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Полина Лааксо
Техника

Президент Samsung призвал пересмотреть работу мобильного подразделения из-за обвинений в плагиате дизайнов Apple — СМИ

Речь о Buds 3 и Galaxy Watch 7, выпущенных в июле 2024 года.

  • О напряжении в департаменте сообщили Gizmochina и The Verge со ссылкой на корейское издание Aju News. Оно ссылается на инсайдера в компании.
  • По словам источника, президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён был «зол», хотя крайне редко выходит из себя, и распорядился провести переоценку руководящего состава Mobile Experience. Перестановки якобы прошли, но деталей нет.
  • Представитель компании рассказал Aju News, что Ли Джэ Ёну пришлось вмешаться из-за спорных публичных дискуссий — о том, что Samsung скопировала дизайн наушников и часов у Apple и проглядела проблемы с качеством.
  • О сходстве устройств Samsung с электроникой Apple говорили и поклонники Samsung, и продавцы в офлайн-магазинах, когда репортёр Aju News под видом покупателя просил их показать продукты.
.Слева — Samsung. Справа — Apple. Источник: Aju News
.Слева — Samsung. Справа — Apple. Источник: Aju News
.Слева — Samsung. Справа — Apple. Источник: Aju News
.Слева — Samsung. Справа — Apple. Источник: Aju News
  • В первом квартале 2024 года операционная прибыль Samsung Electronics выросла на 932% год к году. Среди двигателей роста: продажи смартфонов Galaxy S24 с поддержкой ИИ-функций и более высокие цены на чипы памяти.
  • Что касается конкуренции с Apple, то Samsung неоднократно иронизировала над компанией. В 2022 году, например, высмеивала отсутствие у неё «инноваций» — дважды. В 2024-м шутила над рекламой нового iPad Pro, которую раскритиковали в интернете.

#новости #samsung

11
13
13 комментариев
ellison9

никаких самсунгов - только процессор Байкал и ОС Аврора

3
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Виктор Албанец

Любите что-то пиздануть в каментах не в тему?

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Дмитрий Пинчук

лишь бы написать и без разницы в тему или нет

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Arch3rv3rs3

Часы похожи на часы. Надо уволить кого-нибудь.

1
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pupsik

Ну говоря про их часы в этом году прямо чувствуется влияние яблочка. В название добавилось ultra, специфичный ремешок, квадратный дизайн при этом дисплей остался круглым, лол.
Да и бадсы новые тоже, конечно, забавные, при этом бобы были прикольными да и пользователи полюбили их

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Невероятный Блондин

Чёт он лицемерит.
Samsung всегда копировала Apple даже в полиграфии

1
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debil
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