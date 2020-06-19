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Техника
Галина Мубаракшина
1667

Apple посоветовала Hey изменить приложение, чтобы остаться в App Store — сервис обвинил компанию в двойных стандартах Материал редакции

Банковские приложения и другие почтовые сервисы так же, как Hey, не работают без учётной записи на стороннем сайте.

16 комментариев
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В интервью TechCrunch старший вице-президент по маркетингу Apple Фил Шиллер объяснил, почему компания пригрозила удалить почтовое приложение Hey из App Store.

По словам Шиллера, после скачивания приложения в App Store им можно пользоваться только после оформления подписки на сайте. «Вы скачиваете приложение и оно не работает — нам это не нужно», — пояснил он.

App Store разрешает загружать в магазин такие приложения, если они используются для просмотра видео, музыки и книг, и корпоративные приложения, отмечает TechCrunch. В письме к разработчикам Hey Apple указала, что их приложение к числу исключений не относится.

Шиллер заявил, что у Hey есть несколько вариантов, как изменить приложение, чтобы оно стало соответствовать правилам App Store. Например, запустить бесплатную версию с платными функциями внутри сервиса.

Сооснователь Basecamp (разработчик Hey) Дэвид Хейнемейер Ханссон указал на двойные стандарты Apple. В своём аккаунте в Twitter он опубликовал под хэштегом «YouDownloadTheAppAndItDoesntWork» («Вы скачиваете приложение и оно не работает») несколько примеров двойственной политики компании.

В числе таких примеров — банковский сервис J.P. Morgan, платный почтовый сервис Fastmail, Gmail, а также приложение самой Apple — App Store Connect.

DHH @dhh
And another. Maybe Apple wants a cut of all banking too? #YouDownloadTheAppAndItDoesntWork https://t.co/4bH29MWNNs
«[И другой пример]. Может, Apple хочет отключить и весь банкинг?»

«[Шиллер] знает, как должно работать наше приложение, какая часть должна быть бесплатной и другие правила продуктового дизайна. Спасибо за примечания, Фил!» — написал Ханссон.

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#новость #heycom #apple

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16 комментариев
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Designer Startup

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В данном случае Эпл прав. Сношу приложение сразу, если требует регистрации. Аналогично поступаю со свежескаченной игрой-приложением, если в течение первой минуты вылазит реклама. Считаю это неуважением к пользователю.

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Dmitriy Alekperov

Designer
19

facebook требует регистрации. И вконтакте, и телеграм, и даже почтовый клиент требует (sic!) регистрации. Как же вы живёте в мире анонимных приложений, где не требуется регистрация...

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Designer Startup

Dmitriy
1

Удаляю и не парюсь :) Вконтакте, кстати, можно спокойно читать и листать, чего не скажешь про браузерные версии Инсты и Фейсбука.

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Anatoly Ivanov

Designer
0

Интересно, а как вы пользуется мобильным банком? :D 

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Денис Демидов

Anatoly
3

Удаляет счет в банке и не парится)))

Ответить

Артур

3

Про приложение Netflix'а забыли

Ответить

SuxoiKorm

Артур
3

App Store разрешает загружать в магазин такие приложения, если они используются для просмотра видео, музыки и книг, и корпоративные приложения

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Лев Аминов

SuxoiKorm
0

Да и при всем этом у Netflix же есть пробный период.

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Gre Li

Лев
2

Ага, для которого нужна регистрация и реквизиты карты.

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Andy Ch

3

Но вроде же логично? Если есть бесплатный функционал, либо возможность ознакомиться, либо внутри покупать выборочно - скачивай бесплатно и там решай. 
А если скачиваешь бесплатно и дальше без оплаты ничего недоступно, либо зарегаться даже нельзя - как в Hey, то как бэ не очень гуд.
Эплы конечно жадины и трамбануть с их 30% не помешает, но это не повод делать неудобно для пользователя. К тому же что мешает параллельно с продажей в сторе пустить слушок, что можно в другом месте и дешевле. Народ такое любит.
Тот же ютуб можно оплатить в Апсторе, а можно на сайте ютуба - дешевле.

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Михаил Иванович

Andy
2

Может это и плохо, что нельзя пользоваться приложением без регистрации, но ведь пост о другом: некоторым приложениям можно так работать, а некоторым — нет. Вот я фэйсбук качал: открывается только окно с вводом логина или регистрацией

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Влад Ижевский

–4

Дайте свободу загрузки любых приложений в этот кусок ебучего металла, который я купил. Иначе раздавайте телефоны бесплатно. Мудафоны. 

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Андрей Гришин

Влад
5

Не нравится - выбирай телефон из десятка (если не больше) вендоров на Android. У нас тут свобода

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Андрей Рудин

Влад
2

эмоции плохой советчик, особенно в этих вопросах, я тоже раньше так думал, пока не понял что так лучше в первую очередь для меня самого. Качество приложений у Apple выше.

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BearStrikesBack

Андрей
2

Как свобода установки других приложений повлияет на качество продуктов Эппл? Если вы доверяете только им, то сможете спокойно продолжать пользоваться только ими, не загружая сторонние приложения, разреши Эппл это.

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Сергей Сергеев

0

[И другой пример]. Может, Apple хочет отключить и весь банкинг?

Это неверный перевод. 

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