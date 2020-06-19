Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Банковские приложения и другие почтовые сервисы так же, как Hey, не работают без учётной записи на стороннем сайте.
В интервью TechCrunch старший вице-президент по маркетингу Apple Фил Шиллер объяснил, почему компания пригрозила удалить почтовое приложение Hey из App Store.
По словам Шиллера, после скачивания приложения в App Store им можно пользоваться только после оформления подписки на сайте. «Вы скачиваете приложение и оно не работает — нам это не нужно», — пояснил он.
App Store разрешает загружать в магазин такие приложения, если они используются для просмотра видео, музыки и книг, и корпоративные приложения, отмечает TechCrunch. В письме к разработчикам Hey Apple указала, что их приложение к числу исключений не относится.
Шиллер заявил, что у Hey есть несколько вариантов, как изменить приложение, чтобы оно стало соответствовать правилам App Store. Например, запустить бесплатную версию с платными функциями внутри сервиса.
Сооснователь Basecamp (разработчик Hey) Дэвид Хейнемейер Ханссон указал на двойные стандарты Apple. В своём аккаунте в Twitter он опубликовал под хэштегом «YouDownloadTheAppAndItDoesntWork» («Вы скачиваете приложение и оно не работает») несколько примеров двойственной политики компании.
В числе таких примеров — банковский сервис J.P. Morgan, платный почтовый сервис Fastmail, Gmail, а также приложение самой Apple — App Store Connect.
«[Шиллер] знает, как должно работать наше приложение, какая часть должна быть бесплатной и другие правила продуктового дизайна. Спасибо за примечания, Фил!» — написал Ханссон.
В данном случае Эпл прав. Сношу приложение сразу, если требует регистрации. Аналогично поступаю со свежескаченной игрой-приложением, если в течение первой минуты вылазит реклама. Считаю это неуважением к пользователю.
facebook требует регистрации. И вконтакте, и телеграм, и даже почтовый клиент требует (sic!) регистрации. Как же вы живёте в мире анонимных приложений, где не требуется регистрация...
Удаляю и не парюсь :) Вконтакте, кстати, можно спокойно читать и листать, чего не скажешь про браузерные версии Инсты и Фейсбука.
Интересно, а как вы пользуется мобильным банком? :D
Про приложение Netflix'а забыли
Да и при всем этом у Netflix же есть пробный период.
Но вроде же логично? Если есть бесплатный функционал, либо возможность ознакомиться, либо внутри покупать выборочно - скачивай бесплатно и там решай.
А если скачиваешь бесплатно и дальше без оплаты ничего недоступно, либо зарегаться даже нельзя - как в Hey, то как бэ не очень гуд.
Эплы конечно жадины и трамбануть с их 30% не помешает, но это не повод делать неудобно для пользователя. К тому же что мешает параллельно с продажей в сторе пустить слушок, что можно в другом месте и дешевле. Народ такое любит.
Тот же ютуб можно оплатить в Апсторе, а можно на сайте ютуба - дешевле.
Может это и плохо, что нельзя пользоваться приложением без регистрации, но ведь пост о другом: некоторым приложениям можно так работать, а некоторым — нет. Вот я фэйсбук качал: открывается только окно с вводом логина или регистрацией
Дайте свободу загрузки любых приложений в этот кусок ебучего металла, который я купил. Иначе раздавайте телефоны бесплатно. Мудафоны.
Не нравится - выбирай телефон из десятка (если не больше) вендоров на Android. У нас тут свобода
эмоции плохой советчик, особенно в этих вопросах, я тоже раньше так думал, пока не понял что так лучше в первую очередь для меня самого. Качество приложений у Apple выше.
Как свобода установки других приложений повлияет на качество продуктов Эппл? Если вы доверяете только им, то сможете спокойно продолжать пользоваться только ими, не загружая сторонние приложения, разреши Эппл это.
[И другой пример]. Может, Apple хочет отключить и весь банкинг?
Это неверный перевод.
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