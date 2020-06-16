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Техника
Татьяна Боброва
2950

Boston Dynamics открыла продажи робособаки Spot по цене $74 500 — около 5,2 млн рублей Материал редакции

Пока только для компаний в США.

42 комментария
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Boston Dynamics открыла продажи робособаки Spot для всех компаний в США. Клиенты из других стран могут связаться с отделом продаж, чтобы узнать о возможности аренды.

Робот стоит $74 500 (около 5,2 млн рублей) — примерно столько же стоит, например, Tesla Model S в базовой комплектации, отмечает The Verge.

Компания предлагает использовать робособаку для автоматического сбора данных, перевозки грузов, осмотра опасной местности и других задач. Spot сразу готов к работе, а благодаря гибкому API его можно настраивать для различных приложений.

Дополнительно компания предлагает купить запасной аккумулятор, лидар и другое оборудование, а также подписку на годовое премиум-обслуживание за $15 000.

Boston Dynamics открыла приём заявок на робособак Spot в сентябре 2019 года. Как пишет The Verge, компания сдавала робота в аренду предприятиям.

#новость #bostondynamics #spot #роботы

Татьяна Боброва
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0
42 комментария
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Гриша Булыжников

9

Черное зеркало выходит в реальный мир

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Александр Батурин

Гриша
0

ага купил запрограмировал на спуск курка приделанного пистолета) пустил на соседа неугодного-профит, закона для роботов нет :) ты чист

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Jevgeni Vakker

Александр
3

Будешь чист если собака сама возьмёт пистолет или ружьё с сейфа с сигнализацией пока мешок с костями в отпуске и сама решит убить соседа. Без этих всяких ваших программистских примочек.

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Александр Батурин

Jevgeni
–1

а как ты докажешь ОБРАТНОЕ? :)

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Паша Мороз

Александр
1

...так же как доказывают ответственность тех, кто управляет дронами? Так же, как доказывают виновность тех, кто случайно покалечил другого человека с помощью станка или крана? Вы наивны если думаете что это сложно сделать.

Ответить

Александр

Паша
–1

а вы глупы, и это не оскорбление ибо факт! 
Дроны не имеют ИИ
Станки тоже 

А робот имеет ИИ т.е он способен САМ принимать решения ! вы вообще можете отличить РОБОТА от чайника? 

Ответить

Карл

Jevgeni
0

и сядешь по ЗоОр, как не исключивший возможности доступа к оружию

Ответить

Александр Батурин

Карл
0

кому чайнику? :)) там есть пунк про бытовые вещи? или у нас РОБОТОВ ввели в законодательную базу? )) 

Вы че как остоголтелые тут доказываете не имея вообще толики информации?! 

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Карфаген должен быть разрушен

Александр
1

Ну это можно и в машине на газ положить кирпич, пусть едет в соседа.
Все равно посадят.

Ответить

Alex Konin

Александр
0

Почитайте уголовное право. Вы описали умышленное убийство, причём первым же делом придут к владельцу робота.

Ответить

Кирилл Макеев

Alex
2

В России этот вопрос решается просто:
*ротвейлер обгладал годовасика в песочнице
- это не моя собака, я её не знаю

Ответить

Рифат Гилязиев

Кирилл
0

В России этот вротвейлер не продаётся)

Ответить

Александр

Рифат
0

ага ток воруется наверное да? О и точно, спросил соседа с низу ток что откуда у него ротвеллер (аж 3 штуки он разводчик) 
Сказал правда не продаются:)) только дарить за подарки или находить случайно :))

Ответить

Александр Батурин

Alex
0

сам почитай хейтер минусовщик :)) или приводи примеры раз ты такой "Умный"
Где там есть хоть строчка про ИИ и роботов? 
Сейчас это тоже самое что и тостер или пылесос не более ( в правовом поле )

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Alex Konin

Александр
2

Ух. Предложу ещё художественную литературу почитать для общего развития + курс по логике

Ответить

Александр

Alex
0

ну так почитай) может оттуда хоть научитесь Отвечать на вопросы :))
Еще раз задам ( вдруг вы нестандартный :)) 

Где в УК любой страны есть пункты про РОБОТОВ?

Ответить

Иван Иванов

Алексан…
3

Александр, вы утрируете.

Вы так и пистолет будете обвинять, а не владельца пальца, который нажал курок.

Ответить

Александр

Иван
0

Еще раз говорю, пистолет не может САМ двигаться и мыслить в отличии от робота! у которого есть ИИ! 

вы че тут все со сходки ПТУшников приехали? ( без обид ) 
Вы либо троллите либо не понимаете что такое ИИ...

Еще раз ( в 100500й ) на пальцах: 
Вы купили робота, он САМ бегает прыгает на лужайке развлекает детей. В один момент вы решаете устроить убийство с помощью робота ( у вас допустим есть навыки програмирования) 
Вы копаетесь в мозгах робопса и приписываете ему сценарий убийства соседа ( пистолет условно привел, можно просто под машину толкнуть или еще что ) 

К вам приходит полиция как к подозреваемому и что они могут вам предьявить?! 
Только если как то докажут что вы Сознательно изменили программу ИИ робота а не он сам ОБУЧИЛСЯ! 

Что невозможно. 
Вы говорите что вы ничего не делали он сам с ума сошел или сбой ккой - вы чисты! 

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Максим Щербаков

Александр
0

Они научили кусок метала охранять территорию в автоматическом режиме, неужели не найдётся знающий человек поставивший блок на такого рода действия, на программном уровне. Может вы?

Ответить

Александр Батурин

Максим
–1

блок на умение читать и понимать смысл написанного?! так уже есть судя по всему на вашем примере))) отлично работают блоки :)) 

Вы для начала хоть прочитайте текст прежде чем отвечать! 
Я там Русскими буквами написал, что кто то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАПРАГРАММИРУЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!  так видно надеюсь? 

Ответить

Александр Батурин

Александр
–1

вы такие смешные ей богу)) 
Скажу что робот "спятил" и поперся ночью а я н программист я без понятия что они там вытворяют :) кто кого там посадит? ))

Ответить

Макар Брельгин

5

Кожаные мешки, вы ещё не знаете, с чем столкнулись

Ответить

Alexandre Svergoun

0

Откуда там 74К$ получается ? При его размерах, он не должен стоить больше десятки. Ну и на разработку можно десятку накинуть. 

Ответить

Георгий Беглорян

Alexandre
9

За часы King Gold Rainbow Hublot сколько дадите? Разработки немного, размеры не большие.  

Ответить

Alexandre Svergoun

Георгий
–4

Часы это искусство а не технологичный продукт 

Ответить

Igor Filippov

Alexandre
5

Ну ты неуч, там на недельку работы хорошему программисту! На разработку надо максимум 30 тысяч(рублей), все готовые Фреймворки уже есть на гитхабе!

Ответить

Fedor Panteleev

Alexandre
4

а R&D как отбивать? 

Ответить

Alexandre Svergoun

Fedor
0

Как я и написал, добавлять 100% к цене. Они похоже добавили 700%. 

Ответить

Arthur Niazyan

Alexandre
1

Конкуренты и модельный ряд расширятся, тогда можно и о снижении цены думать.

Ответить

Ware Wow

Alexandre
0

Xiaomi или DJI сделают скоро по 300 баксов

Ответить

Алекс Никифоров

3
Ответить

Aliaksei Dzehtsiar

2
Ответить

Pavel Ovchinnikov

1

Существо (или гаджет? :))) конечно забавное!
-
Ждём фильма с участием Спота?? ))

Ответить

Deniss Karpak

0

Ебать это как из Войны Миров?

Ответить

Arthur Niazyan

0

У БостонДинамикс акции продаются?

Ответить

Nikolay Kapustin

Arthur
1

частная контора

Ответить

Timur Sobolev

Arthur
1

Далеко не всегда акции растут на позитивных новостях, а если растут, то не всегда долго. Это отлично видно вот прямо в моменте - фармкомпании и вакцина от короны. Часть из них просели очень хорошо после заявлений о скором выпуске вакцины. Короче, куча других факторов влияет на цену. 

Ответить

Mikhail Golovanov

0

было бы прикольно купить его как домашнее животное, и посмотреть на реакцию и дальнейшее сожительство с настоящей кошкой/собакой

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Victor Gnedin

0
Ответить

Michael Shramko

0

У кого прилетело новое обновление на Spot'а??
Он кажется перечпокал всех собак после обновы😄😄

Ответить

Егор Демешко

0

Ещё одна причина зарегистрировать компанию в США?)))

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Daniel Kovekh

0

Ребят, а BD кому принадлежит? Универу и есть ли отношение к маску?

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