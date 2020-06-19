Стартап Tile занял 90% рынка трекеров США, но появление AirTag может изменить ситуацию за счёт уникальных функций, недоступных конкурентам Apple.

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22 июня Apple проведёт конференцию WWDC, на которой, возможно, представит маячки AirTag для отслеживания и поиска потерянных вещей.

На рынке трекеров уже есть несколько успешных проектов вроде Chipolo и Tile, который ещё до выхода AirTag обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства.

Что предлагают производители трекеров, какие недостатки их устройств может исправить Apple в AirTag и какой ценой — коротко.

Маячки Tile

Tile: лидер c 90% рынка США

В 2013 году стартап запустил краудфандинг через сервис Selfstarter, чтобы не платить комиссию Kickstarter и аналогам. Он привлёк на производство маячков $2,6 млн от 50 тысяч покупателей вместо необходимых $20 тысяч. Также компания получила $200 тысяч от инкубатора Tandem Capital.

Пользователей и инвесторов заинтересовала идея распределённой сети Tile, в которую включены все маячки. Если потеряна вещь с маячком и отправлен сигнал об утере, её автоматически начнут «искать» все владельцы Tile, подключённые к сети.

Если другой пользователь Tile входит в зону действия потерянного предмета, смартфон определит местоположение и отправит уведомление о находке владельцу — без нарушения конфиденциальности.

Из-за наплыва желающих компания не смогла вовремя выпустить Tile, он поступил владельцам только в 2014 году. В 2015 году вышло второе поколение маячков, в котором звук трекера стал в три раза громче (90 децибел) и появилась функция «Найти смартфон», похожая на функцию «Локатора» Apple: по двойному нажатию на маячок телефон начинал звонить.

Tile заявляет, что к концу 2019 года было продано 26 млн устройств: ежедневно маячки находят около 6 млн предметов в 195 странах мира. Компания занимает около 90% рынка bluetooth-трекеров в США, пишет The New York Times.

В 2020 году линейку продуктов Tile составляют четыре модели:

Tile Sticker — самый маленький трекер компании, 27 на 7,3 мм. Клеится к пластику и металлу, водостойкий. Радиус действия — 45 метров, работает от встроенной батареи около трёх лет. Стоимость — $40 за две штуки.

Sticker

Tile Pro — квадратный стикер 42 на 42 мм с отверстием для крепления. Самый громкий и мощный в линейке: радиус действия около 120 метров. Работает от батарейки-таблетки, которую нужно менять раз в год. Стоимость — $34,99.

Pro

Tile Mate — более дешёвая и тихая версия Pro размером 35 на 35 мм, радиус действия — 61 метр. Тоже работает от батарейки-таблетки и тоже год. Стоимость — $24,99.

Tile Slim — трекер размером с кредитную карту для поиска кошелька или кардхолдера. Радиус действия — 60 метров, работает от встроенной батареи около трёх лет. Стоимость — $29,99.

Все Tile работают через приложение для Android и iOS, поддерживают Alexa и Google Assistant. Пользователи могут спросить у голосовых помощников точное местоположение потерянных вещей.

В 2018 году Tile запустила подписку Tile Premium за $3 в месяц ($30 в год), которая расширяет функциональность приложения и обслуживание устройств. В подписку входят:

Функция Smart Alerts — уведомляет, когда пользователь выходит за пределы радиуса действия Tile. Она пригодится, если владелец случайно уходит из дома без ключей или кошелька.

История местоположений — карта со всеми адресами, где были вещи с Tile за последний месяц.

Возможность открывать доступ к Tile друзьям и семье.

Приоритетное обслуживание по телефону.

Программа замены батареек для Mate и Pro раз в год.

Расширенная программа трёхлетней гарантии.

Реклама Tile Premium

Tile развивает и b2b-направление, поставляет партнёрам свою технологию отслеживания вещей. Среди клиентов — Herschel, Bose, Nomad, Skullcandy, Sennheiser, Qualcomm, Google, Intel, Dialog, Nordi.

В 2018 году аэропорт Сан-Хосе заключил соглашение с Tile и начал искать потерянные вещи пассажиров. Стратегическим партнёром и инвестором Tile стала Comcast, которая подключила технологию трекера к своим маршрутизаторам.

Также Tile планирует интегрировать технологию в чипы Bluetooth Low Energy от Qualcomm и других производителей. Таким образом новые устройства с BLE будут автоматически поддерживать Tile.

Компания заявляет, что не берёт плату за лицензирование технологии и планирует частично окупать расходы через подписку. Число подписчиков Tile не называет.

Минусы Tile

Журналисты Digital Trends, Review Geek, Tom’s Guide, NYT и других изданий называют продукцию Tile лучшей на рынке — у неё практически нет недостатков, линейка устройств позволяет подобрать оптимальный маячок для любой вещи.

Самые заметные минусы Tile — в монетизации. В версиях Slim и Sticker несменяемая батарейка, и компания предлагает заменить разряженные трекеры на новые по программе reTile со скидкой 30–40%, но только раз в год.

Функция Smart Alerts всё ещё находится в бете и на тестах работала нестабильно и с большой задержкой, из-за которой теряется её смысл. Уведомление, что проездной остался дома, могло сработать, когда владелец уже сел в автобус. При этом Smart Alerts — платная услуга, доступная только по подписке.

Chipollo — лучшие «не-Tile»-трекеры

Словенский стартап также запустился на краудфандинговой платформе в 2013 году и собрал на Kickstarter $293 тысячи от 5300 тысяч покупателей.

Основной продукт компании — трекер Chipolo One в форме монеты. Похож по характеристикам на Tile Mate и Pro и работает год от плоской батарейки. Заявленный радиус действия — около 60 метров, громкость — 120 дБ. Стоимость — $25.

Маячок Chipolo

Также Chipolo продаёт трекер для кошельков Card со встроенной батареей, которой хватает на год работы. Радиус действия — 60 метров, громкость — 95 дБ. Стоимость — $39.

Журналисты называют Chipolo One лучшим альтернативным трекером: он также поддерживает iOS и Android, подключается к распределённой сети владельцев Chipolo, ищет смартфон нажатием кнопки, диапазон сопоставим с Tile Mate. Но стоит маячок дешевле. Также Chipolo поддерживает Siri, Google Assistant и Alexa.

Кроме этого, в Chipolo учтён главный недостаток Tile, часть функций которого работает только по подписке. Все функции приложения Chipolo бесплатные, включая семейный доступ и аналог Smart Alerts, который работает лучше и быстрее, отмечает Tom's Guide.

Пользователи могут также воспользоваться веб-версией сервиса для просмотра вещей на карте. Ещё одна особенность Chipolo — функция дистанционной съёмки селфи на телефоне нажатием кнопки трекера.

Минусы Chipolo

Основными недостатками Chipolo One обозреватели называют небольшой радиус действия по сравнению с конкурентами: из заявленных 60 метров трекер стабильно работает только в радиусе 18 метров.

Кроме этого, у Chipolo около 5 млн пользователей — в пять раз меньше, чем у Tile, а значит, распределённая сеть работает менее надёжно. Менять батарею неудобно: пластиковый маячок туго разбирается и его легко поцарапать.

Orbit, Cube и другие производители

Есть множество других bluetooth-трекеров — от TrackR, Pubbleebee, Cube, Samsung и Orbit но все они проигрывают Chipolo и Tile по радиусу действия, надёжности работы или количеству функций, отмечает The New York Times.

Маячки Wuvo, Tile, TrackR и Chipolo

Orbit — один из аналогов, который предлагает несколько вариантов трекеров:

Самоклеящийся Stick за $19,99.

Stick Keys для ключей за $24,99.



Card для кошелька за $34,99.



Glasses — специальный трекер для очков за $39,99.



Обозреватель NYT потерял очки с трекером Orbit в Нью-Йорке и не смог получить помощи от других пользователей. В другом случае Orbit Card не уведомил о разряде батареи. Если бы кошелёк потерялся, его было бы не найти с маячком.

Также устройства могут разорвать bluetooth-соединение со смартфоном и не восстановить его, а радиус действия оказался, чем меньше конкурентов — 10–13 метров, заявляло издание Tom's Guide в 2018 году. Этот же недостаток у маячков TrackR и Cube.

Возможные особенности Apple AirTag

Впервые о том, что Apple разрабатывает собственный маячок, сообщило издание 9to5Mac в апреле 2019 года. Его поддержку интегрируют в iOS, также под AirTag Apple объединила функции «Найти iPhone» и «Найти друзей» в новом приложении «Локатор».

В октябре 2019 года упоминание AirTag обнаружили в iOS 13.2. Там AirTag — RFID-метка, которую можно крепить к любому предмету. Также в октябре Apple купила торговый знак AirTag у российской компании ISBC и в апреле 2020 года упомянула технологию в одном из видео.

Официально Apple может представить AirTag 22 июня на конференции WWDC или на презентации iPhone осенью 2020 года. Пока вся информация о новом продукте компании — утечки, заявления и предположения аналитиков.

Макет AirTag от MacRumors

Интеграция с iOS станет одной из особенностей AirTag: пользователи смогут получить доступ к трекеру на iPhone, Mac и iPad через вкладку «Элементы» в «Локаторе». AirTag подключится к iCloud-профилю, как AirPods и другие устройства Apple.

AirTag уведомит владельца, когда тот отойдёт слишком далеко от метки, если местоположение не добавлено в «белый список» игнорируемых зон. Эта же функция есть в Tile.

В отличие от Tile и других трекеров, работающих через Bluetooth, Wi-Fi или LTE, AirTag будет поддерживать технологию сверхширокополосной связи Ultra Wideband (UWB). Маячок сможет передавать информацию с низкой затратой энергии, высокой скоростью и точностью до 5–10 сантиметров. Точность Bluetooth и Wi-Fi — около 5 метров.

Сейчас технологию поддерживает iPhone 11 с чипом U1, его же могут установить и в AirTag. В России U1 отключен.

Apple называет технологию «GPS для комнат». U1 позволяет передавать данные другим пользователям iOS просто наводя смартфон на их устройства

Благодаря высокой точности UWB компания предложит поиск вещей с дополненной реальностью. Владелец сможет использовать ARKit в «Локаторе» (или отдельном приложении AirTag) для отслеживания предмета с помощью всплывающих визуальных подсказок. Над вещью с меткой будет висеть воздушный шарик.

В iOS 13 есть строка кода «Пройдите несколько метров и перемещайте ваш iPhone, пока не появится воздушный шар». MacRumors считает, что это механизм поиска вещей в дополненой реальности

Также «Локатор» будет издавать звуки, когда владелец пойдёт в правильном направлении, — по аналогии с металлоискателем.

Soybeys @Soybeys Before I go um, I remember I promised you all something about AirTag's sounds? Listen with volume here. Thank you everyone for being amazing. I will probably have some more posts hopefully later today. https://t.co/LwbvlxqfSL

Также AirTag хранит контактную информацию, а метку можно перевести в режим потери. В этом случае активируется распределённая сеть устройств Apple, которые анонимно отправят сигнал геоданных владельцу.

Владельцев iOS-устройств в мире — около 1,5 млрд, что значительно увеличивает шанс найти пропавшую вещь в сравнении с 25 млн владельцев Tile.

Журналисты MacRumors отмечают, что пока неизвестно, какой аккумулятор будет у AirTag. По утечкам кода iOS 14, в AirTag встроят заменяемую батарею, аналогичная Tile Pro. Это противоречит другим слухам, по которым AirTag будет водонепроницаемым и с беспроводной зарядкой.

Противостояние c Tile

Рынок трекеров и их популярность растут благодаря доступности, удобству и возможности вернуть дорогую вещь обратно. Общая стоимость потерянных вещей за год составляет около $47 млрд, а поиск вещи без трекеров занимает около года, заявляет Tile.

Вместе с Cipollo компания создала новое направление «умных» трекеров, которые не только прикрепляются к вещам, но и интегрируются в устройства, чтобы найти пропажу можно было быстро и где угодно.

Ещё до потенциального анонса AirTag, в апреле 2020 года, Tile обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства и обратилась к регуляторам США и Европы.

Компания заявляет, что если раньше отношения с Apple были дружескими, по мере выхода на рынок трекеров Apple начала пользоваться своим положением: выпустила приложение «Локатор», дублирующее функции Tile, а также готовит свой трекер.

Кроме того, в июне 2019 года Apple прекратила продажу трекеров Tile в Apple Store, переманила инженера компании и заблокировала доступ сторонним производителям к чипу U1 в iPhone 11, заявляет Tile.

За последний год Apple предприняла несколько шагов, чтобы полностью поставить в невыгодное положение Tile, в том числе усложнив для потребителей использование наших продуктов и услуг. Из заявления Tile

По мнению Tile, аналогичный продукт Apple получит больший доступ к системе и будет обладать нечестными преимуществами:

Приложение «Локатор» — часть iOS, тогда как Tile можно удалить.

Функции «Локатора» активируются ещё во время настройки смартфона — он уже готов к работе с AirTag, тогда как настройки Tile скрыты в общих настройках iOS.

AirTag может использовать UWB-диапазон и чипы U1, тогда как у других разработчиков нет к ним доступа. UWB даёт возможность автоматически давать оповещения, что владелец отошёл от предмета с меткой, и предоставлять информацию с точностью до сантиметров.

Приложению «Локатор» не нужно периодически запрашивать постоянный доступ к местоположению.

Tile заявляет, что в iOS 13 Apple ухудшила работу геолокации в фоновом режиме для сторонних разработчиков. Например, заменила параметр «Всегда разрешать» на «Разрешить один раз» — теперь приложения должны запрашивать у пользователей доступ к геолокации каждый раз, когда это необходимо.

Этот запрет — одна из самых серьёзных угроз для бизнеса Tile, так как для бесперебойной работы трекеров нужно постоянно взаимодействовать с пользователем в фоновом режиме. Без этого некоторые функции Tile становятся бесполезными, к примеру, Smart Alerts, тогда как «Локатору» разрешение не требуется.

Apple отрицает заявления Tile: по мнению компании, её действия направлены на улучшение конфиденциальности пользователей. Tile же, «вместо того, чтобы обсуждать проблему конфиденциальности по существу, начала бесполезную атаку».