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Техника
Галина Мубаракшина
7975

Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем столе и сортировкой приложений по категориям Материал редакции

Пользователи смогут выстраивать велосипедные маршруты в Maps и открывать машину с помощью iPhone.

55 комментариев
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На конференции для разработчиков WWDC Apple представила iOS 14. Один из инструментов — сервис для работы с приложениями App Library. Приложения можно группировать по категориям на рабочем столе или скрывать их.

Категории приложений могут группироваться автоматически, например, в «Недавно открытые» и «Рекомендованные». Рядом с папками и иконками можно размещать виджеты, например, часы, котировки акций или прогноз погоды. Виджеты могут быть разных размеров, можно загрузить новые из галереи.

Apple

В режиме «Картинка в картинке» можно смотреть видео поверх других приложений либо оставить только звук.

Ben Geskin @BenGeskin
Wow 😍 https://t.co/8VY4ECwDHL
Демонстрация виджетов в iOS 14

В приложение Apple Maps были добавлены рекомендации и гиды. Например, в сервисе можно строить маршрут велосипедной прогулки, с учётом данных о трафике и лестницах. Опция пока доступна в нескольких городах США.

Новое приложение — Apple Translate. В нём доступен синхронный перевод, в том числе русского языка.

Теперь iPhone можно использовать как ключ для автомобиля с помощью CarKey. Ключами можно будет «поделиться» через iMessage.

Apple Clips — сервис для быстрого доступа к сервисам, например, Yelp или аренде электросамокатов. Сервис работает с NFC или QR-кодом.

App Clips

Компания обновила дизайн поиска на iPad. В поисковой строке на рабочем столе будет отображаться история запросов в браузере.

Рабочий стол iPad с iOS 14

Apple улучшила Apple Pencil, которым многие пользователи делают заметки. С помощью функции Scribble можно писать от руки в поиске или приложении. Рукописный текст программа распознает и сделает печатным.

Программа будет предлагать улучшение форм, например, многоугольника или кривой линии. С текстом можно будет работать, как в редакторе — к примеру, выделять фразу двойным прикосновением к экрану.

В iPadOS 14 пользователи смогут выбирать браузер или почтовое приложение, которое будет открываться по умолчанию, обратило внимание The Verge.

Owen Williams ⚡ @ow
🚨🚨🚨
you can choose the default browser/email app in iOS 14
🚨🚨🚨🚨 https://t.co/pYXQhjIxU3

У macOS обновлённый дизайн с более прозрачным меню и компактными кнопками. Компания обновила все приложения для Mac, в том числе Maps.

Браузер Safari yf 50% быстрее, чем Chrome. В приложении можно выбирать, какому расширению на каком сайте работать. Оно также отслеживает приватность пользователя — использование данных разными ресурсами и сохранение cookies.

#новость #apple #wwdc

Статья дополняется
Галина Мубаракшина
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55 комментариев
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Андрей Браиловский

45

Завезти фичи с андроида, которым по несколько лет 
И - инновации

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Anton Smets

Андрей
47
Ответить

Dmitry Semenikhin

Anton
0

Я больше посмеялся
2013: скевоморфизм фигня, мы сделали полностью плоские темы
2020: мы добавили тени 😂

Ответить

Alexander Pankov

Андрей
12

Ну, виджеты есть вообще ОЧЕНЬ давно на андроиде. Но про инновации никто и не говорит же 

Ответить

Sahar Hunter

Андрей
5

На Андроид виджеты это стыд позор. У apple все сделано хорошо

Ответить

Alexey Bo

Sahar
2

Под "всё" я бы не лишковал.

Ответить

Sahar Hunter

Alexey
1

Ну в части виджетов так точно, на андроид каждый разработчик лепит как ему хочется и пользоваться всем этим не возможно 

Ответить

Laugh Radiant

Андрей
3

Вы просто молодой и не в курсе что ваш андроид завёз виджеты из Mac OS, которые появились там в OS X Tiger в 2005 году.
Я вам прощаю.

Ответить

Sam Beckett

Андрей
2

И затянули свою заунывную песню андроидолюбы...

Ответить

Zen Rocknrolla

Андрей
2

на джейлбрейке уже давно всё это есть )

Ответить

Art

Андрей
0

О нет теперь это похоже на мерзкий андроид

Ответить

Andrey Zaynulin

Art
0

Так не ставь их в чем проблема, эта фича (виджеты) добавлена, по-моему, только для того что бы холивар начать, а пользоваться ей будут единицы.

Ответить

Илитный Иксперт

23

Идея виджетов только выглядит красиво. На самом деле они фактически безполезны, на андроиде нужны ровно 2 виджета - большие часы и виджет с кнопочками плеера, остальные просто место на экране занимают

Тут ровно тоже самое

Ответить

AIR PLAY

Илитный
4

Полностью солидарен.

Ответить

Иван Божьев

Илитный
3

У меня еще погода и остаток минут по тарифу

Ответить

Haswell

Илитный
1

Забавно. Я использую множество виджетов, но никак не часы и не плеер. Не думаю что я один такой.

Ответить

Alexander Zhikh

Илитный
0

Мне кажется эти виджеты больше не с андроид, а с WP. И я бы не отказался от такой системы и на андроид.

Ответить

Mike Raitsyn

14

У Apple отличная стратегия - позволить разношерстным конкурентам запускать новые фичи, каждая из которых по отдельности не имеет достаточно ценности чтобы переманить пользователей. 
А потом те что хорошо зашли на рынок копировать в своей экосистеме юзерам на счастье. 

В итоге все шишки собирают "инноваторы", а Apple стрижет купоны и повышает маржу. 

Ответить

Ware Wow

Mike
5

оказывается это хитрый план )))
надо мне руководству на совещаниях такое же втирать ))

Ответить

Dmitry Koptsev

11

Лучше б звонилку сделали не во весь экран!

Ответить

Томас Иннелаур

Dmitry
7

Сделали

Ответить

Владимир Василенко

Dmitry
3

Ну блять

Ответить

Doco4ka

Dmitry
0

Уже сделали

Ответить

Nanokassa_ru

7

Как круто они умеют презентовать свой продукт !

Ответить

Владимир Василенко

7

Вау! Нахуй! Виджеты!!!

Ответить

Designer Startup

6

Самая лучшая система - это Виндовс. Как минимум лет 20 она поддерживает железо, а то и больше.

Ответить

AIR PLAY

Designer
0

И помирает зама себя засоряя хламом. Мусором. Заставляя быть «автомехаником» или платить бабки за услуги ремонта!))) абстрагировал ситуацию с покупкой Лады.

Ответить

Ware Wow

AIR
6

Win 98 может быть. А так Win уже давным давно работает без выключения годами, как смартфон, на гибернации.

Ответить

AIR PLAY

Ware
0

Вы путаете мягкое с круглым. Официальный факт о засорении «без костылей» windows - всяким дерьмом - каждодневная проблема типичного простого юзера. Кэш, куки, корзина, файлы дампа, недокаченные обновления и старые файлы оставшиеся после очередного апдейта программ - боль и слёзы даже 10 форточки!

Ответить

Syzygy

AIR
2

У меня не помирает, хотя винда держится по несколько лет до замены системника. Каких-то работ с компом не провожу. Что я делаю не так?

Ответить

Я не скажу свое имя машине

4

Страшный сон яблодрочера.
А вот на вашем андроиде это говно не нужно! А вот на нашей iOS это говно нужно! 

Ответить

AIR PLAY

Я
0

Уже по-моему прошли эти басни про петушиные бои «что лучше - Android или iOS?!»

Ответить

Я не скажу свое имя машине

AIR
1

Не, ещё часто бывают.
Нормальным-то людям похер - пользуешься, чем считаешь нужным и все -) 

Ответить

AIR PLAY

Я
1

Лично я считал, что нормальные люди со своим трезвым мнением сейчас существуют) оказывается есть ещё те самые, у которых эпл это дорогие понты ))

Ответить

Я не скажу свое имя машине

AIR
0

Существуют, конечно. Иначе бы просто не было базы для определения дрочеров и хэйтеров)) 

Ответить

Pet-hotels Pet-hotels

3

Пошли ИННОВАЦИИ от аппл

Ответить

Денис Платонов

3

А как же переделанная звонилка? 🔥🤤

Ответить

Denis Zajanczkowski

1

Ну что, андройд пацаны. А вообще я настолько привык к старому айсу, что это дикостью андройдовской кажетсч...( чем дальше , тем больше андройдовских фич

Ответить

AIR PLAY

Denis
5

Да хоть под Линукс косят. Кто к чему привык - у каждого свое. Например для меня - качество работы и понятный интуитивный интерфейс системы. Что даже Бабушка нормально разберётся ни разу не державшая айфон в руках (или айпад), чего не сказать про систему андроид.

Ответить

Denis Zajanczkowski

AIR
0

Тут согласен, я сам на эпл сижу 5 лет

Ответить

Rudolf Cunningham

AIR
0

А в чем принципиальная разница между их интерфейсами? Принципы одни и те же, да и выглядит одинаково за исключением дизайна иконок.

Ответить

Andrey Zaynulin

2

Самые часто используемые комментарии к этой статье: Инновации, «Звонилка»

Ответить

Anton Smets

1

Виджеты на рабочем столе :)

Ответить

Vitalii Vorobiov

1

Балмера жаба задушит, инфа 146%

Ответить

Ware Wow

0

Хм, а раньше этого не было что ли на ios?...... прикол )

Ответить

Ilya Aparin

Ware
2

Было и есть на отдельном экране

Ответить

Учебный центр Kypcop

0

куль

Ответить

Ильяс Гарифуллин

–4

Вот это да! Это инновации! Андроиду до такого еще далеко.

Ответить

Sam Beckett

Ильяс
2

Давайте еще десять раз про инновации пошутим

Ответить

Roman Platonov

0

Выглядит все удобно конечно

Ответить

Vladimir Berlet

0

Круто что есть что-то новое, надо тестить👍

Ответить

Сергей Жаров

0

Да ладно)

Ответить

Виктория Горина

0

Ураааа, звонилку сделали!

Ответить

Elias Mukhtar

0

Бету скачать уже можно?

Ответить

Александр Макаров

Elias
0

Скорее всего после презентации.

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