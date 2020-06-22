Пользователи смогут выстраивать велосипедные маршруты в Maps и открывать машину с помощью iPhone.

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На конференции для разработчиков WWDC Apple представила iOS 14. Один из инструментов — сервис для работы с приложениями App Library. Приложения можно группировать по категориям на рабочем столе или скрывать их.

Категории приложений могут группироваться автоматически, например, в «Недавно открытые» и «Рекомендованные». Рядом с папками и иконками можно размещать виджеты, например, часы, котировки акций или прогноз погоды. Виджеты могут быть разных размеров, можно загрузить новые из галереи.

Apple

В режиме «Картинка в картинке» можно смотреть видео поверх других приложений либо оставить только звук.

В приложение Apple Maps были добавлены рекомендации и гиды. Например, в сервисе можно строить маршрут велосипедной прогулки, с учётом данных о трафике и лестницах. Опция пока доступна в нескольких городах США.

Новое приложение — Apple Translate. В нём доступен синхронный перевод, в том числе русского языка.

Теперь iPhone можно использовать как ключ для автомобиля с помощью CarKey. Ключами можно будет «поделиться» через iMessage.

Apple Clips — сервис для быстрого доступа к сервисам, например, Yelp или аренде электросамокатов. Сервис работает с NFC или QR-кодом.

App Clips

Компания обновила дизайн поиска на iPad. В поисковой строке на рабочем столе будет отображаться история запросов в браузере.

Рабочий стол iPad с iOS 14

Apple улучшила Apple Pencil, которым многие пользователи делают заметки. С помощью функции Scribble можно писать от руки в поиске или приложении. Рукописный текст программа распознает и сделает печатным.

Программа будет предлагать улучшение форм, например, многоугольника или кривой линии. С текстом можно будет работать, как в редакторе — к примеру, выделять фразу двойным прикосновением к экрану.

В iPadOS 14 пользователи смогут выбирать браузер или почтовое приложение, которое будет открываться по умолчанию, обратило внимание The Verge.

У macOS обновлённый дизайн с более прозрачным меню и компактными кнопками. Компания обновила все приложения для Mac, в том числе Maps.

Браузер Safari yf 50% быстрее, чем Chrome. В приложении можно выбирать, какому расширению на каком сайте работать. Оно также отслеживает приватность пользователя — использование данных разными ресурсами и сохранение cookies.