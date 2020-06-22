Компания планирует предлагать водителям мультимедийное устройство, мобильный интернет и набор цифровых сервисов.

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МТС купила 100% в уставных капиталах ООО «Стопол Авто» и ООО «Коагент рус», рассказали vc.ru в компании. Это разработчики и поставщики мультимедийных устройств и бортовых компьютеров для автомобилей.

Сумма сделок не раскрывается. По словам источника vc.ru на авторынке, она составила около 250-300 млн рублей.

Эти компании войдут в новое направление оператора — «МТС Automotive», которое объединит технологии и продукты для автомобильной электроники.

Приобретение поставщиков мультимедийных устройств позволит МТС получить экспертизу, необходимые ресурсы и присутствие на рынке решений «умных» автомобилей и приступить к предоставлению комплексного решения, включающего в себя непосредственно головное мультимедийное устройство, высокоскоростной мобильный интернет и набор фирменных цифровых сервисов. Вячеслав Николаев первый вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию

По словам Николаева, МТС уже обеспечивает автомобили мобильным интернетом, тестирует сети 5G, предлагает решения «умного» страхования и мониторинга на базе М2М (межмашинное взаимодействие) и интернета вещей, а также предлагает цифровые сервисы для автомобильной электроники в рамках партнёрств.