного-профит, закона для роботов нет :) ты чист
Будешь чист если собака сама возьмёт пистолет или ружьё с сейфа с сигнализацией пока мешок с костями в отпуске и сама решит убить соседа. Без этих всяких ваших программистских примочек.
а как ты докажешь ОБРАТНОЕ? :)
...так же как доказывают ответственность тех, кто управляет дронами? Так же, как доказывают виновность тех, кто случайно покалечил другого человека с помощью станка или крана? Вы наивны если думаете что это сложно сделать.
кому чайнику? :)) там есть пунк про бытовые вещи? или у нас РОБОТОВ ввели в законодательную базу? ))
Вы че как остоголтелые тут доказываете не имея вообще толики информации?!
Ну это можно и в машине на газ положить кирпич, пусть едет в соседа.
Все равно посадят.
Почитайте уголовное право. Вы описали умышленное убийство, причём первым же делом придут к владельцу робота.
В России этот вопрос решается просто:
*ротвейлер обгладал годовасика в песочнице
- это не моя собака, я её не знаю
В России этот вротвейлер не продаётся)
сам почитай хейтер минусовщик :)) или приводи примеры раз ты такой "Умный"
Где там есть хоть строчка про ИИ и роботов?
Сейчас это тоже самое что и тостер или пылесос не более ( в правовом поле )
Ух. Предложу ещё художественную литературу почитать для общего развития + курс по логике
Александр, вы утрируете.
Вы так и пистолет будете обвинять, а не владельца пальца, который нажал курок.
Еще раз говорю, пистолет не может САМ двигаться и мыслить в отличии от робота! у которого есть ИИ!
вы че тут все со сходки ПТУшников приехали? ( без обид )
Вы либо троллите либо не понимаете что такое ИИ...
Еще раз ( в 100500й ) на пальцах:
Вы купили робота, он САМ бегает прыгает на лужайке развлекает детей. В один момент вы решаете устроить убийство с помощью робота ( у вас допустим есть навыки програмирования)
Вы копаетесь в мозгах робопса и приписываете ему сценарий убийства соседа ( пистолет условно привел, можно просто под машину толкнуть или еще что )
К вам приходит полиция как к подозреваемому и что они могут вам предьявить?!
Только если как то докажут что вы Сознательно изменили программу ИИ робота а не он сам ОБУЧИЛСЯ!
Что невозможно.
Вы говорите что вы ничего не делали он сам с ума сошел или сбой ккой - вы чисты!
Они научили кусок метала охранять территорию в автоматическом режиме, неужели не найдётся знающий человек поставивший блок на такого рода действия, на программном уровне. Может вы?
блок на умение читать и понимать смысл написанного?! так уже есть судя по всему на вашем примере))) отлично работают блоки :))
Вы для начала хоть прочитайте текст прежде чем отвечать!
Я там Русскими буквами написал, что кто то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАПРАГРАММИРУЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! так видно надеюсь?
вы такие смешные ей богу))
Скажу что робот "спятил" и поперся ночью а я н программист я без понятия что они там вытворяют :) кто кого там посадит? ))
Откуда там 74К$ получается ? При его размерах, он не должен стоить больше десятки. Ну и на разработку можно десятку накинуть.
За часы King Gold Rainbow Hublot сколько дадите? Разработки немного, размеры не большие.
Ну ты неуч, там на недельку работы хорошему программисту! На разработку надо максимум 30 тысяч(рублей), все готовые Фреймворки уже есть на гитхабе!
а R&D как отбивать?
Как я и написал, добавлять 100% к цене. Они похоже добавили 700%.
Конкуренты и модельный ряд расширятся, тогда можно и о снижении цены думать.
Существо (или гаджет? :))) конечно забавное!
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Ждём фильма с участием Спота?? ))
У БостонДинамикс акции продаются?
Далеко не всегда акции растут на позитивных новостях, а если растут, то не всегда долго. Это отлично видно вот прямо в моменте - фармкомпании и вакцина от короны. Часть из них просели очень хорошо после заявлений о скором выпуске вакцины. Короче, куча других факторов влияет на цену.
было бы прикольно купить его как домашнее животное, и посмотреть на реакцию и дальнейшее сожительство с настоящей кошкой/собакой
У кого прилетело новое обновление на Spot'а??
Он кажется перечпокал всех собак после обновы😄😄
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