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Техника
Татьяна Боброва
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Apple показала значок выбора браузера и почтового сервиса по умолчанию в iOS 14 и iPadOS Материал редакции

Но не рассказала, как будет работать функция.

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В iOS 14 и iPadOS Apple впервые позволит менять браузер и почтовый сервис по умолчанию — иконку с такими настройками заметили журналисты The Verge и 9to5Mac. Трансляция конференции для разработчиков WWDC 2020 идёт на YouTube-канале компании.

Apple не рассказала подробнее о работе функции.

9to5Mac

О том, что Apple впервые позволит владельцам iPhone и iPad менять браузер и почтовый сервис по умолчанию, в феврале 2020 года говорили источники Bloomberg. Сейчас браузер по умолчанию в устройствах Apple — Safari, а приложение для работы с почтой — «Почта».

#apple #wwdc

Татьяна Боброва
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Pavel Ovchinnikov

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Вот сегодня понедельник горячий, новости - одна концептуальнее другой )))))))))))))))) теперь цивилизация рванет ввысь!

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