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Стартап Tile занял 90% рынка трекеров США, но появление AirTag может изменить ситуацию за счёт уникальных функций, недоступных конкурентам Apple.
22 июня Apple проведёт конференцию WWDC, на которой, возможно, представит маячки AirTag для отслеживания и поиска потерянных вещей.
На рынке трекеров уже есть несколько успешных проектов вроде Chipolo и Tile, который ещё до выхода AirTag обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства.
Что предлагают производители трекеров, какие недостатки их устройств может исправить Apple в AirTag и какой ценой — коротко.
В 2013 году стартап запустил краудфандинг через сервис Selfstarter, чтобы не платить комиссию Kickstarter и аналогам. Он привлёк на производство маячков $2,6 млн от 50 тысяч покупателей вместо необходимых $20 тысяч. Также компания получила $200 тысяч от инкубатора Tandem Capital.
Пользователей и инвесторов заинтересовала идея распределённой сети Tile, в которую включены все маячки. Если потеряна вещь с маячком и отправлен сигнал об утере, её автоматически начнут «искать» все владельцы Tile, подключённые к сети.
Если другой пользователь Tile входит в зону действия потерянного предмета, смартфон определит местоположение и отправит уведомление о находке владельцу — без нарушения конфиденциальности.
Из-за наплыва желающих компания не смогла вовремя выпустить Tile, он поступил владельцам только в 2014 году. В 2015 году вышло второе поколение маячков, в котором звук трекера стал в три раза громче (90 децибел) и появилась функция «Найти смартфон», похожая на функцию «Локатора» Apple: по двойному нажатию на маячок телефон начинал звонить.
Tile заявляет, что к концу 2019 года было продано 26 млн устройств: ежедневно маячки находят около 6 млн предметов в 195 странах мира. Компания занимает около 90% рынка bluetooth-трекеров в США, пишет The New York Times.
В 2020 году линейку продуктов Tile составляют четыре модели:
Все Tile работают через приложение для Android и iOS, поддерживают Alexa и Google Assistant. Пользователи могут спросить у голосовых помощников точное местоположение потерянных вещей.
В 2018 году Tile запустила подписку Tile Premium за $3 в месяц ($30 в год), которая расширяет функциональность приложения и обслуживание устройств. В подписку входят:
Tile развивает и b2b-направление, поставляет партнёрам свою технологию отслеживания вещей. Среди клиентов — Herschel, Bose, Nomad, Skullcandy, Sennheiser, Qualcomm, Google, Intel, Dialog, Nordi.
В 2018 году аэропорт Сан-Хосе заключил соглашение с Tile и начал искать потерянные вещи пассажиров. Стратегическим партнёром и инвестором Tile стала Comcast, которая подключила технологию трекера к своим маршрутизаторам.
Также Tile планирует интегрировать технологию в чипы Bluetooth Low Energy от Qualcomm и других производителей. Таким образом новые устройства с BLE будут автоматически поддерживать Tile.
Компания заявляет, что не берёт плату за лицензирование технологии и планирует частично окупать расходы через подписку. Число подписчиков Tile не называет.
Журналисты Digital Trends, Review Geek, Tom’s Guide, NYT и других изданий называют продукцию Tile лучшей на рынке — у неё практически нет недостатков, линейка устройств позволяет подобрать оптимальный маячок для любой вещи.
Самые заметные минусы Tile — в монетизации. В версиях Slim и Sticker несменяемая батарейка, и компания предлагает заменить разряженные трекеры на новые по программе reTile со скидкой 30–40%, но только раз в год.
Функция Smart Alerts всё ещё находится в бете и на тестах работала нестабильно и с большой задержкой, из-за которой теряется её смысл. Уведомление, что проездной остался дома, могло сработать, когда владелец уже сел в автобус. При этом Smart Alerts — платная услуга, доступная только по подписке.
Словенский стартап также запустился на краудфандинговой платформе в 2013 году и собрал на Kickstarter $293 тысячи от 5300 тысяч покупателей.
Журналисты называют Chipolo One лучшим альтернативным трекером: он также поддерживает iOS и Android, подключается к распределённой сети владельцев Chipolo, ищет смартфон нажатием кнопки, диапазон сопоставим с Tile Mate. Но стоит маячок дешевле. Также Chipolo поддерживает Siri, Google Assistant и Alexa.
Кроме этого, в Chipolo учтён главный недостаток Tile, часть функций которого работает только по подписке. Все функции приложения Chipolo бесплатные, включая семейный доступ и аналог Smart Alerts, который работает лучше и быстрее, отмечает Tom's Guide.
Пользователи могут также воспользоваться веб-версией сервиса для просмотра вещей на карте. Ещё одна особенность Chipolo — функция дистанционной съёмки селфи на телефоне нажатием кнопки трекера.
Основными недостатками Chipolo One обозреватели называют небольшой радиус действия по сравнению с конкурентами: из заявленных 60 метров трекер стабильно работает только в радиусе 18 метров.
Кроме этого, у Chipolo около 5 млн пользователей — в пять раз меньше, чем у Tile, а значит, распределённая сеть работает менее надёжно. Менять батарею неудобно: пластиковый маячок туго разбирается и его легко поцарапать.
Есть множество других bluetooth-трекеров — от TrackR, Pubbleebee, Cube, Samsung и Orbit но все они проигрывают Chipolo и Tile по радиусу действия, надёжности работы или количеству функций, отмечает The New York Times.
Orbit — один из аналогов, который предлагает несколько вариантов трекеров:
Обозреватель NYT потерял очки с трекером Orbit в Нью-Йорке и не смог получить помощи от других пользователей. В другом случае Orbit Card не уведомил о разряде батареи. Если бы кошелёк потерялся, его было бы не найти с маячком.
Также устройства могут разорвать bluetooth-соединение со смартфоном и не восстановить его, а радиус действия оказался, чем меньше конкурентов — 10–13 метров, заявляло издание Tom's Guide в 2018 году. Этот же недостаток у маячков TrackR и Cube.
Впервые о том, что Apple разрабатывает собственный маячок, сообщило издание 9to5Mac в апреле 2019 года. Его поддержку интегрируют в iOS, также под AirTag Apple объединила функции «Найти iPhone» и «Найти друзей» в новом приложении «Локатор».
В октябре 2019 года упоминание AirTag обнаружили в iOS 13.2. Там AirTag — RFID-метка, которую можно крепить к любому предмету. Также в октябре Apple купила торговый знак AirTag у российской компании ISBC и в апреле 2020 года упомянула технологию в одном из видео.
Официально Apple может представить AirTag 22 июня на конференции WWDC или на презентации iPhone осенью 2020 года. Пока вся информация о новом продукте компании — утечки, заявления и предположения аналитиков.
Интеграция с iOS станет одной из особенностей AirTag: пользователи смогут получить доступ к трекеру на iPhone, Mac и iPad через вкладку «Элементы» в «Локаторе». AirTag подключится к iCloud-профилю, как AirPods и другие устройства Apple.
AirTag уведомит владельца, когда тот отойдёт слишком далеко от метки, если местоположение не добавлено в «белый список» игнорируемых зон. Эта же функция есть в Tile.
В отличие от Tile и других трекеров, работающих через Bluetooth, Wi-Fi или LTE, AirTag будет поддерживать технологию сверхширокополосной связи Ultra Wideband (UWB). Маячок сможет передавать информацию с низкой затратой энергии, высокой скоростью и точностью до 5–10 сантиметров. Точность Bluetooth и Wi-Fi — около 5 метров.
Сейчас технологию поддерживает iPhone 11 с чипом U1, его же могут установить и в AirTag. В России U1 отключен.
Благодаря высокой точности UWB компания предложит поиск вещей с дополненной реальностью. Владелец сможет использовать ARKit в «Локаторе» (или отдельном приложении AirTag) для отслеживания предмета с помощью всплывающих визуальных подсказок. Над вещью с меткой будет висеть воздушный шарик.
Также «Локатор» будет издавать звуки, когда владелец пойдёт в правильном направлении, — по аналогии с металлоискателем.
Также AirTag хранит контактную информацию, а метку можно перевести в режим потери. В этом случае активируется распределённая сеть устройств Apple, которые анонимно отправят сигнал геоданных владельцу.
Владельцев iOS-устройств в мире — около 1,5 млрд, что значительно увеличивает шанс найти пропавшую вещь в сравнении с 25 млн владельцев Tile.
Журналисты MacRumors отмечают, что пока неизвестно, какой аккумулятор будет у AirTag. По утечкам кода iOS 14, в AirTag встроят заменяемую батарею, аналогичная Tile Pro. Это противоречит другим слухам, по которым AirTag будет водонепроницаемым и с беспроводной зарядкой.
Рынок трекеров и их популярность растут благодаря доступности, удобству и возможности вернуть дорогую вещь обратно. Общая стоимость потерянных вещей за год составляет около $47 млрд, а поиск вещи без трекеров занимает около года, заявляет Tile.
Вместе с Cipollo компания создала новое направление «умных» трекеров, которые не только прикрепляются к вещам, но и интегрируются в устройства, чтобы найти пропажу можно было быстро и где угодно.
Ещё до потенциального анонса AirTag, в апреле 2020 года, Tile обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства и обратилась к регуляторам США и Европы.
Компания заявляет, что если раньше отношения с Apple были дружескими, по мере выхода на рынок трекеров Apple начала пользоваться своим положением: выпустила приложение «Локатор», дублирующее функции Tile, а также готовит свой трекер.
Кроме того, в июне 2019 года Apple прекратила продажу трекеров Tile в Apple Store, переманила инженера компании и заблокировала доступ сторонним производителям к чипу U1 в iPhone 11, заявляет Tile.
По мнению Tile, аналогичный продукт Apple получит больший доступ к системе и будет обладать нечестными преимуществами:
Tile заявляет, что в iOS 13 Apple ухудшила работу геолокации в фоновом режиме для сторонних разработчиков. Например, заменила параметр «Всегда разрешать» на «Разрешить один раз» — теперь приложения должны запрашивать у пользователей доступ к геолокации каждый раз, когда это необходимо.
Этот запрет — одна из самых серьёзных угроз для бизнеса Tile, так как для бесперебойной работы трекеров нужно постоянно взаимодействовать с пользователем в фоновом режиме. Без этого некоторые функции Tile становятся бесполезными, к примеру, Smart Alerts, тогда как «Локатору» разрешение не требуется.
Apple отрицает заявления Tile: по мнению компании, её действия направлены на улучшение конфиденциальности пользователей. Tile же, «вместо того, чтобы обсуждать проблему конфиденциальности по существу, начала бесполезную атаку».
Также Apple пообещала предоставить надёжным разработчикам опцию «Всегда разрешать» доступ к геолокации, но она отсутствует в актуальной версии iOS 13.5.
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