Что нашлось в первой бета-версии системы.

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22 июня Apple показала операционную систему iOS 14 — она выйдет осенью, но бета-версия для разработчиков вышла сразу после презентации. Её будут поддерживать все iPhone начиная с 6s и включая SE.

Во время анонса Apple представила виджеты для основных экранов, обновления Siri, редизайн «звонилки», которая теперь не занимает весь экран при входящем вызове, и другие обновления.

Первые пользователи бета-версии нашли также другие функции и рассказали, как работают уже анонсированные.

Что нового:

Виджеты

Виджеты приложений переработали, теперь их можно размещать в любом месте домашнего экрана. У виджетов есть несколько размеров: чем больше виджет, тем больше информации на нём.

Появилась галерея виджетов, чтобы её вызвать, нужно нажать на «+» в правом верхнем углу экрана. В галерее iOS 14 предлагает выбрать персонализированные и популярные виджеты или из списка доступных виджетов из приложений.

Можно создать «Смарт-стопку» — это набор виджетов в одной панели, которые могут пролистываться свайпом и отображают актуальную информацию в течение дня. «Смарт-стопка» выбирается из галереи, но её также можно создать простым переносом одного виджета на другой.

App Library («Библиотека приложений»)

В конце домашних экранов размещена «Библиотека приложений», в которой приложения автоматически распределяются по категориям (соцсети, производительность, развлечения и так далее) в удобном виде.

https://twitter.com/geezzymar/statuses/1275177220370313221

Нажатием на строку поиска или свайпом сверху вниз вызывается полный список приложений в алфавитном порядке.

В настройках экрана «Домой» можно выбрать, чтобы новые приложения автоматически попадали только в «Библиотеку приложений», а не отображались ярлыками на домашних экранах. Также в настройках можно включить метки уведомлений в «Библиотеке».

Новый интерфейс звонков

Теперь в iOS входящие звонки отображаются не на весь экран, а в виде баннера в верхней части экрана. Старый вид тоже остался — его можно вернуть в настройках.

Свайп вниз по баннеру открывает расширенный список телефонных функций, свайп вверх скрывает баннер. В этом случае пользователь будет видеть уведомление о вызове в левом верхнем углу экрана.

Пока новый вид работает только для телефонных вызовов и FaceTime, разработчики смогут адаптировать звонки в мессенджерах под новый формат через API. Так как функция пока не работает со сторонней телефонией (например, в Telegram), в этом случае iOS 14 присылает пуш-уведомление о входящем вызове.

Редизайн Siri

У голосового помощника новый компактный дизайн вместо полноэкранного: теперь Siri появляется в нижней части экрана с небольшой анимацией, а ответы появляются во всплывающих карточках.

Среди новых функций Siri:

возможность отправить примерное время прибытия при использовании навигации в Apple Maps,

отправлять аудиосообщения на iOS и CarPlay,

узнавать о велосипедных маршрутах,

переводить на русский язык,

получать больше обработанных ответов из интернета без перехода в поисковую выдачу.

Единый поиск по системе и в интернете

Теперь поиск не разделятся на вкладки: пользователь может сразу получить доступ как к поисковой выдаче, так и к данным в приложениях или системе.

Режим «Картинка в картинке»

Теперь видео можно закрепить поверх других приложений в небольшом окне. Его можно перемещать и масштабировать.

Несмотря на то, что в YouTube эта функция доступна только Premium-подписчикам, удаётся вызвать режим «картинка в картинке» через web-версию сервиса. Как функция будет работать в осеннем релизе iOS 14, и будут ли её ограничивать разработчики — пока неясно.

Новое приложение Apple Translate

Новое встроенное приложение «Перевод». Оно поддерживает синхронный перевод, голосовой ввод, даёт справку из встроенного словаря. Для большей конфиденциальности можно выбрать офлайн-перевод — скачать нужные языки и отключить обработку перевода на серверах Apple.

«Перевод» поддерживает 11 языков: русский, английский, испанский, китайский, японский, корейский, немецкий, французский, итальянский, бразильский португальский и арабский.

App Clips

Новая функция iOS — быстрый доступ к функциям приложения без загрузки полной версии из App Store. Для запуска Clip пользователю достаточно отсканировать QR-код или NFC-метку, перейти по ссылке в Safari или iMessage.

Внутри Clip поддерживаются Apple Pay и вход через Apple. С их помощью можно, например, быстро подключить свой профиль и оплатить товар, услугу или сервис.

Clip удаляются через 30 дней неиспользования.

iOS-разработчик Иван Лобанов предложил несколько вариантов того, как можно использовать App Clip:

Отсканировать код картографического приложения на остановке, чтобы получить информацию о доступных автобусных маршрутах.

Посмотреть меню в ресторане и сразу оплатить заказ.

Получить карту и скидки в магазинах торгового центра.

Найти машину на парковке.

Покупать без кассиров и касс.

Получать посадочные талоны, время выхода на посадку и другую информацию в аэропортах.

Платная парковка и аренда транспорта.

CarKey

Теперь можно разблокировать совместимый автомобиль с помощью iPhone и заводить его. Функция работает пять часов даже после того, как разрядится iPhone.

«Ключами от машины» можно делиться и разграничивать их в правах: например, дать ребёнку-подростку CarKey с лимитом максимальной скорости автомобиля, громкости музыки и других опций.

Изменения в Safari, iMessage, «Картах»

В Safari появился встроенный переводчик — среди доступных языков есть русский и английский, но пока он доступен только в США. Также в браузере можно посмотреть отчет о конфиденциальности со списком всех трекеров на странице.

Apple заявляет, что Safari теперь работает в два раза быстрее, чем Chrome в Android.

В iMessage можно закреплять до девяти разговоров, упоминать пользователей в беседе, отвечать на конкретное сообщение в групповом чате и ставить групповые фото в чатах.

Новые возможности кастомизации Memoji, которые стали более выразительными — улучшилась структура лица и мышц.

В «Картах» появились велодорожки, маршруты для электрокаров, гиды по городам, зоны скопления людей и отображение камер определения скорости.

Камера

«Камера» в iPhone XR и iPhone XS получила функции iPhone 11: быструю запись видео QuickTake (нужно коснуться и удерживать кнопку затвора при съёмке фото), новый интерфейс, быстрое срабатывание затвора и смену качества записи видео в приложении.

Снять серию снимков можно через удержание кнопки увеличения громкости, а QuickTake-видео — уменьшения громкости.



Съёмка фото и видео, по заявлению Apple, стала быстрее.



Также в «Камере» появилась возможность зеркального отображения передней камеры — чтобы изображение при съёмке не переворачивалось по вертикали.

AirPods

Изменилось уведомление о подключении AirPods и их низком заряде — теперь оно такое же, как при подключении Apple Pencil.



AirPods Pro, AirPods 2, Powerbeats, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro автоматически переключаются между активными устройствами.

Появилась настройках звука AirPods: пользователь несколько развыбирает лучший из двух звуков, а наушники подстраивают настройки под предпочтения.

AirPods получили оптимизированную зарядку, как iPhone: iOS анализирует активность пользователя и подстраивает под неё скорость зарядки. Наушники по достижении 80% заряда начинают заряжаться медленнее, чтобы «добрать» до 100% к тому моменту, как пользователь отключит AirPods от сети.

В AirPods Pro появилось пространственное аудио. Наушники отслеживают положение головы, чтобы создать многоканальный звук и эффект погружения. Предположительно, эта же функция будет одной из ключевых для продвижения AirPods Studio.

Вызов функций по тапу задней крышки, распознавание звуков и другие интересные изменения

В настройках «Универсального доступа» → «Касание» появилась функция «Коснуться сзади». Она позволяет выбрать действие по двойному или тройному тапу по задней крышке смартфона, например, сделать скриншот, увеличить громкость или вызвать Siri (или Google Assistant!).

patrick. @imPatrickT



#iOS14 https://t.co/FeKOlD0WL5 Double tap the back of the iPhone to launch Google Assistant? Yes please.

Теперь пользователь может не открывать доступ приложениям ко всей галерее «Фото», а лишь к определённым изображениям.

В настройках приложений в разделе геопозиции появилась опция «показывать приблизительное местоположение».



В App Store в карточке приложения появился раздел с короткой информацией о том, какие данные оно собирает. А в Arcade — рекомендации друзей, достижения и анонсы. Разработчики могут активировать семейный доступ для подписок.

Смены стандартного браузера и почты нет в первой бете iOS 14 — возможно, она появится ближе к релизу.

Появилась фунция распознавания звуков. Например, можно включить уведомления, если iPhone слышит звук пожарной сигнализации, плач ребёнка или звонка в дверь. Она пригодится слабослышащим или пользователям наушников с шумоподавлением.

Улучшилась функция VoiceOver: теперь смартфон может проговаривать описание изображений и тексты, а также понимать объекты на экране приложений.



В приложении YouTube на tvOS 14 и iOS 14 доступно 4К-видео.



В «Музыке» появилась вкладка «Слушать сейчас» с рекомендациями, плейлистами и станциями, автовоспроизведение похожих песен и фон во время воспроизведения, который генерируется из обложки альбома. Улучшен поиск по музыке и добавлен фильтр по библиотеке.

Apple Pro @aaplpro Новая вкладка «Слушать сейчас» в Музыке с персональными подборками, станциями и плейлистами. Новая функция Автовоспроизведение похожего - даже если трек закончился и был один в очереди, система подберет похожие треки. Обновили фон во время воспроизведения на основе обложки 👌🏻 https://t.co/WxEERP2ZCx

iOS отображает индикатор в виде точки каждый раз, когда приложение использует микрофон или камеру. На скриншоте — зелёная точка в правом верхнем углу:

Появился поиск по эмодзи и автозаполнение контактов в сторонних прложениях.



В «Фото» можно фильтровать коллекции и альбомы, добавлять подписи к фото и видео.

Приложение «Напоминания» получило функции назначения напоминаний людям, «умные» предложения дат и мест, одновременное редактирование нескольких напоминаний, списки с эмодзи и предложения создать напоминание по контексту переписки в «Почте».

В приложении «Здоровье» появился режим сна и другие функции, связанные со сном. Например, график сна пользователя и действия для подготовки ко сну.

Приложения запрашивают разрешение на подключение к сети.

В «Диктофоне» появилась организация по папкам и «смарт»-папкам, например, записи с Apple Watch, а также кнопка улучшения качества записи — она удаляет фоновые шумы и эхо.

Приложение «Файлы» поддерживает зашифрованные внешние диски APFS.



В «Пункте управления» можно добавлять сценарии и устройства «умного» дома, совместимые с HomeKit.

В горизонтальном положении удлинилась регулировка звука и яркости.

https://twitter.com/KadinRoman/status/1275353121754173440