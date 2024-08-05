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Евгения Евсеева
Техника

VK показала дизайн новой колонки — компания представит её осенью 2024 года

В неё встроят датчики для «умного» дома и новую аудиосистему.

  • VK презентует колонку «Капсула Про» с голосовым ассистентом «Маруся» в первой половине осени 2024 года, пишет ТАСС. Цена пока неизвестна.
Фото: VK 
Фото: VK 
  • У устройства будет обновлённый внешний вид, над его дизайном работала студия Карима Рашида.
  • В колонку встроят аудиосистему с мощностью звука в 65 Вт. В обычной «Капсуле» — 30 Вт.
Источник: Telegram-канал «<a href="https://t.me/telecommunal/5454" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Телекоммуналка</a>»
Источник: Telegram-канал «Телекоммуналка»
  • Также в ней будет несколько датчиков для «умного» дома — температуры, влажности, освещенности, присутствия. «Фактически пользователи, приобретая новую колонку, получат базовый умный дом», — отметили в компании.
  • Сейчас объединённая команда «Маруси» и «Капсулы» работает над улучшением функциональности голосовых ИИ-технологий, говорят в VK.
Источник: Telegram-канал «Телекоммуналка»
Источник: Telegram-канал «Телекоммуналка»

#новости #vk #маруся

22
20
20 комментариев
Gorbun iz Notr Dama

VK показала новый дизайн уха товарища майора

12
1
Ответить
Gruntofos

Это не ухо...
На такую колонку будут сажать.

1
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Egor Zubarev

Дизайн на любителя 😅

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Foma Kiniaev
7
1
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Anton Rozhkov
3
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kotletnik

Поработав год в ВК я понял, что никогда в жизни от них ничего не куплю и никогда не перейду на их сервисы

2
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Robert Paulson

А чё там ?

1
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