Конфликт возобновился на фоне начала двух расследований Еврокомиссии против Apple, которые могут закончиться для компании штрафом в размере 10% от всей выручки.

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Европейская комиссия начала два антимонопольных расследования в отношении компании Apple. Расследования последовали после того, как Spotify и другие медиасервисы обвинили Apple в том, что она взимает комиссию за подписку и встроенные покупки на iOS, а также ограничивает возможность продвижения в App Store конкурирующих с Apple сервисов.

Apple продвигает собственные приложения, такие как Apple Music и Apple Book, и взимает комиссию с конкурентов, потому что спрос на смартфоны замедляется, а продажи музыки, электронных книг и других сервисов составляют большую часть выручки компании — пишет Bloomberg.

В 2019 году через App Store были совершены платежи и покупки на $519 млрд, как сообщила сама Apple. Компания получает комиссию в 15-30% с продажи цифровых товаров и сервисов в магазине приложений. Свыше 85% из $519 млрд — это доходы сторонних разработчиков, заявляет Apple.

18 июня противостояние с Apple поддержал основатель Telegram Павел Дуров. По его мнению, комиссии с продаж в App Store и Google Play «безумны» — из-за них пользователи вынуждены платить более высокую цену за услуги, сястартапы и целые индустрии гибнут или вовсе не появляются, а регуляторы игнорируют «этот абсурд» уже десять лет.

В качестве решения он предложил разрешить устанавливать приложения напрямую или через альтернативные сервисы. Так пользователи и компании избавятся от комиссий, цензуры и отсутствия конфиденциальности.

Жалоба Spotify

13 марта 2019 года музыкальный стриминговый сервис Spotify обратился в антимонопольную комиссию Евросоюза с жалобой на Apple. Он сообщил, что компания требует от Spotify платить комиссию в 30% за покупки пользователей через приложение Spotify на iOS. Этот же налог распространяется и на другие приложения.

Таким образом, по мнению Spotify, Apple вытесняет конкурентов: если музыкальный сервис согласится оплачивать комиссию, ему придётся поднять цены, и они станут выше, чем у Apple Music, с которым конкурирует Spotify.

Основатель Spotify Дэниел Эк признался, что стриминговый сервис предлагал пользователям купить платную подписку в обход платёжной системы и комиссий Apple. После этого App Store перестала обновлять приложение Spotify.

Помимо этого, Apple не предоставила доступ к Siri и возможность запуска на умной колонке HomePod, отклоняла приложение для Apple Watch и угрожала удалением Spotify из App Store.

В ответ на претензии стримингового сервиса компания Apple сообщила, что Spotify «прикрывает ложной риторикой свои финансовые мотивы». «Spotify стремится сохранить все преимущества экосистемы App Store, в том числе доход, который они получают от клиентов App Store, не делая никакого вклада в этот рынок», — заявили представители Apple.

Они подтвердили, что взимают комиссию с сервисов, продающих цифровые товары и услуги внутри приложений с помощью платёжной системы Apple. Однако размер комиссии составляет 30% только в первый год, а в последующие снижается до 15%.

Мы одобрили и распространили почти 200 обновлений Spotify, в результате чего было загружено более 300 млн копий приложения. Мы запросили корректировки только один раз — когда Spotify попытался обойти правила общие для всех приложений. Мы часто помогали им распространить сервис на большее количество устройств: несколько раз обращались к Spotify по поводу поддержки Siri и AirPlay 2, но нам ответили, что работают над этим.

Spotify интегрирован в такие платформы, как CarPlay, и они имеют доступ к тем же инструментам разработки и ресурсам, что и любой другой разработчик.

Заявления Spotify об Apple Watch нас особенно удивили. Когда Spotify представила своё приложение для Apple Watch в сентябре 2018 года, мы рассмотрели и одобрили его с той же скоростью, что и любое другое приложение. Сегодня Spotify Watch занимает первое место в категории Watch Music.

представители Apple заявление компании

Конфликт с Hey.com

16 июня 2020 года у Apple разгорелся конфликт с новым почтовым сервисом Hey.com, разработанным основателем Basecamp Джейсоном Фридом и автором веб-фреймворка Ruby on Rails Дэвидом Хэнссоном. Бета-версию сервиса запустили 15 июня, в этот же день мобильное приложение Hey появилось в App Store.

Затем разработчики выпустили обновление с исправленными ошибками, но рецензенты App Store его отклонили, сославшись на нарушение пункта 3.1.1 правил App Store. В нём сообщается, что покупки внутри приложений должны совершаться с помощью механизма In-App Purchase API, в противном случае приложение удалят из магазина.

Разработчики Hey.com возразили Apple: пользователи почтового сервиса оплачивают подписку на сайте компании, а приложение служит только для входа в систему. По такому же принципу, по словам Хэнссона, работают и другие сервисы, например, Netflix, Slack и Microsoft Outlook.

Он сравнил Apple с мафией, которая сначала «разбила окно магазина», ограничив обновления приложения, а теперь угрожает «сжечь весь магазин», удалив приложение из App Store, если Hey не заплатит компании часть доходов.

DHH @dhh Like any good mafioso, they paid us a visit by phone. Stating that, firstly, that smashing our windows (by denying us the ability to fix bugs) was not a mistake. Then, without even as much of a curtesy euphemism, said they'd burn down our store (remove our app!), lest we paid up.

В ответ представители Apple заявили, что приложение Hey попало в магазин по ошибке и первая версия Hey.com изначально не должна была быть одобрена.

Жалобы Match Group, Rakuten, Epic Games, Tile

В мае 2020 года производитель поисковых bluetooth-маячков Tile подал жалобу в Европейскую комиссию. Компания заявила, что Apple затрудняет использование продуктов Tile на iPhone, так как разрабатывает собственный аналог маячка — AirTag.

Например, Apple запрещает продуктам Tile использовать технологию Ultra WideBand (альтернатива bluetooth c более высоким радиусом и скоростью работы), убрала Tile из своих магазинов.

Также представители Tile заявляют, что их приложение может быть удалено из iOS, тогда как конкурентное приложение «Локатор» — системное и активируется ещё на стадии настройки iOS.

16 июня 2020 года материнская компания Tinder, OKCupid, Match и других онлайн-дейтингов Match Group пожаловалась на высокие комиссии за подписку на приложение через App Store.

«Apple — наш партнёр, но в то же время это доминирующая платформа, действия которой вынуждают потребителей платить больше. Apple взимает по 30% комиссии в приложениях электронных книг, потоковой передачи музыки и видео, облачных хранилищ, игр и онлайн-знакомств, а затем сама заходит на этот рынок», — сообщили представители Match Group изданию Axios.

Компания считает, что взимая комиссию на продажи в приложениях, скачанных из App Store, Apple ограничивает выбор пользователей в пользу собственных сервисов — Apple Music и Apple Books.

В этот же день с аналогичной антимонопольной жалобой в Европейский союз обратилась японская компания Rakuten. Она сообщила, что в то время как её дочерняя компания Kobo платит 30% комиссии за продажу электронных книг через App Store, Apple Book не платит ничего, поэтому находится в лучшем положении.

В ответ на жалобу Apple заявила, что предоставляет приложениям возможность продавать собственные услуги на платформе с огромной клиентской базой.

В завышенной комиссии Apple обвинила ещё одна компания — Epic Games, разработчик видеоигры Fortnite. Она зарабатывает на продаже пользователям цифровой валюты, которую можно обменять на игровые предметы. Apple получает комиссию от этой прибыли.

Исполнительный директор Epic Games Тим Суини заявил, что «монополия iOS App Store защищает только прибыль Apple, а не безопасность устройств».

Антимонопольные расследования

16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух расследованиях деятельности Apple. Первое связано с жалобой Spotify на 30%-ную комиссию на продажи в приложениях, скачанных из App Store. Кроме этого, Еврокомиссию заинтересовал запрет App Store уведомлять пользователей iOS-устройств о более дешевых альтернативах сервисов Apple.

Второе расследование связано тем, что Apple ограничивает использование чипа NFC в своих устройствах сервисом Apple Pay — банки и другие финансовые сервисы не могут предлагать платежи с помощью NFC через свои приложения.

Представитель Европейской комиссии сообщил, что Apple, вынуждая компании продавать через собственную платежную систему и магазин, по-видимому, имеет «полный контроль над отношениями конкурентов с клиентами» и смогла получить «ценные данные о деятельности и предложениях своих конкурентов».

Apple не признала обвинение и сообщила, что «расстроена из-за необоснованных жалоб нескольких компаний, ищущих лёгкой наживы и не желающих играть по тем же правилам, что и остальные».

Комиссия заявила, что завершила «предварительное расследование» и обнаружила «проблемы», которые препятствовали конкуренции с собственными сервисами Apple.

«Конкуренты Apple либо полностью отключили возможность подписки в приложении, либо подняли свои цены на подписку и платили комиссию Apple. В обоих случаях им не разрешалось информировать пользователей о возможностях подписки за пределами приложения», — заявили в Еврокомиссии.

Что будет с Apple, если компанию признают виновной

Европейская комиссия может наложить на Apple максимальный штраф в размере 10% от всей выручки компании, сообщает The Financial Times. Но конкуренты предполагают, что комиссия выберет другие меры.

«Решение оштрафовать Google за нарушения антимонопольного законодательства Евросоюза показало, что штрафы — это всего лишь издержки ведения бизнеса, они не оказывают существенного влияния на изменение деловой практики», — рассказал The Financial Times анонимный советник конкурента Apple.

17 июня 2020 года издание Bloomberg сообщило, что Apple рассматривает возможность разрешить пользователям выбирать сторонние веб-браузеры и почтовые приложения в качестве приложений по умолчанию на iPhone и iPad. Браузер и почта — наиболее часто используемые приложения на iOS, передаёт Bloomberg.

На условиях анонимности знакомые с вопросом источники Bloomberg рассказали, что Apple также рассматривает возможность ослабить ограничения на HomePod для сторонних музыкальных приложений, включая Spotify.

С момента запуска App Store в 2008 году Apple не позволяет пользователям заменять предустановленные приложения, что затрудяет конкуренцию с другими сервисами.