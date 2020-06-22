Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Пользователи смогут выстраивать велосипедные маршруты в Maps и открывать машину с помощью iPhone.
На конференции для разработчиков WWDC Apple представила iOS 14. Один из инструментов — сервис для работы с приложениями App Library. Приложения можно группировать по категориям на рабочем столе или скрывать их.
Категории приложений могут группироваться автоматически, например, в «Недавно открытые» и «Рекомендованные». Рядом с папками и иконками можно размещать виджеты, например, часы, котировки акций или прогноз погоды. Виджеты могут быть разных размеров, можно загрузить новые из галереи.
В режиме «Картинка в картинке» можно смотреть видео поверх других приложений либо оставить только звук.
В приложение Apple Maps были добавлены рекомендации и гиды. Например, в сервисе можно строить маршрут велосипедной прогулки, с учётом данных о трафике и лестницах. Опция пока доступна в нескольких городах США.
Новое приложение — Apple Translate. В нём доступен синхронный перевод, в том числе русского языка.
Теперь iPhone можно использовать как ключ для автомобиля с помощью CarKey. Ключами можно будет «поделиться» через iMessage.
Apple Clips — сервис для быстрого доступа к сервисам, например, Yelp или аренде электросамокатов. Сервис работает с NFC или QR-кодом.
Компания обновила дизайн поиска на iPad. В поисковой строке на рабочем столе будет отображаться история запросов в браузере.
Apple улучшила Apple Pencil, которым многие пользователи делают заметки. С помощью функции Scribble можно писать от руки в поиске или приложении. Рукописный текст программа распознает и сделает печатным.
Программа будет предлагать улучшение форм, например, многоугольника или кривой линии. С текстом можно будет работать, как в редакторе — к примеру, выделять фразу двойным прикосновением к экрану.
В iPadOS 14 пользователи смогут выбирать браузер или почтовое приложение, которое будет открываться по умолчанию, обратило внимание The Verge.
У macOS обновлённый дизайн с более прозрачным меню и компактными кнопками. Компания обновила все приложения для Mac, в том числе Maps.
Браузер Safari yf 50% быстрее, чем Chrome. В приложении можно выбирать, какому расширению на каком сайте работать. Оно также отслеживает приватность пользователя — использование данных разными ресурсами и сохранение cookies.
Завезти фичи с андроида, которым по несколько лет
И - инновации
Я больше посмеялся
2013: скевоморфизм фигня, мы сделали полностью плоские темы
2020: мы добавили тени 😂
Ну, виджеты есть вообще ОЧЕНЬ давно на андроиде. Но про инновации никто и не говорит же
На Андроид виджеты это стыд позор. У apple все сделано хорошо
Ну в части виджетов так точно, на андроид каждый разработчик лепит как ему хочется и пользоваться всем этим не возможно
Вы просто молодой и не в курсе что ваш андроид завёз виджеты из Mac OS, которые появились там в OS X Tiger в 2005 году.
Я вам прощаю.
Так не ставь их в чем проблема, эта фича (виджеты) добавлена, по-моему, только для того что бы холивар начать, а пользоваться ей будут единицы.
Идея виджетов только выглядит красиво. На самом деле они фактически безполезны, на андроиде нужны ровно 2 виджета - большие часы и виджет с кнопочками плеера, остальные просто место на экране занимают
Тут ровно тоже самое
Мне кажется эти виджеты больше не с андроид, а с WP. И я бы не отказался от такой системы и на андроид.
У Apple отличная стратегия - позволить разношерстным конкурентам запускать новые фичи, каждая из которых по отдельности не имеет достаточно ценности чтобы переманить пользователей.
А потом те что хорошо зашли на рынок копировать в своей экосистеме юзерам на счастье.
В итоге все шишки собирают "инноваторы", а Apple стрижет купоны и повышает маржу.
Лучше б звонилку сделали не во весь экран!
Самая лучшая система - это Виндовс. Как минимум лет 20 она поддерживает железо, а то и больше.
Вы путаете мягкое с круглым. Официальный факт о засорении «без костылей» windows - всяким дерьмом - каждодневная проблема типичного простого юзера. Кэш, куки, корзина, файлы дампа, недокаченные обновления и старые файлы оставшиеся после очередного апдейта программ - боль и слёзы даже 10 форточки!
Страшный сон яблодрочера.
А вот на вашем андроиде это говно не нужно! А вот на нашей iOS это говно нужно!
Не, ещё часто бывают.
Нормальным-то людям похер - пользуешься, чем считаешь нужным и все -)
Существуют, конечно. Иначе бы просто не было базы для определения дрочеров и хэйтеров))
Ну что, андройд пацаны. А вообще я настолько привык к старому айсу, что это дикостью андройдовской кажетсч...( чем дальше , тем больше андройдовских фич
А в чем принципиальная разница между их интерфейсами? Принципы одни и те же, да и выглядит одинаково за исключением дизайна иконок.
Самые часто используемые комментарии к этой статье: Инновации, «Звонилка»
Хм, а раньше этого не было что ли на ios?...... прикол )
Вот это да! Это инновации! Андроиду до такого еще далеко.
Бету скачать уже можно?
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