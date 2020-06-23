Виджеты приложений переработали, теперь их можно размещать в любом месте домашнего экрана. У виджетов есть несколько размеров: чем больше виджет, тем больше информации на нём.
Появилась галерея виджетов, чтобы её вызвать, нужно нажать на «+» в правом верхнем углу экрана. В галерее iOS 14 предлагает выбрать персонализированные и популярные виджеты или из списка доступных виджетов из приложений.
Можно создать «Смарт-стопку» — это набор виджетов в одной панели, которые могут пролистываться свайпом и отображают актуальную информацию в течение дня. «Смарт-стопка» выбирается из галереи, но её также можно создать простым переносом одного виджета на другой.
App Library («Библиотека приложений»)
В конце домашних экранов размещена «Библиотека приложений», в которой приложения автоматически распределяются по категориям (соцсети, производительность, развлечения и так далее) в удобном виде.
Нажатием на строку поиска или свайпом сверху вниз вызывается полный список приложений в алфавитном порядке.
В настройках экрана «Домой» можно выбрать, чтобы новые приложения автоматически попадали только в «Библиотеку приложений», а не отображались ярлыками на домашних экранах. Также в настройках можно включить метки уведомлений в «Библиотеке».
Новый интерфейс звонков
Теперь в iOS входящие звонки отображаются не на весь экран, а в виде баннера в верхней части экрана. Старый вид тоже остался — его можно вернуть в настройках.
Свайп вниз по баннеру открывает расширенный список телефонных функций, свайп вверх скрывает баннер. В этом случае пользователь будет видеть уведомление о вызове в левом верхнем углу экрана.
Пока новый вид работает только для телефонных вызовов и FaceTime, разработчики смогут адаптировать звонки в мессенджерах под новый формат через API. Так как функция пока не работает со сторонней телефонией (например, в Telegram), в этом случае iOS 14 присылает пуш-уведомление о входящем вызове.
Редизайн Siri
У голосового помощника новый компактный дизайн вместо полноэкранного: теперь Siri появляется в нижней части экрана с небольшой анимацией, а ответы появляются во всплывающих карточках.
Среди новых функций Siri:
возможность отправить примерное время прибытия при использовании навигации в Apple Maps,
отправлять аудиосообщения на iOS и CarPlay,
узнавать о велосипедных маршрутах,
переводить на русский язык,
получать больше обработанных ответов из интернета без перехода в поисковую выдачу.
Единый поиск по системе и в интернете
Теперь поиск не разделятся на вкладки: пользователь может сразу получить доступ как к поисковой выдаче, так и к данным в приложениях или системе.
Режим «Картинка в картинке»
Теперь видео можно закрепить поверх других приложений в небольшом окне. Его можно перемещать и масштабировать.
Несмотря на то, что в YouTube эта функция доступна только Premium-подписчикам, удаётся вызвать режим «картинка в картинке» через web-версию сервиса. Как функция будет работать в осеннем релизе iOS 14, и будут ли её ограничивать разработчики — пока неясно.
Новое приложение Apple Translate
Новое встроенное приложение «Перевод». Оно поддерживает синхронный перевод, голосовой ввод, даёт справку из встроенного словаря. Для большей конфиденциальности можно выбрать офлайн-перевод — скачать нужные языки и отключить обработку перевода на серверах Apple.
«Перевод» поддерживает 11 языков: русский, английский, испанский, китайский, японский, корейский, немецкий, французский, итальянский, бразильский португальский и арабский.
App Clips
Новая функция iOS — быстрый доступ к функциям приложения без загрузки полной версии из App Store. Для запуска Clip пользователю достаточно отсканировать QR-код или NFC-метку, перейти по ссылке в Safari или iMessage.
Внутри Clip поддерживаются Apple Pay и вход через Apple. С их помощью можно, например, быстро подключить свой профиль и оплатить товар, услугу или сервис.
Clip удаляются через 30 дней неиспользования.
iOS-разработчик Иван Лобанов предложил несколько вариантов того, как можно использовать App Clip:
Отсканировать код картографического приложения на остановке, чтобы получить информацию о доступных автобусных маршрутах.
Посмотреть меню в ресторане и сразу оплатить заказ.
Получить карту и скидки в магазинах торгового центра.
Найти машину на парковке.
Покупать без кассиров и касс.
Получать посадочные талоны, время выхода на посадку и другую информацию в аэропортах.
Платная парковка и аренда транспорта.
CarKey
Теперь можно разблокировать совместимый автомобиль с помощью iPhone и заводить его. Функция работает пять часов даже после того, как разрядится iPhone.
«Ключами от машины» можно делиться и разграничивать их в правах: например, дать ребёнку-подростку CarKey с лимитом максимальной скорости автомобиля, громкости музыки и других опций.
Изменения в Safari, iMessage, «Картах»
В Safari появился встроенный переводчик — среди доступных языков есть русский и английский, но пока он доступен только в США. Также в браузере можно посмотреть отчет о конфиденциальности со списком всех трекеров на странице.
Apple заявляет, что Safari теперь работает в два раза быстрее, чем Chrome в Android.
В iMessage можно закреплять до девяти разговоров, упоминать пользователей в беседе, отвечать на конкретное сообщение в групповом чате и ставить групповые фото в чатах.
Новые возможности кастомизации Memoji, которые стали более выразительными — улучшилась структура лица и мышц.
В «Картах» появились велодорожки, маршруты для электрокаров, гиды по городам, зоны скопления людей и отображение камер определения скорости.
Камера
«Камера» в iPhone XR и iPhone XS получила функции iPhone 11: быструю запись видео QuickTake (нужно коснуться и удерживать кнопку затвора при съёмке фото), новый интерфейс, быстрое срабатывание затвора и смену качества записи видео в приложении.
Снять серию снимков можно через удержание кнопки увеличения громкости, а QuickTake-видео — уменьшения громкости.
Съёмка фото и видео, по заявлению Apple, стала быстрее.
Также в «Камере» появилась возможность зеркального отображения передней камеры — чтобы изображение при съёмке не переворачивалось по вертикали.
AirPods
Изменилось уведомление о подключении AirPods и их низком заряде — теперь оно такое же, как при подключении Apple Pencil.
AirPods Pro, AirPods 2, Powerbeats, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro автоматически переключаются между активными устройствами.
Появилась настройках звука AirPods: пользователь несколько развыбирает лучший из двух звуков, а наушники подстраивают настройки под предпочтения.
AirPods получили оптимизированную зарядку, как iPhone: iOS анализирует активность пользователя и подстраивает под неё скорость зарядки. Наушники по достижении 80% заряда начинают заряжаться медленнее, чтобы «добрать» до 100% к тому моменту, как пользователь отключит AirPods от сети.
В AirPods Pro появилось пространственное аудио. Наушники отслеживают положение головы, чтобы создать многоканальный звук и эффект погружения. Предположительно, эта же функция будет одной из ключевых для продвижения AirPods Studio.
Вызов функций по тапу задней крышки, распознавание звуков и другие интересные изменения
В настройках «Универсального доступа» → «Касание» появилась функция «Коснуться сзади». Она позволяет выбрать действие по двойному или тройному тапу по задней крышке смартфона, например, сделать скриншот, увеличить громкость или вызвать Siri (или Google Assistant!).
Теперь пользователь может не открывать доступ приложениям ко всей галерее «Фото», а лишь к определённым изображениям.
В настройках приложений в разделе геопозиции появилась опция «показывать приблизительное местоположение».
В App Store в карточке приложения появился раздел с короткой информацией о том, какие данные оно собирает. А в Arcade — рекомендации друзей, достижения и анонсы. Разработчики могут активировать семейный доступ для подписок.
Смены стандартного браузера и почты нет в первой бете iOS 14 — возможно, она появится ближе к релизу.
Появилась фунция распознавания звуков. Например, можно включить уведомления, если iPhone слышит звук пожарной сигнализации, плач ребёнка или звонка в дверь. Она пригодится слабослышащим или пользователям наушников с шумоподавлением.
Улучшилась функция VoiceOver: теперь смартфон может проговаривать описание изображений и тексты, а также понимать объекты на экране приложений.
В приложении YouTube на tvOS 14 и iOS 14 доступно 4К-видео.
В «Музыке» появилась вкладка «Слушать сейчас» с рекомендациями, плейлистами и станциями, автовоспроизведение похожих песен и фон во время воспроизведения, который генерируется из обложки альбома. Улучшен поиск по музыке и добавлен фильтр по библиотеке.
iOS отображает индикатор в виде точки каждый раз, когда приложение использует микрофон или камеру. На скриншоте — зелёная точка в правом верхнем углу:
Появился поиск по эмодзи и автозаполнение контактов в сторонних прложениях.
В «Фото» можно фильтровать коллекции и альбомы, добавлять подписи к фото и видео.
Приложение «Напоминания» получило функции назначения напоминаний людям, «умные» предложения дат и мест, одновременное редактирование нескольких напоминаний, списки с эмодзи и предложения создать напоминание по контексту переписки в «Почте».
В приложении «Здоровье» появился режим сна и другие функции, связанные со сном. Например, график сна пользователя и действия для подготовки ко сну.
Приложения запрашивают разрешение на подключение к сети.
В «Диктофоне» появилась организация по папкам и «смарт»-папкам, например, записи с Apple Watch, а также кнопка улучшения качества записи — она удаляет фоновые шумы и эхо.
Приложение «Файлы» поддерживает зашифрованные внешние диски APFS.
В «Пункте управления» можно добавлять сценарии и устройства «умного» дома, совместимые с HomeKit.
В горизонтальном положении удлинилась регулировка звука и яркости.
В играх для iPad появится поддержка мыши и клавиатуры.
В HomePod можно будет использовать сторонние музыкальные сервисы.