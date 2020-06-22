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Техника
Татьяна Боброва
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МТС купила двух разработчиков мультимедийных систем для машин, чтобы выйти на рынок автомобильной электроники Материал редакции

Компания планирует предлагать водителям мультимедийное устройство, мобильный интернет и набор цифровых сервисов.

10 комментариев
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МТС купила 100% в уставных капиталах ООО «Стопол Авто» и ООО «Коагент рус», рассказали vc.ru в компании. Это разработчики и поставщики мультимедийных устройств и бортовых компьютеров для автомобилей.

Сумма сделок не раскрывается. По словам источника vc.ru на авторынке, она составила около 250-300 млн рублей.

Эти компании войдут в новое направление оператора — «МТС Automotive», которое объединит технологии и продукты для автомобильной электроники.

Приобретение поставщиков мультимедийных устройств позволит МТС получить экспертизу, необходимые ресурсы и присутствие на рынке решений «умных» автомобилей и приступить к предоставлению комплексного решения, включающего в себя непосредственно головное мультимедийное устройство, высокоскоростной мобильный интернет и набор фирменных цифровых сервисов.

Вячеслав Николаев
первый вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию

По словам Николаева, МТС уже обеспечивает автомобили мобильным интернетом, тестирует сети 5G, предлагает решения «умного» страхования и мониторинга на базе М2М (межмашинное взаимодействие) и интернета вещей, а также предлагает цифровые сервисы для автомобильной электроники в рамках партнёрств.

В базе «Контур.Фокус» в графе сайта у «Коагент рус» указан auto.yandex.ru — бортовые компьютеры «Яндекс.Авто». В 2016 году МТС сообщала о сотрудничестве с Toyota через компанию «Стопол».

#новость #мтс

Татьяна Боброва
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10 комментариев
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Ledneva Elena

6

Чтобы Ваша машина сама подписалась на гороскоп за 29р/день...

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Ilya Brin

1

МТС - машинно-транспортные системы

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Sergei Timofeyev

Ilya
1

Станции жи! У меня рядом остатки и останки элеваторов и МТС.

Ответить

Ilya Brin

Sergei
0

Базовые станции, точно.

Ответить

Black Jack

1

Можно же по старинке — лепить шильдик на китайский ноунейм.

Ответить

Михаил Сметанников

Black
0

Без ещё одних посредников?

Ответить

Arthur Niazyan

1

Нужно всё консолидировать, что бы потом подороже продать Сбербанку.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

У них Мегафон есть

Ответить

Ivano Digital

0

"МТС купил..." - это само по себе революционная новость. Надеюсь, не оставятся

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Ivano Digital

0

Самая большая ошибка в цифровом бизнесе, это на роль главы экосистемы ставить олдскульного директора по Маркетингу. МТС вначале нужно полностью трансформировать свою корпоративную культуру, да и разогнать весь этот "эффективный менеджмент" из 2000х.

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