Президент Samsung призвал пересмотреть работу мобильного подразделения из-за обвинений в плагиате дизайнов Apple — СМИ

Речь о Buds 3 и Galaxy Watch 7, выпущенных в июле 2024 года. О напряжении в департаменте сообщили Gizmochina и The Verge со ссылкой на корейское издание Aju News. Оно ссылается на инсайдера в компании.По словам источника, президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён был «зол», хотя крайне редко выходит из себя, и распорядился провести переоценку руководящего состава Mobile Experience. Перестановки якобы прошли, но деталей нет.Представитель компании рассказал Aju News, что Ли Джэ Ёну пришлось вмешаться из-за спорных публичных дискуссий — о том, что Samsung скопировала дизайн наушников и часов у Apple и проглядела проблемы с качеством.О сходстве устройств Samsung с электроникой Apple говорили и поклонники Samsung, и продавцы в офлайн-магазинах, когда репортёр Aju News под видом покупателя просил их показать продукты..Слева — Samsung. Справа — Apple. Источник: Aju News.Слева — Samsung. Справа — Apple. Источник: Aju NewsВ первом квартале 2024 года операционная прибыль Samsung Electronics выросла на 932% год к году. Среди двигателей роста: продажи смартфонов Galaxy S24 с поддержкой ИИ-функций и более высокие цены на чипы памяти.Что касается конкуренции с Apple, то Samsung неоднократно иронизировала над компанией. В 2022 году, например, высмеивала отсутствие у неё «инноваций» — дважды. В 2024-м шутила над рекламой нового iPad Pro, которую раскритиковали в интернете.#новости #samsung
никаких самсунгов - только процессор Байкал и ОС Аврора
Любите что-то пиздануть в каментах не в тему?
лишь бы написать и без разницы в тему или нет
Часы похожи на часы. Надо уволить кого-нибудь.
Ну говоря про их часы в этом году прямо чувствуется влияние яблочка. В название добавилось ultra, специфичный ремешок, квадратный дизайн при этом дисплей остался круглым, лол.
Да и бадсы новые тоже, конечно, забавные, при этом бобы были прикольными да и пользователи полюбили их
Чёт он лицемерит.
Samsung всегда копировала Apple даже в полиграфии