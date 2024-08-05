VK показала дизайн новой колонки — компания представит её осенью 2024 года

В неё встроят датчики для «умного» дома и новую аудиосистему. VK презентует колонку «Капсула Про» с голосовым ассистентом «Маруся» в первой половине осени 2024 года, пишет ТАСС. Цена пока неизвестна.Фото: VK У устройства будет обновлённый внешний вид, над его дизайном работала студия Карима Рашида.В колонку встроят аудиосистему с мощностью звука в 65 Вт. В обычной «Капсуле» — 30 Вт.Источник: Telegram-канал «Телекоммуналка»Также в ней будет несколько датчиков для «умного» дома — температуры, влажности, освещенности, присутствия. «Фактически пользователи, приобретая новую колонку, получат базовый умный дом», — отметили в компании.Сейчас объединённая команда «Маруси» и «Капсулы» работает над улучшением функциональности голосовых ИИ-технологий, говорят в VK.Источник: Telegram-канал «Телекоммуналка»#новости #vk #маруся
VK показала новый дизайн уха товарища майора
Это не ухо...
На такую колонку будут сажать.
Дизайн на любителя 😅
Поработав год в ВК я понял, что никогда в жизни от них ничего не куплю и никогда не перейду на их сервисы
А чё там ?