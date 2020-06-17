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Техника
Лиана Липанова
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Производитель аудиотехники Bose отказался от проекта Bose AR — звуковой дополненной реальности для очков Материал редакции

В отличие от других очков дополненной реальности Bose AR была сфокусирована на звуке, а не на изображении.

3 комментария
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Производитель аудиотехники Bose отказался от проекта дополненной реальности Bose AR для звуковых очков спустя два года после дебюта устройства на SXSW 2018 года, передаёт Protocol.

Некоторые сотрудники, которые работали над проектом, ушли самостоятельно, других уволили. Партнёрам Bose сообщила, что приложения на базе Bose AR перестанут работать в середине июля 2020 года. Кроме того, компания удалила упоминания о проекте со своего сайта.

«Bose AR не стал тем, что мы представляли. Это не первый случай, когда мы не можем монетизировать технологию, но полученные разработки мы используем в других проектах», — цитирует издание представителя компании.

В отличие от других очков дополненной реальности Bose AR были сфокусированы на звуке, а не на изображении. В январе 2019 года компания впервые выпустила солнцезащитные очки Frames с технологией Bose AR за $199 с микрофоном и кнопками для управления, напоминает The Verge.

В очках есть девятиосевой датчик движения, который соединяется с GPS в подключённом смартфоне через Bluetooth. GPS определяет, где находится пользователь, а девятиосевой датчик может определить, в каком направлении он смотрит и движется. Разработчики приложений могут отмечать места для запуска определённых звуков, например, аудиогид.

После запуска проекта Bose создала фонд в $50 млн для инвестиций в разработчиков Bose AR.

#новость #bose

Лиана Липанова
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3 комментария
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Вася Пражкин

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Проект из разряда - "О, можно сделать очки с AR! Нахуй нужно? Потом придумаем!".
По факту, время работы этих очков было 3.5 часа. Чуть меньше, чем у гугловых. Ну и кому такое надо? А вот гугловые даже с их 4-мя часами используются в некоторых крупных компаниях.

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Сергей Щукин

0

Интересная была идея.. узкая только.. проиграла бы сразу обычной AR, которая совмещает и визуал и звук

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Lina Gorobchenko

0

Просто теперь они играют в вагончики 

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