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Из списка устройств для предустановки исключили планшеты и «умные» устройства.
Федеральная антимонопольная служба смягчила требования к предустановке отечественного программного обеспечения на электронную технику перед продажей в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и подтверждение замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.
Проект соответствующего постановления служба направила в правительство — его планируется принять до 1 июля, пишет газета. Требования вступят в силу вместе с законом 1 января 2021 года.
Отмена полной установки приложений — в первую очередь уступка Apple, уверен источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. Как уточняет газета, американская компания осталась последним крупным производителем, который не согласился на условия российских властей.
Цены на смартфоны даже при смягченных требованиях вырастут не менее чем на 500 рублей — затраты производителей превысят $1 млн, полагают в Ассоциации продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и других). РАТЭК в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину предложила доработать требования и отложить срок вступления в силу до 1 июля 2022 года.
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Лол
Через три итерации закона и иконку не обязательно, а пункт в соглашении при активации добавят :)
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