Прямой эфир
компанию-создателя
Компания планирует предлагать водителям мультимедийное устройство, мобильный интернет и набор цифровых сервисов.
МТС купила 100% в уставных капиталах ООО «Стопол Авто» и ООО «Коагент рус», рассказали vc.ru в компании. Это разработчики и поставщики мультимедийных устройств и бортовых компьютеров для автомобилей.
Сумма сделок не раскрывается. По словам источника vc.ru на авторынке, она составила около 250-300 млн рублей.
Эти компании войдут в новое направление оператора — «МТС Automotive», которое объединит технологии и продукты для автомобильной электроники.
По словам Николаева, МТС уже обеспечивает автомобили мобильным интернетом, тестирует сети 5G, предлагает решения «умного» страхования и мониторинга на базе М2М (межмашинное взаимодействие) и интернета вещей, а также предлагает цифровые сервисы для автомобильной электроники в рамках партнёрств.
В базе «Контур.Фокус» в графе сайта у «Коагент рус» указан auto.yandex.ru — бортовые компьютеры «Яндекс.Авто». В 2016 году МТС сообщала о сотрудничестве с Toyota через компанию «Стопол».
МТС - машинно-транспортные системы
Станции жи! У меня рядом остатки и останки элеваторов и МТС.
Можно же по старинке — лепить шильдик на китайский ноунейм.
Нужно всё консолидировать, что бы потом подороже продать Сбербанку.
"МТС купил..." - это само по себе революционная новость. Надеюсь, не оставятся
Самая большая ошибка в цифровом бизнесе, это на роль главы экосистемы ставить олдскульного директора по Маркетингу. МТС вначале нужно полностью трансформировать свою корпоративную культуру, да и разогнать весь этот "эффективный менеджмент" из 2000х.
Блоги компаний
Показать еще