WWDC 2020 стала значимой для истории Apple — и не только потому что компания отказалась от классического экрана входящего вызова, который так «любят» все пользователи, а именно из-за анонса перехода на собственные чипы с ARM-архитектурой.

Демонстрация возможностей Mac с чипом Apple A12Z вызвала много вопросов: от выбора тестируемого софта, отказа от предоставления любых объективных метрик и тестов собственных решений в сравнении с Intel-чипами, вплоть до демонстрации устареших версий Tomb Raider с непроработанными текстурами.

За всем этим стоит одна главная концептуальная идея — разработчиками будет намного проще переносить приложения с iOS и iPadOS, что фактически может поменять подход к разработке. И в этом случае Apple движется в правильном направлении. А для пользователей переход между устройствами станет бесшовным.

Через пару лет компания полностью обещает перейти на собственные чипы, а пока с нетерпением ждем первого Developer Kit в виде Mac mini с A12Z и первых тестов производительности. Ну и хочется посмотреть реальные бенчмарки более мощных решений, а не A12Z.

А iOS 14 больше напоминает большую работу над ошибками с множественным числом так давно ожидаемых доработок. С момента релиза первого iPhone все пользователи могут помнить надоедливый экран входящего вызова, который наконец-то превратился в удобное уведомление, которое можно легко скрыть. Для пользователя Android это может звучать смешно, но владельцы iPhone действительно мучались все эти годы.

Остальной набор доработок очень похож по своей сути: виджеты на домашнем экране, улучшенный экран «Сегодня», который очень сильно напоминает вырезанный дашборд из MacOS, попытка решить проблему с организацией новых приложений при помощи автоматического режима App Library — большинство этих функций ждали очень давно, теперь осталось опробовать в деле.

А вот App Clips давно ждали множество крупных игроков на рынке, да и даже небольшие разработчики. Подобные «ограниченные и небольшие» версии приложений точно будут пользоваться спросом при грамотной реализации и поддержке со стороны iOS 14. За счет этого разработчики локальных приложений, например, для кафе и торговых центров смогут «достучаться» и уговорить пользователей на контакт гораздо проще, чем в случае, когда нужно было скачивать отдельное приложение.

Ну и нельзя не отметить визуальную составляющую WWDC 2020. На таком уровне с переходами между спикерами, таким количеством локаций еще не работала ни одна компания в онлайн-формате. Тут Apple задала новую планку для онлайн-конференций.