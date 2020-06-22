«Исторический день для Mac».

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Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac на WWDC 2020. Трансляция конференции для разработчиков велась на YouTube-канале компании.

Первые компьютеры с процессором Apple выйдут в конце 2020 года. Компания рассчитывает завершить переход в течение двух лет.

Разработка позволит Apple обеспечить более высокую производительность при большей энергоэффективности, объяснили в компании.

Для адаптации приложений под Apple Silicon нужно использовать новую версию XCode. О поддержке Apple Silicon уже заявили Microsoft и Adobe. В качестве иллюстрации компания показала, как работает Photoshop.

Для разработчиков, которые не успеют перенести свои приложения под новую архитектуру, компания создала технологию Rosetta 2, которая позволит автоматически адаптировать их. Технология Universal 2, наоборот, позволит запускать приложения для процессоров Apple на Intel.