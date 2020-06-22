В iOS 14 и iPadOS Apple впервые позволит менять браузер и почтовый сервис по умолчанию — иконку с такими настройками заметили журналисты The Verge и 9to5Mac . Трансляция конференции для разработчиков WWDC 2020 идёт на YouTube-канале компании.

О том, что Apple впервые позволит владельцам iPhone и iPad менять браузер и почтовый сервис по умолчанию, в феврале 2020 года говорили источники Bloomberg. Сейчас браузер по умолчанию в устройствах Apple — Safari, а приложение для работы с почтой — «Почта».