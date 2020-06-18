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Техника
Лиана Липанова
597

ФАС смягчила требования к предустановке российских приложений на технику: теперь достаточно иконки для скачивания Материал редакции

Из списка устройств для предустановки исключили планшеты и «умные» устройства.

8 комментариев
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Федеральная антимонопольная служба смягчила требования к предустановке отечественного программного обеспечения на электронную технику перед продажей в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и подтверждение замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

  • В частности, из списка устройств, для которых предустановка российских приложений обязательна, исключили планшеты и «умные» устройства — остались только смартфоны, компьютеры, ноутбуки и телевизоры со Smart TV.
  • Теперь можно не предустанавливать приложение целиком — достаточно разместить иконки для скачивания или окно при активации устройства.
  • В список обязательных войдут приложения с не менее чем 100 тысячами скачиваний или 100 тысячами уникальных пользователей в сутки. Приложение также должно распространять «социально значимую информацию и духовно-нравственные ценности» и принадлежать зарегистрированной в России компании с россиянами в управлении.

Проект соответствующего постановления служба направила в правительство — его планируется принять до 1 июля, пишет газета. Требования вступят в силу вместе с законом 1 января 2021 года.

Отмена полной установки приложений — в первую очередь уступка Apple, уверен источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. Как уточняет газета, американская компания осталась последним крупным производителем, который не согласился на условия российских властей.

Цены на смартфоны даже при смягченных требованиях вырастут не менее чем на 500 рублей — затраты производителей превысят $1 млн, полагают в Ассоциации продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и других). РАТЭК в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину предложила доработать требования и отложить срок вступления в силу до 1 июля 2022 года.

#новость #законороссийскомпо

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Прохладный

5

духовно-нравственные ценности

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Антон Курочкин

1

и духовно-нравственные ценности

Лол

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Я не скажу свое имя машине

Антон
0

Приложение СмартПоп уже в разработке

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Артем Павлючук

Антон
0
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Alexey Moiseenkov

1

Через три итерации закона и иконку не обязательно, а пункт в соглашении при активации добавят :)

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Ilnur Seebaev

0

😄

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Артем Павлючук

0

Иконку для скачивания? Лол. Ещё бы надпись - бесплатно без регистрации смс онлайн

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Rifat Kayumov

0

После очередных правок - достаточно, что бы апп был в магазине приложений.

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