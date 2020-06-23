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Техника
Евгений Делюкин
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«СуперОС для всех устройств»: что iOS-разработчики думают о переходе Mac на процессоры Apple и других анонсах WWDC 2020 Материал редакции

Мнения специалистов Redmadrobot, 65apps, ABBYY, MobileUp и других разработчиков.

22 июня Apple начала онлайн-конференцию для разработчиков WWDC, где анонсировала обновления операционных систем и представила процессоры Apple Silicon для Mac. К 2022 году компания переведёт свою линейку компьютеров с чипов Intel на собственные процессоры.

Представители российских компаний по разработке приложений поделились своими впечатлениями об анонсах и рассуждениями о том, почему Apple окончательно перешла на процессоры собственного производства.

Идея Apple понятна — единая железная и софтовая платформа для iPhone, iPad, Mac, часов, телевизора, машин, «умного» дома и всего остального, что поддается цифровизации.

И суперОС для всех устройств, в которой есть всё и в которой приложения работают бесшовно получит синергетический эффект от взаимодействия и обмена данными. Для разработчиков — бесшовная публикация нативных приложений для любого устройства «в один клик».

Пытаясь создать обновленную платформу, Apple собрала все лучшее — пины из Telegram, виджеты из Android, перевод от Google. Хорошая ли это тактика? Да, конечно. Пользователи наверняка будут в восторге.

Мы видим, что Apple ведёт себя точно так же, как, например, Amazon. Смотрит, что пользуется спросом, потом создаёт свое с учётом полного доступа к системе и получает тонны профита, уничтожая доходы тех, кто это придумал и разработал приложения.

Хорошая ли это стратегия? Не знаем. Но сила Apple в умении брать идеи, доводить до совершенства и строить из них новое будущее. Так что хотя WWDC практически ничего не принесла разработчикам, она дала нам еще один намек на то, как все будет.

Алексей Чувашов
директор студии разработки мобильных приложений 65apps

WWDC 2020 стала значимой для истории Apple — и не только потому что компания отказалась от классического экрана входящего вызова, который так «любят» все пользователи, а именно из-за анонса перехода на собственные чипы с ARM-архитектурой.

Демонстрация возможностей Mac с чипом Apple A12Z вызвала много вопросов: от выбора тестируемого софта, отказа от предоставления любых объективных метрик и тестов собственных решений в сравнении с Intel-чипами, вплоть до демонстрации устареших версий Tomb Raider с непроработанными текстурами.

За всем этим стоит одна главная концептуальная идея — разработчиками будет намного проще переносить приложения с iOS и iPadOS, что фактически может поменять подход к разработке. И в этом случае Apple движется в правильном направлении. А для пользователей переход между устройствами станет бесшовным.

Через пару лет компания полностью обещает перейти на собственные чипы, а пока с нетерпением ждем первого Developer Kit в виде Mac mini с A12Z и первых тестов производительности. Ну и хочется посмотреть реальные бенчмарки более мощных решений, а не A12Z.

А iOS 14 больше напоминает большую работу над ошибками с множественным числом так давно ожидаемых доработок. С момента релиза первого iPhone все пользователи могут помнить надоедливый экран входящего вызова, который наконец-то превратился в удобное уведомление, которое можно легко скрыть. Для пользователя Android это может звучать смешно, но владельцы iPhone действительно мучались все эти годы.

Остальной набор доработок очень похож по своей сути: виджеты на домашнем экране, улучшенный экран «Сегодня», который очень сильно напоминает вырезанный дашборд из MacOS, попытка решить проблему с организацией новых приложений при помощи автоматического режима App Library — большинство этих функций ждали очень давно, теперь осталось опробовать в деле.

А вот App Clips давно ждали множество крупных игроков на рынке, да и даже небольшие разработчики. Подобные «ограниченные и небольшие» версии приложений точно будут пользоваться спросом при грамотной реализации и поддержке со стороны iOS 14. За счет этого разработчики локальных приложений, например, для кафе и торговых центров смогут «достучаться» и уговорить пользователей на контакт гораздо проще, чем в случае, когда нужно было скачивать отдельное приложение.

Ну и нельзя не отметить визуальную составляющую WWDC 2020. На таком уровне с переходами между спикерами, таким количеством локаций еще не работала ни одна компания в онлайн-формате. Тут Apple задала новую планку для онлайн-конференций.

Никита Гук
независимый консультант

Многие функции пользователи давно ожидали, наверное, еще с 2012 года. Но было все-таки одно прорывное событие: Apple анонсировала переход Mac на новый чип — Apple Silicon.

Думаю, начнется новая эра разработки «кроссплатформенных» приложений, которые будут адаптированы под iOS, iPadOS и macOS одновременно. В кавычках потому, что все-таки это одна экосистема.

Apple, как сначала показалось, «вставила палки в колеса» разработчикам и пользователям. Но в действительности представила технологию, позволяющую адаптировать приложения, разработанные под процессоры Intel, для своего нового процессора — Rosetta 2. Она позволит разработчикам автоматически поддерживать процессоры обеих компаний — Intel и Apple.

Не обошлось и без обратного — с технологией Universal 2 можно будет разрабатывать ПО под процессоры Apple, и запускать на процессорах Intel.

Евгений Бирюков
iOS Team Lead ABBYY

Не скажу, что презентация «Вау». Упор на юзерфрендли, как обычно.

Самое интересное – Apple разработала свой процессор на замену Intel. Не хочет ни от кого зависеть, желает создавать продукты, основываясь на своих технологиях. Все давно к этому шло, Apple усердно развивает свои сервисы: tvOS, карты, «умные» устройства, тем самым создавая конкуренцию другим крупным компаниям, которых нельзя называть.

Если присмотреться к мелочам, многое стало более удобным: появилась кастомизация рабочего стола (теперь можно располагать вместе виджеты и приложения), видео можно запускать в отдельном окне и параллельно заниматься другими делами, добавили удобный поиск приложений в iPadOS.

Еще добавили возможность давать доступ к ключам от автомобиля через приложение СarPlay. Интересно, сколько после этого будет угонов.

Павел Петрович
iOS-разработчик студии разработки мобильных приложений MobileUp

В прошлом году Apple проделала огромную работу, чтобы портировать нативные iOS-приложения на Mac, и за это им огромное спасибо. Ранее сложно было даже представить, как за небольшой срок сделать нативное кроссплатформенное приложение с единой кодовой базой из уже существующего проекта, не потратив на это огромное количество ресурсов.

Само собой, не всё так прекрасно, как хотелось бы, но чтобы запустить уже существующее приложение достаточно лишь поставить соответствующий флажок в проекте, а самое сложное, с чем придется столкнуться – это перенос текущих UI\UX решений для Mac и их оптимизация.

С переходом на новые процессоры Apple появится возможность запускать немодифицированные приложения для iOS и iPad на Mac, а также снизить энергопотребление и увеличить производительность за счет единой архитектуры.

Catalyst – прекрасная возможность расширить аудиторию своих мобильных приложений. Я очень надеюсь, что в ближайшее время уже привычные нам мобильные приложения мы сможем использовать на iPad и Mac.

Павел Носов
старший разработчик iOS-команды «Юлы»

1. Обновления в ОС и «платформенность». Индикатор того, насколько сильно Apple всё развивает в связке: один дизайн-язык, иконки, стилевые решения. Все очень консистентно и аккуратно. И важно, что не забывают про особенности каждой платформы — в macOS подумали про браузерность, про нативные приложения; в iOS про виджеты и использование на ходу, в iPadOS, что многие используют Apple Pencil как профессиональный инструмент.

2. Сильный фокус на спорт и wellbeing: трекинг танцев, мытья рук и сна — часы действительно очень персональное, и даже интимное устройство, а Apple все больше помещает туда повседневных функций, чтобы устройство стало незаметным компаньоном, от которого уже невозможно отказаться.

3. Мне нравится, что Apple сильно взаимодействует с остальными игроками на рынке — в переходе на собственные чипы с Microsoft, в умном доме вообще со всеми, в CarKey с открытыми стандартами. Такие партнерства двигают всех вперед вместо жестких тайн и войны. «При Стиве Джобсе такого не было».

4. И сложно не заметить, что тема приватности для Apple — одна из основных. С таким сильным проникновением этим нельзя пренебрегать, и они в риторике сильно проезжаются по недобросовестным конкурентам, будь то отслеживание в сети или загрузка в облако всего, что попало.

Мне очень не хватило аплодисментов и возгласов, это наверное вообще первый прецедент, когда на мероприятии Apple нет аудитории. Все сразу как будто бы немного рафинированное. Но, стоит отметить, ребята сделали нескучную презентацию, было классно увидеть много всякой внутрянки кампуса Apple, которую вообще нигде не посмотришь.

Артур Сахаров
директор производства Redmadrobot

#apple #mac #arm #ios #ipad #мнения

Евгений Делюкин
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