Из списка устройств для предустановки исключили планшеты и «умные» устройства.

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Федеральная антимонопольная служба смягчила требования к предустановке отечественного программного обеспечения на электронную технику перед продажей в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и подтверждение замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

В частности, из списка устройств, для которых предустановка российских приложений обязательна, исключили планшеты и «умные» устройства — остались только смартфоны, компьютеры, ноутбуки и телевизоры со Smart TV.

Теперь можно не предустанавливать приложение целиком — достаточно разместить иконки для скачивания или окно при активации устройства.

В список обязательных войдут приложения с не менее чем 100 тысячами скачиваний или 100 тысячами уникальных пользователей в сутки. Приложение также должно распространять «социально значимую информацию и духовно-нравственные ценности» и принадлежать зарегистрированной в России компании с россиянами в управлении.

Проект соответствующего постановления служба направила в правительство — его планируется принять до 1 июля, пишет газета. Требования вступят в силу вместе с законом 1 января 2021 года.

Отмена полной установки приложений — в первую очередь уступка Apple, уверен источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. Как уточняет газета, американская компания осталась последним крупным производителем, который не согласился на условия российских властей.