Мы одобрили и распространили почти 200 обновлений Spotify, в результате чего было загружено более 300 млн копий приложения. Мы запросили корректировки только один раз, когда Spotify попытался обойти правила, общие для всех приложений.

Мы часто помогали распространить сервис на большее количество устройств: несколько раз обращались к Spotify по поводу поддержки Siri и AirPlay 2, но нам ответили, что работают над этим.



Spotify интегрирован в такие платформы, как CarPlay, и имеет доступ к тем же инструментам разработки и ресурсам, что и любой другой разработчик.



Заявления Spotify об Apple Watch нас особенно удивили. Когда Spotify представила своё приложение для Apple Watch в сентябре 2018 года, мы рассмотрели и одобрили его с той же скоростью, что и любое другое приложение. Сегодня Spotify Watch занимает первое место в категории Watch Music.

