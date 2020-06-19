Банковские приложения и другие почтовые сервисы так же, как Hey, не работают без учётной записи на стороннем сайте.

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В интервью TechCrunch старший вице-президент по маркетингу Apple Фил Шиллер объяснил, почему компания пригрозила удалить почтовое приложение Hey из App Store.

По словам Шиллера, после скачивания приложения в App Store им можно пользоваться только после оформления подписки на сайте. «Вы скачиваете приложение и оно не работает — нам это не нужно», — пояснил он.

App Store разрешает загружать в магазин такие приложения, если они используются для просмотра видео, музыки и книг, и корпоративные приложения, отмечает TechCrunch. В письме к разработчикам Hey Apple указала, что их приложение к числу исключений не относится.

Шиллер заявил, что у Hey есть несколько вариантов, как изменить приложение, чтобы оно стало соответствовать правилам App Store. Например, запустить бесплатную версию с платными функциями внутри сервиса.

Сооснователь Basecamp (разработчик Hey) Дэвид Хейнемейер Ханссон указал на двойные стандарты Apple. В своём аккаунте в Twitter он опубликовал под хэштегом «YouDownloadTheAppAndItDoesntWork» («Вы скачиваете приложение и оно не работает») несколько примеров двойственной политики компании.

В числе таких примеров — банковский сервис J.P. Morgan, платный почтовый сервис Fastmail, Gmail, а также приложение самой Apple — App Store Connect.

DHH @dhh https://t.co/4bH29MWNNs And another. Maybe Apple wants a cut of all banking too? #YouDownloadTheAppAndItDoesntWork «[И другой пример]. Может, Apple хочет отключить и весь банкинг?»