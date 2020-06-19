Прошедшие два месяца я провёл с iPad Pro и клавиатурой Magic Keyboard. И перед грядущим WWDC, где представят новое поколение iPadOS, попытался сформулировать основные трудности, с которыми можно столкнуться при работе на текущем поколении планшета, и показал, что с ними можно сделать.

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Почему планшет победит ноутбук

Сразу предупрежу — я считаю, что планшеты рано или поздно победят ноутбуки. Отстаивая свою позицию, я обычно предлагаю посмотреть на ноутбук как концепцию, отбросив технические моменты, производительность, программное обеспечение и исторически сложившиеся ожидания.

Получается, что ноутбук — это три основные части:

Экран, который отображает контент.

Прикреплённая к корпусу клавиатура.



Трекпад. Для того, чтобы взаимодействовать с этим контентом.



Вся остальная массивная часть вокруг клавиатуры — всего лишь «бэкенд» в привычном форм-факторе, который обеспечивает работу устройства.

Планшет в таком же упрощённом взгляде на устройство — это только экран, который при этом может не только отображать контент, но и быть инструментом ввода. При желании к нему можно подключить клавиатуру с трекпадом — и превратить его в ноутбук, или только клавиатуру — и превратить его в гибрид ноутбука и планшета.

С ним можно работать сидя за столом или лёжа на диване, рисовать стилусом на экране, его можно подключить к сотовой связи, использовать в качестве навигатора в беспилотнике или как кассу в магазине. Планшет универсальнее ноутбука, проще и удобнее.

Macbook Pro и iPad Pro

Такое объяснение убедило бы любого, но, к сожалению, мы находимся сегодня на том этапе, когда нельзя так просто забывать про технические моменты, а программное обеспечение, пожалуй, зачастую важнее самого устройства.

Для монтажа небольшого ролика всё ещё нужен прожорливый After Effects, который доступен только на настольной операционной системе.

Для работы с кодом требуется IDE, работающее только на macOS или Windows.



Для решения узкоспециализированных задач зачастую не обойтись без Finder, мышки, курсора и какой-нибудь программы, которую нужно устанавливать через DMG-файл.



С такими вводными уже не получится однозначно сказать, какое из устройств универсальнее, проще и удобнее, — ноутбук или планшет.

Чем хороша Magic Keyboard с клавиатурой-«ножницами» и трекпадом. А чем нет

Если раньше сравнения с компьютером были, скорее, теоретическими — смотрите, планшет может работать почти как компьютер, — то с выпуском Magic Keyboard с «настоящей» клавиатурой и трекпадом iPad позиционируется уже как прямой конкурент Macbook.

Apple теперь как бы говорит тем, кто раздумывает о покупке ноутбука: вот в планшете такая же клавиатура, ещё трекпад добавили, есть мультизадачность, игры, зачем вообще смотреть на компьютер, когда есть iPad.

В одном из прошлых обзоров iPad Pro и Smart Keyboard с клавишами, покрытыми тканью, я писал, что клавиатура-чехол заметно увеличивает толщину планшета. Так вот новая Magic Keyboard делает конструкцию «планшет плюс клавиатура» ещё толще и массивнее.

Увеличилась толщина той части, что крепится к iPad на магнитах — чтобы планшет держался крепче и не выпадал из чехла, когда меняешь угол его наклона.

Толщина чехла особенно заметна у выреза для камер

И увеличилась толщина той части, где находится клавиатура. Потому что теперь здесь находятся полноценные пластиковые клавиши и металлическая основа, которая обеспечивает устойчивость всей конструкции.

В плане компактности Magic Keyboard явно проигрывает прошлым поколениям клавиатур. Помимо увеличившихся размеров, она ещё и весит 600 грамм — в два раза больше Smart Keyboard и практически столько же, сколько весит сам iPad Pro.

Зато теперь на iPad можно работать с полноценной клавиатурой и с такими же тактильными ощущениями, как на ноутбуке. Без «бабочки» и ткани, обволакивающей клавиши, но с T-образными стрелками и подсветкой.

Если пугает массивность, но хочется работать с курсором, лучше смотреть в сторону комбинации из прошлого поколения клавиатур Smart Keyboard с клавишами, покрытыми тканью, и трекпада от Mac. Тогда в дороге можно обходиться без трекпада, а дома или в офисе работать уже с ним.

Smart Keyboard и трекпад от Mac

Трекпад для Magic Keyboard получился маленьким, особенно если сравнивать его с аналогичным для Macbook или Mac. Впрочем, его размеров хватает, чтобы перемещать круглый крупный курсор от одного края небольшого 11-дюймового экрана к другому без необходимости перекладывать несколько раз палец. И, в отличие от Macbook, в нём нет хитрых вибромоторов, имитирующих нажатие. Трекпад Magic Keyboard нажимается «физически».

В настройках сразу стоит включить «правую кнопку мышки» для тапа двумя пальцами и тап для имитации физического нажатия на трекпад

Сбоку — разъём для зарядки. «Питается» iPad через те же три точки на задней крышке планшета, предназначенные для подключения чехлов. Но аксессуары подключить через этот разъём не получится.

Неожиданностью оказалось то, что угол наклона регулируется только в той части чехла, которая крепится к планшету. Второй шарнир, расположенный в нижней части Magic Keyboard, в этом процессе не участвует и фактически используется только для раскладывания и складывания устройства.

Верхний шарнир отвечает за регулирование наклона, нижний — только за открытие и закрытие устройства

Наиболее комфортное для меня положение — максимально наклонённый назад экран. Хотя и в такой позиции мне всё равно периодически хочется наклонить планшет ещё больше.

Интересно, что с максимально наклонённым экраном для использования кнопок с цифрами пальцам приходится лезть практически под экран.

К смене раскладки сложно привыкать

Всегда интересно наблюдать, как кто-нибудь из коллег впервые пробует напечатать что-нибудь на физической клавиатуре iPad. Он или она берёт планшет, открывает браузер, «Заметки» или мессенджер, затем пытается написать «Привет, как дела?».

По необъяснимым причинам у меня на iPad в таких случаях включена английская раскладка клавиатуры. В попытках сменить язык коллега мгновенно узнаёт сразу о двух самых непривычных решениях в клавиатуре iPad.

Выглядит это так: сначала он или она пытается поменять раскладку с помощью привычного сочетания клавиш Cmd и пробела. Но вместо смены языка с экрана iPad пропадает только что открытое приложение и появляется экран поиска по всей операционной системе. Чтобы вернуться обратно, коллега автоматически пробует нажать Escape на клавиатуре. Но его нет.

Экран поиска, который появляется при нажатии на Cmd и пробел

Ещё с первого поколения iPad Pro Apple решила не переносить с компьютера сочетание клавиш для переключения между языками, выделив для этого отдельную кнопку снизу справа. Вполне логичное решение — особенно для тех, кто начал знакомство с компьютерной техникой не с ноутбука, а со смартфона, где за переключение языка отвечает одна кнопка на экране.

Но для тех, кто годами работает за Macbook или iMac, довольно сложно избавиться от привычки. При этом, судя по слогану «Ваш будущий компьютер уже не компьютер», они тоже целевая аудитория, на которую целится маркетинг Apple.

Я ежедневно использую iPad с клавиатурой вот уже несколько лет, но до сих пор периодически нажимаю на Cmd и пробел, ожидая совсем другого результата. Решением мог бы стать небольшой онбординг для новичков, который показывается при первом нажатии на Cmd и пробел, чтобы не пугать неподготовленных пользователей непривычной средой.

Кстати, есть еще «костыльный» вариант решения проблемы — назначить переключение раскладки на одну и ту же кнопку на Mac и iPad — например, на Caps Lock. Тогда не нужно будет привыкать к разным сценариям переключения языка на разных платформах.

Клавиши Escape не хватает

А вот с Escape ситуация сложнее. В случае с раскладкой Apple предложила альтернативу в виде новой кнопки, к которой просто нужно привыкнуть, в случае с Escape — альтернативы нет. И отсутствие кнопки периодически создаёт проблемы во время работы.

Вот лишь несколько сценариев, в которых палец машинально и безрезультатно тянется в верхний левый угол, чтобы нащупать Escape:

скрыть выпадающий список или подсказки в поле ввода;

удалить текст, набранный в строке поиска;



закрыть всплывающее окно;



выйти из текущего диалога в Telegram;



и так далее.



Везде приходится прибегать к помощи трекпада (ну, или пальцев).

Apple на протяжении всей своей истории очень не любит кнопки включения и отмены, поэтому всеми силами старается от них избавиться в своей технике. Но здесь, вероятно, придётся пойти на уступки — как это произошло с последней версией Macbook Pro, которому вернули физическую кнопку Escape на своё привычное место.

Место под ESC есть

Работа с текстом, аналог Touchbar и emoji

Для работы с текстами как на компьютере, так и на планшете я уже несколько лет использую iA Writer — минималистичный редактор с поддержкой Markdown-форматирования, синхронизацией с облаком, сочетанием клавиш и пугающей стоимостью (о покупке, кстати, не жалею).

iA Writer хорош тем, что в нём много приятных мелочей, спроектированных специально для iPad. Например, именно благодаря разработчикам iA Writer я приучил себя пользоваться панелью от экранной клавиатуры с подсказками.

В iPadOS при вставке курсора в поле ввода внизу экрана появляется панель — это один в один верхняя часть экранной виртуальной клавиатуры. По умолчанию операционная система выносит на эту панель подсказки при наборе текста, кнопки «Скопировать», «Вырезать», «Вставить», «Вперед» и «Назад» для переключения истории правок.

Вид панели по умолчанию

Я этими кнопками не пользуюсь — при наличии физической клавиатуры куда быстрее и привычнее использовать Cmd + C, Cmd + V и Cmd + X. А подсказки пригодятся разве что для исправления опечаток.

Но панель может адаптироваться под конкретное приложение — то есть она играет роль аналога сенсорного Touchbar в Macbook Pro. Например, в стандартных «Заметках» на неё вынесены кнопки добавления элементов в текст, в «Почте» — прикрепление файлов, в «Напоминаниях» — дополнительные настройки.

Пример панели в «Напоминаниях»

Преимущество панели в том, что она расположена в непосредственной близости к пальцам во время печати, поэтому потратив какое-то время на привыкание, можно ускорить работу на клавиатуре.

Сторонние разработчики редко адаптируют панель для своих приложения, но iA Writer в этом плане исключение и хороший пример. Они убрали все лишние кнопки, оставили только подсказки при наборе текста и добавили несколько полезных функциональных кнопок.

Слева расположилась иконка для поиска и быстрого доступа к популярным функциям — создание нового файла или открытие последнего, — а также стрелки для переключения между абзацами. Справа появилась кнопка, в которой собраны все инструменты для форматирования текста.

Главное, чего не хватает на этой панели, — кнопки для выбора emoji. Дело в том, что на iPad работает та же логика для выбора emoji, что и на iPhone — нужно включить в настройках отдельную раскладку клавиатуры, чтобы использовать символы в тексте.

Однако в случае с физической клавиатурой логика ломается — emoji становится третьим языком, при его выборе на экран всплывает виртуальная клавиатура. Гораздо удобнее было бы разместить значок emoji на панели с подсказками и не заставлять пользователя каждый раз менять раскладку для добавления одного символа.

Когда переключил раскладку клавиатуры, а там emoji

Упростить мультизадачность

Представьте: вы настроили экран, разместив на одной половине Safari, а на другой — Slack. Но вам нужно быстро посмотреть что-то, допустим, в 1Password.

На macOS всё просто — вызвали Spotlight, нашли приложение в Finder, Launchpad или нажали иконку в док-панели, и на экране появилось окно приложения. Теперь его можно адаптировать под себя — развернуть на весь экран, свернуть, поставить рядом или закрыть, чтобы оно не мешало.

На iPad решение, как я хочу работать с приложением, нужно принять до его открытия. Дело в том, что по умолчанию при клике на иконку приложения — в док-панели или через поиск — оно открывается в полноэкранном режиме. И тогда, чтобы вернуть Safari или Slack на прежнее место, нужно вновь собирать свой рабочий стол.

Если же я хочу, чтобы приложение открылось в компактном виде, вместо клика по иконке нужно «вытаскивать» её на экран. Кстати, аналогично «вытаскивать» приложения можно и из поиска (жаль, я не сразу об этом узнал).

Эта часть, пожалуй, отнимает больше всего времени при работе с несколькими приложениями. Работу с несколькими окнами упростила бы возможность формировать рабочие столы после открытия приложения — например, при переходе в режим переключения между экранами, который вызывается свайпом снизу вверх.

Этот экран можно бы было использовать для формирования рабочих столов

Кроме того, приложения, которые открываются через поиск, можно было бы по умолчанию открывать в компактном виде, чтобы я затем мог решить — оставить его в таком же виде, закрепить на рабочем столе или развернуть на весь экран.

Нужно больше приложений

iOS, веткой развития которой стала iPadOS, основана на принципе «для любой задачи есть приложение». Поэтому работа на iPhone — это постоянное переключение между приложениями. Они есть практически у каждого магазина, бизнеса и сервиса. Появились даже бизнесы, которые работают только через приложение — без полноценного сайта.

В это же время в macOS ситуация другая — всё работает по принципу «для всего есть браузер». Здесь нет приложений для интернет-магазинов или сервисов, а установка нового приложения — скорее уникальное событие в жизни компьютера, чем норма.

iPad оказался где-то посередине. У него есть браузер, который, по словам разработчиков Apple, не уступает десктопному по своей функциональности, есть трекпад и клавиатура, чтобы работать на нём «по-старинке». С другой стороны, у планшета есть App Store с неплохим приложениями, которые часто быстрее и удобнее веб-страниц.

Такая неопределённость зачастую ставит меня в тупик. Как лучше зайти в Facebook — через Safari или приложение? Клик на этот твит откроет приложение Twitter или новую вкладку?

Чтобы решить проблему, в прошлом году на ежегодной конференции для разработчиков WWDC Apple анонсировала Project Catalyst — технологию, с помощью которой можно создавать универсальные приложения сразу для нескольких платформ.

Таким образом Apple решила простимулировать разработчиков создавать приложения сразу для двух платформ, iPadOS и macOS, и попыталась сместить приоритет с браузера — основного приложения для настольных платформ.

Тогда на сцене показали несколько примеров первых приложений, созданных с помощью Catalyst. В том числе и iPad-приложение для управления командными задачами Jira, которое вскоре стало доступно для загрузки всем желающим.

На первый взгляд приложение Jira для iPad кажется лёгким и удобным — особенно по сравнению с медленным и перегруженным веб-интерфейсом сервиса. В первые несколько месяцев я даже предпочитал ставить задачи именно через него, а не с помощью браузера на компьютере.

В планшетной версии сервиса удобнее создавать небольшие задачи, искать по ним, фильтровать, общаться в комментариях — в основном благодаря мгновеной загрузке экранов и интуитивному интерфейсу, адаптированному для мобильной платформы.

Но, к сожалению, в приложении Jira много недоработок и багов. Например, при создании задачи поля для ввода текста не поддерживают визуальное форматирование — можно использоваться только Markdown. При этом если зайти в редактирование созданной задачи, появится уже визуальное форматирование текста, но уже без поддержки Markdown.

Спустя год после анонса первой версии количество багов не сильно уменьшилось. При написании комментария внизу экрана по-прежнему всплывает панель с подсказками, которая перекрывает основное меню приложения. Курсор периодически становится гигантским, а переключение между полями с помощью клавиатуры часто работает непредсказуемо.

В итоге использование Jira для меня разделилось на две части. Для быстрых взаимодействий вроде ответов на комментарии или поиска задачи — я открываю приложение. Для долгих взаимодействий вроде создания новой задачи — Safari.

Но есть и удачный пример — Twitter. Соцсеть также с помощью Project Catalyst выпустила приложение одновременно на Mac и iPadOS. И оно работает отлично. Вероятно, за последний год я ни разу и не открывал сайт Twitter.

Приложение Twitter для iPad

От того, как много разработчиков поддержат Project Catalyst, напрямую зависит развитие iPad как настольной операционной системы. Мало хороших приложений — значит, пользователи по-прежнему будут использовать браузер, и планшет превратится просто в одну из версий macOS.

Много хороших приложений создадут на iPad новый формат работы, в котором задачи решаются в разных приложениях — быстро и удобно.

Что ещё осталось

Как устройство iPad Pro к 2020 году вместе с клавиатурой и трекпадом действительно уже можно назвать компьютером. Курсор, физическая клавиатура, файловая система и разъём для подключения внешних устройств — все основные атрибуты на месте. Во многих популярных сценариях он справляется с задачами не хуже ноутбука.

Но чтобы избавиться от осторожной формулировки «можно назвать» в предыдущем абзаце, нужно проделать, вероятно, наиболее сложную часть работы.