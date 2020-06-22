Прямой эфир
компанию-создателя
«Исторический день для Mac».
Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac на WWDC 2020. Трансляция конференции для разработчиков велась на YouTube-канале компании.
Первые компьютеры с процессором Apple выйдут в конце 2020 года. Компания рассчитывает завершить переход в течение двух лет.
Разработка позволит Apple обеспечить более высокую производительность при большей энергоэффективности, объяснили в компании.
Для адаптации приложений под Apple Silicon нужно использовать новую версию XCode. О поддержке Apple Silicon уже заявили Microsoft и Adobe. В качестве иллюстрации компания показала, как работает Photoshop.
Для разработчиков, которые не успеют перенести свои приложения под новую архитектуру, компания создала технологию Rosetta 2, которая позволит автоматически адаптировать их. Технология Universal 2, наоборот, позволит запускать приложения для процессоров Apple на Intel.
Для разработчиков Apple выпустит специальную версию Mac mini для создания приложений на Mac с собственными чипами.
Это только я или информативность графика уровня "Софтбанк"?
Информативность чтобы не ляпнуть ничего лишнего. Если примерно, то процы мощнее, энергопотребление - меньше
Apple обычно прямо акцентирует внимание на таких штуках - "наш новый чип на 33% быстрее предыдущего поколения". Понятно что сравнение со своим продуктом безрисковая история, но без четко заявленного бенчмарка такие графики можно с любыми результатами рисовать.
Так и готовых машин с этими процессорами ещё нет. Уверен, когда будет презентация, мы ещё насмотримся «на 1.2% тоньше», на «47% дольше» и «в два раза производительнее» и прочее amazing awesome)
Так как новый iPad Pro сделан на том же процессоре Apple A12Z, то народ уже сравнил производительность.
A12Z и правда выигрывает у своих «коллег» на Intel — iPad Air и iPad Pro — при большем времени работы.
Картинка отсюда:
https://www.macrumors.com/2020/05/12/ipad-pro-vs-macbook-air-vs-macbook-pro
Написал было сначала, что стоимость iPad Pro меньше (привык, что всегда так было) — нет, ошибся:
— 12.9-inch iPad Pro With Magic Keyboard ($1,350) - A12Z Bionic chip, 6GB RAM, 128GB storage
— MacBook Pro ($1,299) - 1.4GHz 8th-generation quad-core Intel Core i5 processor, Intel Iris Plus Graphics 645, 8GB 2133MHz RAM, 256GB SSD
— MacBook Air ($999) - 1.1GHz 10th-generation dual-core Intel Core i3 processor, Intel Iris Plus Graphics, 8GB 3733MHz RAM, 256GB SSD.
Не факт, что MacBook будет на A12Z. Это, скорее, процессор для платформы разработчика. Полагаю, для ноутбука будет отдельная подлинейка — потому что а) важно сразу сделать сильный заход на рынок, чтобы пользователи не запомнили лаги и тормоза, б) есть возможность более сложных решений по охлаждению.
В MacBook 12'' охлаждения нет в принципе!) Я пользовался несколько недель, вполне нормально. Да и A12Z для него даже перебор будет ИМХО.
Macbook 12" плохо закончил. :) But we'll see: не думаю, что они сразу сделают альтернативу 13"+. Как минимум, кроме процессора есть еще куча обвязки — те же Thunderbolt-ы (у iPad Pro пока унылый USB C/USB 3.1, и 1 шт., а у 13" — Thunderbolt, еще и 2 шт.), eGPU. Поэтому да, скорее всего, будет новый заход на 12".
О, а как быть с TB? Я понимаю, что он сейчас и под AMD доступен, но будет ли он на ARM-based Mac?
Ну Тандерболт это теперь Юсб4, при остром желании можно и его впендюрить. Или убедить потребителей, что он вам и не особо нужен-то был.
Возможно, но так как показали только два Мака, и оба на A12Z, сравниваем с ним.
Интересна стоимость платформы разработчика.
В своё время в Intel отвечал за адаптацию разработчиками новых платформ, так вот себестоимость машин с процессорами, которые должны были выйти через 2 года, доходила до 200 тыс. долл. — из-за очень маленького процента выхода годных процессоров с пластины, иногда нулевого (то есть запарывали всю пластину). Этот процесс до массового выпуска отлаживался месяцами или даже годами. Правда, самим разработчикам системы доставались бесплатно под NDA.
Здесь такого не будет — процессоры уже выпускаются — но всё равно это не массовая сборка, себестоимость точно дороже текущих моделей.
Как бы уже есть - DTK
Это не продукт. Это платформа для разработчиков.
Так я о том же. Железо уже есть - "готовые машины". Новой линейки еще нет.
наш новый чип на 33% быстрее предыдущего поколения
Про A12Z уже все известно, зачем повторяться?
Продукт готовый не был представлен, только платформа для разработчиков. Не хотят спойлерить.
Компания рассказала, что работала над Apple Silicon (кодовое название Elbrus) более десяти лет.
Строго говоря, они постоянно работали, начиная с самого первого своего процессора А-серии.
"более высокую производительность при меньшей энергоэффективности" лолшто?
Алло, тогда уже при БОЛЬШЕЙ энергоэффективности. Когда эффективность падает, то это плохо.
2020
16GB
🤣😂😅😆
Ну это же, по сути, тестовый стенд для разработчиков. Это, скорее всего, говорит о том, что 16GiB RAM будет минимальной конфигурацией, поэтому под нее должны адаптировать приложения.
Это никак не противоречит тому, что consumer-ready версии будут иметь более продвинутые опции.
зная Apple, за 32GB придётся доплатить $1k
Хм, лишь бы ляпнуть.
MBP 16: 16 и 32 - разница 500
ThinkPad X1 Extreme: 16 и 32 - разница 450
Чем эпл отличается от других производителей?
$280 за 64GB 💥 продолжайте переплачивать
Ну теперь у них руки развязаны. К тому же, в своих процессорах А-серии они любят пихать микросхемы ОЗУ в корпус процессора - тут цены могут быть вообще запредельными для версий с большим количеством ОЗУ.
Повезло Эплу что мы все дурачки и хаваем их дорогущие компы когда.
Ну тут уж кто подсел на "экосистему", тот никуда с подводной лодки не денется. Будут выжимать все соки))
И да и нет)) Для тех, кто любит Эппл или использует его специфический софт (Лоджик Про, например), альтернативы Эпплу нет.
А 16 Гб оперативы (или даже 8) в 2020 это считается мало? Меня просто разморозили недавно
Для работы с виртуальными машинами, с 3D графикой и даже с кучей вкладок в браузере - да, мало. 16 Гб ОЗУ это нынче топовый уровень для телефонов))
Я про средний уровень использования, а не про экстремумы
Для среднего уровня конечно хватит, у того же Ифона/ИПада памяти куда меньше, чем 8/16ГБ, но они работают вполне хорошо.
Про макбучики не скажу, но для домашней ПэКашечки (цена которой $500 максимум, и то никто не даст) 8Гб - в упор, игрушки некоторые сжирают все , один файрфокс с десятком вкладок кушает под гиг - в общем грустно все это, нужно 16.
Да и у дешманского моего Хонора 10ы 4Гб оперативки - что показательно.
Времена ПК с 512Мб DDR1 166MHz прошли в моей юности 16 лет назад. Одна огненная лиса сожрет и не подавится.
Если не ставить винду - 16 Гб вполне норм
Теперь и не поставишь, всё))
Как раз поставить будет проще простого. Винда уже давно есть на арм. Также на презентации показывали буткемп.
Винда то есть, но драйверы. У Эппла сейчас своё пропиертарное графическое ядро. Без помощи Эппла не сделать к нему драйвер никак, это не Интел, у которого была открытая спецификация - качай PDF и пиши.
К тому же, ARM это только система команд, нет никакой гарантии, что Эппл сохранит все те же перефирийные устройства как в архитектуре x86 (или ARM версии, для которой есть Windows) все эти таймеры/контроллеры прерываний/шин и т.п.
Имея свой процессор можно легко сделать полностью закрытое устройство на своей архитектуре.
Также на презентации показывали буткемп
Буткемп на АРМ архитектуре? Я что-то проглядел.
Это версия для разработчиков. Она должна быть максимально дешевой. Так что всё логично.
Это Айпэдовский процессор в Маке?
Так это оператива.
Неделю назад было на вс про это
То есть 10 лет из 14, которые они пользовали Intel, Apple под полой работали над своим. Хм
Делали камень для айфона, но он вышел таким удачным, что можно и в ноутбуках применять. Так вышло.
Не обязательно. 1) Он же сказал про Apple Silicon — речь о своих чипах (iPhone, iPad), их первый чип, A4, вышел как раз 10 лет назад, 2) с учетом переноса стратегии на свои CPU было только логично стремиться в какой-то момент мигрировать и ноутбуки, но странно было делать это раньше с учетом того, что не было достаточно хорошего технического решения (+ мы не знаем, возможно были какие-то контрактные обязательства с Intel).
Я думаю, активно работа началась после выпуска X-подсерии, когда они освоили мощные планшетные процессоры.
Хотя и ожидаемый, но сильный ход сделал Эппл. Теперь текущая линейка даже самый топовый МакБукПро 16" морально устарел - моща есть, но уже не та арихитектура)) Выбрасывай и покупай новый)).
И похоже любителям запускать Виндовз на железе Эппл придется туго. В теории Виндовз АРМ архитектуру поддерживает, но драйверы.. Скорее всего вариант использвания Виндовз на железе Эппл будет теперь невозможен.
Ждём эмулятор. Дожили. Процессор от телефона будет эмулировать настольный комп с его сотом.
С эмулятором непонятно. На демо мелькал Параллелис, что там будет виртуализироваться и эмулироваться - большой вопрос. Скорее всего, будет эмулироваться прикладной софт, а виртуализироваться уже нативный.
При таком сценарии (если мои предположения верны) Виндовз не запустишь никак, если только Эппл и Микрософт не договорятся между собой.
Я думаю, что скорее всего будет поддерживаться только АРМ эдишен.
А суть Параллелиса - это задействование аналогов VT-d /VT-x на АРМ архитектуре Эппл. Ну и/или что-то типа KVM будет.
Учитывая, что этот момент не акцентировали — тоже так думаю. Но это сильно ограничит, к сожалению, виртуализацию для разработчиков — все же желательно проверять свои приложения на целевой архитектуре (x86), а не обнаружить, что something went wrong только после передачи кода в контур CI.
Но похоже Эппл списало х86 со счетов, так что в их картине мира разработка под х86 уже никому не понадобится))
Apple же сама приводила примеры web-разработчиков. Там x86 не списан со счетов.
Думаю, вопрос проще. Intel много финансировали в виртуализацию — это оплачивал серверный рынок, где на это был большой спрос, — к тому же у них еще и целью была оптимизированная гомогенная виртуализация x86->x86.
У Apple при отсутствии фокуса на этом направлении и необходимости в гетерогенной виртуализации, скорее всего, просто не было возможности сделать адекватное решение. Ну и не будет на это фокуса — серверный рынок для них не так актуален.
Зачем веб разработчикам х86?!
Проблемы performance для бэка обычно тестированием проверяют - и не на рабочей машине. Разработке ничего не помешает. Для остального есть Облако с CI.
Первичное тестирование всегда делает, вольно или нет, разработчик. Если у него приложение будет жестко лагать из-за того, что какая-то функция JVM не оптимизирована под ARM — разработка будет очень грустным зрелищем.
И с различными Go, Rust, C++ и пр. что предлагаете делать? Забыть о локальном тестировании и отладке? Там и поведение между архитектурами может отличаться (как и в JVM, пусть и с меньшей веростностью).
Не зря Apple говорит, что разработчикам в простых (!) случаях нужно будет потратить несколько дней на адаптацию приложения.
Оптимизацией JVM занимаются разработчики JVM. Высок шанс, что очевидные проблемы быстро поправят - платформа маков довольно большая и популярная.
Для всего остального - не вижу проблем. Разрабатывайте на одной архитектуре - тестируйте на всех других. Как будто мало софта разрабатывалось на macOS и работало на Linux. А разница в работе ОС даже больше / не меньше чем у архитектур процессоров, кмк.
Для Эппла нужны легковесные варианты виртуализации или её аналоги, т.к. они понимают, что нужно поддерживать контейнеризацию, иначе потеряют долю рынка. Вот что-то такое они и сделали на новой архитектуре (как я понял).
Сервер для Эппла пока не актуален, зато сейчас, когда у них везде будет АРМ своей разработки они смогут максимально унифицировать железо и снизить себестоимость. Думаю, прибыль от реализации настольных устройств/ноутбуков имеет шанс поставить очередной рекорд))
серверный рынок для них не так актуален.
Это да. Но они хотят это изменить. Серверная версия Mac Pro есть.
Это пока (на мой взгляд) не выглядит как какие-то серьезные сподвижки. Но кто знает. С учетом постепенного роста ARM-серверов, может, Apple сделает здесь свои решения.
Но сомневаюсь, что в ближайшее время. Все же слишком сильно отличаются требования к серверному оборудованию (и, в принципе, рынок, модель продаж(, а голый камень от Apple, скорее всего, никому не нужен.
У Apple сейчас и так будут полные руки развития модели сервисов (Arcade, TV+, ...), чтобы распылаться на совсем другой рынок с другими законами.
Не думаю, что текущие архитектуры потянут эмуляцию.
Возможно - будущие потянут. Чипы для телефонов оч дешевые - и их можно много воткнуть. 32 ядра в пользовательском компе? Легко и дёшево. Особенно, если речь идёт о вычислительных ядрах без доп обвеса
Не думаю, что текущие архитектуры потянут эмуляцию.
Если речь о железе, то уже тянут. Версия АРМ архитектуры у Эппл очень удачная.
Чипы для телефонов оч дешевые - и их можно много воткнуть
Дешевые только за счет массового производства, а так вовсе нет.
Сложно судить - тянут или нет.
Но, думаю, эмуляцию сделают. Чтобы можно было legacy soft под Windows запустить на новом маке с армом. Crypto pro - вот это все.
Microsoft скорее всего будет двигаться в том же направлении с Surface.
Он и движется, только вяло, ибо ОС для Микрософта уже давно не приоритет (приоритет Азур то есть облако и облачные сервисы).
Но скорее всего Виндовз АРМ эдишен на новом Эппле не заведётся.
Экосистема окукливается))
У них в выручке персональные компьютеры и все что с ними связано по-прежнему больше чем облако.
Насколько я помню это не так.
В статье на VC :
https://vc.ru/finance/63254-na-chem-zarabotali-apple-amazon-microsoft-alphabet-i-facebook-v-2018-godu
Самые крупные три сегмента: «Офисные продукты и облачные сервисы» (25,7%), «Серверные продукты и облачные сервисы» (23,7%) и Windows (17,7%).
Понятно, что тут еще и офис пристегнули к облаку, не совсем однозначные цифры для сравнения получились. Но динамика выручки от облаков у Микрософта значительная и увеличивается год от года
Самые высокие результаты продемонстрировал облачный сервис компании – Azure, с ростом выручки на 76% год к году, при общем росте подразделения серверных продуктов и сервисов, в которые входит Azure, на 24%. В компании подчеркивают, что высокие показатели Azure стали итогом плана по превращению Microsoft в «облачную компанию», провозглашенного ранее CEO компании Сатья Наделла (Satya Nadella).
цитата отсюда:
https://www.cnews.ru/news/top/2019-01-31_vyruchka_microsoft_podskochila_do_325_mlrd_na
Плакал мой буткамп со всеми играми
На счет буткампа (будет ли он или нет) мнения разделились)) Так что может еще и не всё потеряно
Наконец то. Вообще круто что у телефонов планшетов и ноутбуков будет одна архитектура
Подожду ещё годик с покупкой нового MAC pro. Чтобы взять на 3-5 лет ноут.
Чёт мне кажется, что риск того, что разработчики, которые любят маки, но не разрабатывают под iOS отвалятся, имеет место быть
Я не думаю, что для разработчиков так критична именно архитектура x86 — значительная ее часть абстрагирована в любом случае.
Вот с кросс-платформенными Win/Mac-приложениями могут возникнуть сложности — кому-то будет лень адаптировать. Но таких, вроде, немного — основные WIn/Mac-истории в любом случае заметно адаптируют свои приложения.
Многие из них про ассемблер слышали, что это что-то страшное и его невозможно понять обычному человеку. Для них переход на ARM будет вообще не заметен.
С одной стороны так-то оно так. А с другой оч.большой вопрос, какая там доля разработчиков от всех сидят на маках? Кто там условный движок рсубд будет оптимизировать/допиливать под закрытую, не самую популярную платформу?
Разработка на одной платформе, а деплой на другой - прям хорошее начало для нескучной разработки.
Зачем на клиенте движок рсубд? Проблема теста будет волновать только разработчиков движка. А у них - Linux и кросс-компиляция. Протестируют в облаке CI.
Я вам скажу по секрету. Ничего отптимизировать/допиливать не нужно. Достаточно просто пересобрать код. РСУБД это не openssl, который использует ассемблерные вставки. Chromium уже есть под iOS, ядро у iOS и OS X обоих XNU. Здесь же вопрос в том, что ABI не меняется.
Веб разработчикам х86 не нужен. Аналогично - игры (они часто мультиплатформенные). Современная win10 под arm тоже запустится
Аналогично - игры (они часто мультиплатформенные)
Really? Это какие же? Кроссы с PS4/Xbox One не в счет — там везде x86.
И веб — это не только Javascript. Там еще бэк есть. В том числе нативный (Rust, Go, C++). Да и для различных JVM, Node.js может сильно различаться performance под разные архитектуры.
Unity / unreal и аналогичные движки - все кроссплатформенные.
Не факт, что архитектура ARM компьютеров на которой запускается Windows это та же самая архитектура ARM компьютеров Apple
Да, в Windows есть HAL и за счет этого Windows портируема, но вопрос в том, будут ли этим заниматься.
Проблем в адаптации одной архитектуры arm к другой - немного меньше чем перенос с х86 на арм.
То есть - шансы есть.
Вопрос очень сильно дискуссионный. АРМ же специфицирует по сути только набор команд. А то, что мы называем АРМ-процессор, не процессор вовсе, а Система на Кристалле (SoC). У SoC различий в реализации может быть достаточно много.
Перенос с x86 на ARM это временный же шаг.
Первая Rosetta продержалась около 5 лет: с 2005 до осени 2010 года.
Вторая думаю продержится и того меньше.
Ну - понятно что система команд близка, возможно, какие то подмножества команд реализованы не так. Конфигурация ядер разная.
Но все это похоже на конфиг компилятора чем на проблему. Компиляторы Эппл сделает - llvm будет хорошо работать. Не знаю, пользует ли майки llvm, но они тоже сделают если захотят.
Дело не в компиляторе. Компьютер - это набор устройств, а процессор только одно из них. Архитектурные различия могут быть как по количеству/номенклатуре устройств так и по их реализации. Из-за этого в случае различий придётся ядро ОС портировать == переписать заново. Будут ли такие различия иметь место быть - не знаю, но если будут, то не факт что Микрософт пойдет на переписывание Виндовз под Маки (это дорого) и не факт, что Эппл разрешит такое портирование.
ARM это ISA. Без проблем можно купить ядро без SoC и самому спроектировать/развести плату.
Так проблема в том, какие еще устройства будут кроме собственно CPU, что напихает Эппл и будет ли это сильно отличаться от других АРМ систем. От этих различий и зависит будет ли просто / дешево портировать ядро Виндовз или нет.
ARM(компания) дает всем лицензию на ISA, это гарантирует то, что CPU с пометкой ARM, будет работать так же, как и другой CPU с поменткой ARM, но с поправкой на то, что какое-то дополнительной расширение может отсутствовать, например, aarch64, hardfpu, etc. Все что внутри уже дает только попугаев.
Так SoC это не только CPU.
Все что внутри уже дает только попугаев.
Зависит от реализации == желания разработчика архитектуры
Чип Т2 например, что даёт? Попугаев? Можно ли сделать так, чтобы без него вообще ничего не работало? Да легко. И ничего не портируешь тогда при всём желании.
Совместимость на уровне голого процессора это еще не всё, что требуется для работы Windows для ARM, а большего ISA гарантировать не может по определению.
Хакинтошники напряглись.
Я напрягся еще несколько лет назад, как только слухи поползли. А теперь хз что делать.
тем временем, акции Intel выросли на анонсе
Что за приложение?
Интересно, что теперь будет с Bootcamp и играми под Мак. В ближайшей перспективе 1-2 года, видимо, снова можно будет забыть о том, что на Маке может быть гейминг — видимо, максимум, что есть на два года это MBP 16 5600m. Но в перспективе 2-4 лет, конечно, процессоры Apple — потенциально игровая платформа №1, особенно, если сравнить размеры новой Xbox Series X, которую уже можно спутать с сабвуфером, и Apple TV. И самое главное — шумность работы. Пока PS5 и XBSX со своими пропеллерами будут идти на взлет, Apple TV будет незаметно вообще.
Зато на Mac придут игры из App Store, которые сейчас доступны только для iPhone и iPad.
С точки зрения заработка разработчиков App Store перегнал PC по играм примерно в 2016–2017, и разрыв увеличивается (App Store — это где-то 70% рынка мобильных игр по деньгам).
Поэтому решение правильное, в iOS больше игроков и больше денег, чем в Windows.
Я не понял, там какой-то эмулятор будет для приложений, написанных для Интел или нет?
Будет, но скорее всего будет медленным.
Если, как обещали, действительно код автоматом перекомпилируется заранее (это нетривиальная задача), то сама работа будет быстрой.
Показывали что игры тянет, 3D софт тянет, так что может и не сильно медленнее будет.
Ну майки тоже обещали золотые горы по поводу эмуляции x86 в Surface X, да только получился пшик. К тому же, если мне не показалось, то Лара Крофт как-то смотрелась на уровне мобильных игр(то бишь графику на минимум), в 1080p и в какой-то коридорной части. В общем, я не сомневаюсь, что Эппл насильно переведёт всё на арм, но это уж точно не будет легко и безболезненно как обещают, имхо.
Лара Крофт как-то смотрелась на уровне мобильных игр(то бишь графику на минимум), в 1080p и в какой-то коридорной части
Ну да, там же интегрированная карта. Это, скорее, аналог MacBook Pro 13" с Iris. Там производительности на уровне 15" с дискреткой или различных Mac Pro не будет. Но учитывая, что они хотят завершить переход за 2 года (по их словам) — дискретки должны будут подтянуться.
Сложно напрямую сравнивать с Iris, но таки Apple A12Z Bionic GPU в 3DMark - Ice Storm Unlimited Graphics Score 1280x720 offscreen набирает 220 тыс. баллов, а Intel Iris Plus Graphics 655 135-140 тыс. баллов. По идее графика в эппловского проца между дискретными мобильными AMD Radeon Pro 555 и NVIDIA GeForce GTX 960M. В общем, это скорее к тому что насколько Интел топчется на месте.
Ну майки тоже обещали золотые горы по поводу эмуляции x86 в Surface X, да только получился пшик.
Эмуляция работает. Только процессоры от Квалкома слабее, чем А-серия у Эппл. Проблему вижу в этом.
К тому же, если мне не показалось, то Лара Крофт как-то смотрелась на уровне мобильных игр(то бишь графику на минимум), в 1080p и в какой-то коридорной части
Меня тоже особо не впечатлило. Но что-то работает.
В общем, я не сомневаюсь, что Эппл насильно переведёт всё на арм, но это уж точно не будет легко и безболезненно как обещают, имхо.
Обязательно переведёт. Потому что для них от такого перехода одни сплошные плюсы:
1) Хакинтош не соберешь в принципе, например
2) АРМ процессоры своего производства будут выпускаться в больших количествах за счет применения в ноутбуках и настольных компьютерах, значит станут дешевле == больше маржа, выше капитализация.
3) Можно делать одинаковые или почти одинаковые системные платы. Да-да, и для телефона и для планшета и для ноутбука - внутри будет +/- одно и то же.
4) Из экосистемы не спрыгнешь никуда - будешь привязан к железу, никакого апгрейда, никакого неавторизованного ремонта
5) Есть шанс выпускать быстрые и долгоиграющие устройства без системы принудительного охлождения.
6) Софт, разработанный для мобильных устройств, работает на ноутбуках и настольных компьютерах - не надо заморачиваться с агитацией / поддержкой разработчиков для расширения ассортимента "настольного" магазина приложений.
Самое печальное в эмуляции майков было повышенное энергопотребление. Типа "быстрое и долгоиграющее устройство" превращается в медленное и хуже чем у интела по автономности. В общем, в долгосрочной перспективе Эппл выиграет, но переходные 2 года будет сплошной головной болью для разработчиков и потребителей(ну не верю я в чудеса с Розетой 2.0), а не безоблачно и просто как обещают в презентации.
Самое печальное в эмуляции майков было повышенное энергопотребление
Кстати, не факт, что Эппл на те же самые грабли не наступит.
В общем, в долгосрочной перспективе Эппл выиграет
Тут не всё однозначно, на самом деле. Я отлично помню старые времена, когда x86 (во времена до 80486) был чем-то несерьёзным, а вот RISC процессоры тех лет были ТОП-уровнем. Но потом вышел Пентиум, а потом Пентиум Про и те лидеры - RISC процессоры сошли постепенно на нет. Может запросто получиться то же самое. Эппл перейдет на АРМ, будет повышать его быстродействие, а потом упрется в стену, а Интел/АМД его снова обгонят))
В тексте не меньшей энергоэффективности, а большей энергоэффективности ИЛИ меньшей энергозатратности
Самое время взять последнюю 16ю прошку, пока на ней еще все работает.
Так наоборот же. Будешь всем ПО пользоваться через транслятор и потеряешь в производительности.
да где там, пока все что надо переедет, уже не одно поколение сменится
Передо до сейчас стоит эта дилемма. Мои аргументы за то, чтобы сменить свой MBP 13 2016 года сейчас в том, что для веб-разработки и вообще переход будет не обязательно плавным. Если ждать «нового устройства» от Apple, то это, вероятно, будет 12 дюймовый ноутбук. Вряд ли они в ближайшие 2 года выпустят 16-дюймовый макбук на АРМ. А даже базовой модели MBP 16 как раз на 2-3 года должно хватить.
ну мне важно мак ось + винда, а с новыми процами винда и ее составляющие могут оказаться под большим вопросом. плюс обещают новые экраны со следующего года, которые тоже хер пойми как будут работать, плюс мы все забываем что это apple и с новинками надо быть осторожнее да и цена... короче я давно собирался и буду брать нынешний 16й с 32гб.
Я там ниже написал уже: буткемпа на новых не будет, я думаю. В нем был смысл, потому что винда на x86 была популярна. А так как и МС, и Эпл переходят на АРМ, то какой смысл делать платформу для конкурентна, они примерно в равных позициях сейчас, но в Эпл я верю больше, объективно у них платформа/экосистема мощнее.
ну 16я машинка вроде удачная по отзывам в отличие от предыдущего поколения, которое мой шурин три раза менял в сервисе. плюс все что надо еще работает)
Пожалуй, это действительно круто в перспективе двух следующих лет.
Основной вопрос - bootcamp и какие будут опции для Pro компьютеров с точки зрения gpu.
Я думаю, что его не будет вообще на новых маках. Для тех, кому нужен буткемп, оставят маки на Интеле до какого-то времени. После это можно будет найти только на Авито.
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