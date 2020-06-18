Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Конфликт возобновился на фоне начала расследований Еврокомиссии против Apple, которые могут закончиться для компании штрафом в размере 10% от всей выручки.
Европейская комиссия открыла два антимонопольных расследования в отношении Apple. Расследования начали после того, как Spotify и другие медиасервисы обвинили Apple в том, что она удерживает комиссию за подписку и встроенные покупки и ограничивает продвижение в App Store конкурирующих с Apple сервисов.
Apple продвигает собственные приложения вроде Apple Music и Apple Book и взимает комиссию с конкурентов, потому что спрос на её смартфоны замедляется. Продажи музыки, электронных книг и других сервисов составляют большую часть выручки компании, пишет Bloomberg.
В 2019 году пользователи через App Store совершили платежи и покупки на $519 млрд, сообщила сама Apple. Компания получает комиссию в 15–30% с продаж в магазине приложений. Больше 85% из $519 млрд — доходы сторонних разработчиков, заявляет Apple.
18 июня противостояние с Apple поддержал основатель Telegram Павел Дуров. По его мнению, комиссии с продаж в App Store и Google Play «безумны». Из-за них пользователи больше платят за услуги, стартапы и целые индустрии гибнут или вовсе не появляются, и регуляторы игнорируют «этот абсурд» уже десять лет.
В качестве решения Дуров предложил устанавливать приложения напрямую или через альтернативные сервисы. Так пользователи и компании избавятся от комиссий, цензуры и проблем с конфиденциальностью.
13 марта 2019 года музыкальный стриминговый сервис Spotify обратился в антимонопольную комиссию Евросоюза с жалобой на Apple. Он сообщил, что компания требует от Spotify платить комиссию 30% за покупки пользователей через приложение на iOS. Этот же сбор распространяется и на другие приложения.
Таким образом, по мнению Spotify, Apple вытесняет конкурентов: если музыкальный сервис согласится оплачивать комиссию, ему придётся поднять цены. Тогда они станут выше, чем у Apple Music, с которым конкурирует Spotify.
Основатель Spotify Дэниел Эк признался, что стриминговый сервис предлагал пользователям купить подписку в обход платёжной системы и комиссий Apple. После этого App Store перестала обновлять приложение Spotify.
В ответ на претензии Apple сообщила, что Spotify «прикрывает ложной риторикой финансовые мотивы». «Spotify стремится сохранить все преимущества экосистемы App Store, в том числе доход, который он получает от клиентов App Store, не делая никакого вклада в этот рынок», — заявили представители Apple.
Они подтвердили, что взимают комиссию с сервисов, продающих цифровые товары и услуги внутри приложений с помощью платёжной системы Apple. Однако размер комиссии составляет 30% только в первый год, а в последующие снижается до 15%.
16 июня 2020 года у Apple разгорелся конфликт с новым почтовым сервисом Hey.com от основателя Basecamp Джейсона Фрида и автора фреймворка Ruby on Rails Дэвида Хэнссона. Бета-версию запустили 15 июня, в тот же день мобильное приложение появилось в App Store.
Затем разработчики выпустили обновление с исправленными ошибками, но рецензенты App Store отклонили его, сославшись на нарушение пункта 3.1.1 правил App Store. Согласно правилу, разработчики должны использовать API Apple для встроенных покупок, в противном случае приложение удалят из магазина.
Разработчики Hey.com возразили: пользователи почтового сервиса оплачивают подписку на сайте компании, а приложение служит только для входа в систему. По такому же принципу, по словам Хэнссона, работают Netflix, Slack и Microsoft Outlook.
В Twitter он сравнил Apple с мафией, которая сначала «разбила окно магазина», ограничив обновления, и теперь угрожает «сжечь весь магазин», удалив приложение из App Store, если Hey не отдаст компании часть доходов.
В ответ представители Apple упомянули, что приложение Hey попало в магазин по ошибке и первую версию изначально не должны были одобрить.
В мае 2020 года производитель поисковых bluetooth-маячков Tile подал жалобу в Европейскую комиссию. Компания заявила, что Apple затрудняет использование Tile на iPhone, так как разрабатывает аналог, маячки AirTag.
Например, Apple запрещает продуктам компании использовать технологию Ultra WideBand (альтернатива Bluetooth с более широким радиусом и высокой скоростью работы) и убрала Tile из своих магазинов.
Также представители Tile заявляют, что приложение могут удалить из iOS, тогда как конкурентный «Локатор» — системный и активируется ещё на стадии настройки iOS.
16 июня 2020 года Match Group, материнская компания Tinder, OKCupid и Match, пожаловалась на высокие комиссии за подписку в iOS-приложении.
«Apple — наш партнёр, но в то же время доминирующая платформа, действия которой вынуждают потребителей платить больше. Apple получает 30% комиссии с электронных книг, стриминга музыки и видео, облачных хранилищ, игр и онлайн-знакомств, а затем сама заходит на эти рынки», — рассказали представители Match Group изданию Axios.
Компания считает: так Apple ограничивает выбор пользователей в пользу собственных сервисов для музыки и чтения.
В тот же день с аналогичной жалобой в Европейский союз обратилась японская Rakuten. Она заметила, что её дочерняя компания Kobo платит 30% комиссии за продажу электронных книг через App Store, тогда как Apple Books не платит ничего, поэтому находится в лучшем положении.
В ответ на жалобу Apple заявила, что предоставляет приложениям возможность продавать собственные услуги на платформе с огромной клиентской базой.
В завышенной комиссии Apple обвинила и Epic Games, разработчик видеоигры Fortnite. Она зарабатывает на продаже цифровой валюты, которую обменивают на игровые предметы. Apple получает комиссию с этой суммы.
Исполнительный директор Epic Games Тим Суини рассердился: «Монополия App Store защищает только прибыль Apple, а не безопасность устройств».
16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух расследованиях относительно деятельности Apple. Первое связано с жалобой Spotify на большую комиссию. Также Еврокомиссию заинтересовал запрет App Store уведомлять пользователей iOS-устройств о более дешёвых альтернативах сервисов Apple (например, оплатить подписку через сайт сервиса).
Второе расследование связано тем, что Apple ограничивает использование NFC в своих устройствах сервисом Apple Pay. Поэтому банки и другие финансовые сервисы не могут встроить функцию в свои приложения.
Представитель Европейской комиссии сообщил, что Apple, вынуждая компании продавать через собственные платёжную систему и магазин, по-видимому, имеет «полный контроль над отношениями конкурентов с клиентами» и получила «ценные данные о деятельности и предложениях своих конкурентов».
Apple не признала обвинение и «расстроилась из-за необоснованных жалоб нескольких компаний, ищущих лёгкой наживы и не желающих играть по тем же правилам, что и остальные».
Комиссия заявила, что завершила «предварительное расследование» и обнаружила проблемы, которые мешали конкуренции с собственными сервисами Apple.
«Соперники Apple либо полностью отключили возможность подписки в приложении, либо подняли цены на подписку и платили комиссию. В обоих случаях им не разрешалось информировать пользователей о подписке за пределами приложения», — обобщили в Еврокомиссии.
Европейская комиссия может наложить на Apple максимальный штраф в размере 10% от всей выручки, сообщает The Financial Times. В 2019 финансовом году выручка компании составила $260 млрд.
Но конкуренты предполагают, что комиссия выберет другие меры.
«Решение оштрафовать Google за нарушения антимонопольного законодательства Евросоюза показало, что штрафы — всего лишь издержки ведения бизнеса, они не оказывают существенного влияния на изменение деловой практики», — поделился The Financial Times анонимный советник конкурента Apple.
17 июня 2020 года Bloomberg сообщил, что Apple может разрешить пользователям выбирать сторонние браузеры и почтовые приложения в качестве приложений по умолчанию на iPhone и iPad. Браузер и почта — наиболее часто используемые приложения на iOS, передаёт издание.
На условиях анонимности знакомые с вопросом источники Bloomberg рассказали, что Apple также рассматривает возможность ослабить ограничения на HomePod для сторонних музыкальных приложений, включая Spotify.
С момента запуска App Store в 2008 году Apple не позволяет пользователям заменять предустановленные приложения, что затрудняет конкуренцию для других сервисов.
Потенциальные изменения всё еще находятся на стадии обсуждения. Если Apple разрешит пользователям устанавливать сторонние приложения по умолчанию, обновления могут появиться в iOS 14, которую представят 22 июня.
Давно пора прижать эппл. Вдумайтесь только - 30% они забирают на ровном месте, пользуясь своим, фактически монопольным положением. Альтернативы ЭппСтору нет, потому что они сами же их запрещают.
Кто виноват в том, что Эппл создали такой охрененский стор, что все в него хотят? Как по мне, то все эти Еврокомиссии ведут себя как мафиози.
Яблоки создали охрененские устройства, а не стор. Было бы можно, многие разработчики ушли бы из этого стора, но других нет, да и пользователям не объяснишь.
Ну так это, мой дом – мои правила, разве нет?
Ну так это, мой дом – мои правила
вот именно, только дом тут – рынок ЕС
и Apple надо соблюдать его антимонопольные правила, если хочет на нем работать
Вот, представьте, что у нас есть только один банк в стране. И этот банк берёт 30% комиссию себе за каждую покупку по карте. Просто так, просто потому что он может - он же монополист. Не нравится? Не пользуйся, плати наличкой. Ну а что, его дом - его правила. Вы будете возмущены?
Конечно буду! Но делать нечего, такие условия у банка. Раз уж я оказался в стране, где только один банк... Монополист... С комиссиями за каждый чих... Черт!..
Все хотят в этот стор не потому, что он охрененский, а потому, что он единственный, и альтернативы просто запрещены.
Альтернативы просто нежизнеспособны, но это не причина продавливать лидера под свои условия просто потому, что никто не способен конкурировать.
Еще раз - альтернативы запрещены. Мы не знаем, жизнеспособны ли альтернативы, и не узнаем, потому что создание альтернативного стора запрещено.
Создание альтернативного эплстора запрещено, но еще раз, эплстор сам по себе никому не нужен, он работает как часть большой солянки из устройств, сервисов, поддержки и т.д. Я вот о чем и говорю, эплл значит трудилась все эти годы, создавала топовый продукт, а когда оказалось, что никто ничего подобного не может сделать, то решили прижать... Сразу монополизм :)
блджад, как так "оказалось что никто ничего подобного не может сделать", когда сделать подобное под запретом?
О каком запрете речь?? Что, где-то есть закон, что только эпл может делать компьютеры и магазины приложений??
Не обращайте внимания. Ваш оппонент имеет ввиду запрет от эпла. Он почему-то решил, что вся инфраструктура эпла - достояние общественности, видимо.
У вас какая-то каша. Разреши Эппл наличие другого магазина на своих устройствах - и не было бы проблем. Но Эппл годами осуществляет насильную, многуступенчатую привязку клиентов и пользователей к своим услугам. Альтернативные издержки с определенного момента становятся запредельными. Ничего гениального тут нет. Я даже не говорю про тот факт, что ЭпплСтор сам по себе днище - поиск, рубрикатор и рекомендашки там дно.
Так поступает не только эппл, но ВСЕ компании в сегодняшнем мире. Примерно также подвинуть Гугл или Амазон нереально. Рокфеллер на фоне этих молодцов - образец конкурентного рынка. Антимонопольное и антитрастовое законодательство тупо не работает в IT. Ты или играешь как все (оффшорные схемы, монополизация сектора) или проигрываешь.
Спасибо за визит в мою голову. Как вам каша? Хотите добавки? Вы вот сами все правильно расписали. Суть процветания в жесткой привязке к своим сервисам. Тут не поспоришь. Мы тут о другом толкуем: компания в праве устанавливать такие комиссии, которые считает нужными в СВОЕМ сторе, на СВОИХ устройствах, на СВОИХ операционных системах. Не нравятся условия, идешь в другой стор. Когда-то не было ни сторов, ни смартфонов, ничего. Они и еще нск компаний это создали и теперь берут комиссию за пользование. В чем проблема?
Мне лень в рамках комментария на рандомном форуме расписывать, почему монополии - это плохо. Люди не вчера родились, и все развитые страны ввели жесткие антимонопольные и антитрастовые законы еще в начале прошлого века. Почитайте на досуге, как вел свой бизнес Рокфеллер, и почему ему (и его друзьям из robber barons) запретили это делать и стали бить по рукам).
Та экономика, которую мы видим сегодня, началась в 80-х с откручивая антимонопольных законов и укрупнения компаний. На сегодняшний день мы подошли к той точке, когда весь крупняк уже консолидирован и монополизировал различные секторы экономики. Вероятно, нас ждет очередная волна антимонопольного регулирования в будущем.
Абсолютно с вами согласен насчет монополий. Но, на мой взгляд, надо развивать конкуренцию, а не давить лидера. Все же у монополий разная природа бывает...
Видимо это общее свойство человечества, делать так как выгодней. Риски и возможное наказание/неприятности полностью укладываются в это «выгодней».
Оценивать этичность бизнеса, особенно крупного - такое себе занятие.
Рисков нет. Эппл или Старбакс официально ведут свою деятельность через оффшорные прокладки и сдают нулевые прибыли во многих юрисдикциях. Понятие "уклонение от уплаты налогов" в сегодняшнем мире подразумевает неоплату начисленных налогов. Действия, направленные на сознательное уклонение от уплаты налогов, не являются наказуемыми. Так целые страны типа Ирландии живут.
Если ты наказываешь (налог на корпорации) честные бизнесы, и поощряешь (не бьешь по рукам оффшорные), то каких бизнесов у тебя будет больше через 10 лет? Проблема стала настольно серьезной, что корпорации в США уже давно не только рабочие места синих воротничков вывозят, но и белых воротничков тоже.
Всмысле на ровном месте? Создали площадку для продажи - раз, инструменты для маркетинга - два, кучу библиотек для удобного написания кода - три, кучу образовательных материалов - четыре. Если вглядеться в разработку приложений - если бы не разивались библиотеки, то девелоперы дальше бы пилили костыли и тратили кучу денег на поддержку, а тут время и деньги экономятся не слабо.
Всмысле на ровном месте? Создали площадку для продажи - раз, инструменты для маркетинга - два
Ну а ЕС создало им рынок, где они торговать могут
почему Эппл в своем магазине может свои правила вводить, а ЕС на своем рынке – нет?
Ага, не нравится политический режим в стране - создай свою страну, армию, привлеки население, и принимай любые законы, в чем проблема? изи
Дуров, в последнее время, напоминает диктатора небольшой страны. На высеры и хотелки которого всем поровну. Не понимаю по какой причине его мнение транслируют.
Неплохо так на гигантов накинулись, все кусок хотят
На iOS чеки выше в 2.5 раза в сторах, делайте выводы. Комиссии конские, но steam не предоставляя практически ничего и будучи отвратительным сайтом/магазином берёт эти же самые 30 процентов
Объясните, пожалуйста, почему одно и тоже приложение в AppStore по стоимости часто бывает дороже Google Play?
У Apple цена устанавливает по тиру в сетке привязанной к доллару, в странах с нестабильной валютой, цена может корректироваться в след за изменением курса. В плеймаркете цена устанавливается относительно базовой валюты аккаунта и не изменяема, во всяком случае для подписок. Но могут и сами разработчики устанавливаться разные цены.
Но tier-ы довольно мелко нарезаны, можно подогнать цены так, что они различаться будут минимально.
В конкретный момент времени, к примеру при публикации, - да, но цена в национальной валюте может измениться с течением времени и через год появятся отличия.
Насколько я знаю, просто потому, что пользователи iOS готовы платить
UPD: не в ту ветку
Что мешает дать выбор по оплате, хочешь гарантий эпловский, за которые она типа берет 30%, то юзай кнопку оплатить через эпл пей, если не хочешь, то бери альтернативу, например на сайте разработчика. Эпл не правы, то что не дают альтернативы и не дают делать промо на оплату подписки в другом месте. Свою дурацкую кнопку логин через эпл они же всунули. В этом вопросе надеюсь прижмут эпл
Не лез бы apple в сервисы, а занимался только своей платформой - ни каких бы проблем не было.
Не лез бы Apple в сервисы, не было бы капитализации в триллион.
Потихонечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку :)
Блоги компаний
Показать еще