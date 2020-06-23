PT оказались очень качественными: они могли годами не выходить из строя, поэтому у компании плохо шли продажи.

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Американская компания Segway заявила, что прекратит производство фирменных двухколёсных сегвеев с автобалансировкой Segway Personal Transporter (PT), пишет The Verge.

Выпуск техники на заводе в Бедфорде, США, прекратится с 15 июля 2020 года, и 21 сотрудник будет уволен, отмечает издание.

toooooool/Wikimedia

За двадцать лет, что прошли с момента выпуска первого Segway PT, рынок заполнил разнообразный двухколёсный транспорт, утверждает The Verge. Продажи модели PT приносили компании всего 1,5% выручки, объяснили в Segway.

В первые 13 месяцев после выпуска Segway PT в 2001 году компания планировала продать 100 тысяч сегвеев. За всё время она продала около 140 тысяч, пишет Fast Company. Президент Segway Джуди Кай предполагает, что одна из причин низких продаж — конструкция сегвея.

В PT было заложено несколько резервных систем, которые поддерживали рабоотоспособность сегвеев, даже если какие-то элементы вышли из строя. Это хорошо для покупателей, но плохо для компании, которой нужно выпускать новую технику ежегодно, пояснила она.

Мы пытались понять, почему у нас не растут продажи. Неприятно это говорить, но всё дело в качестве, долгом сроке службы. Я разговаривала с владельцами старых сегвеев. Выглядит такая техника неважно, потому ей пользовались 12 лет. Но человек на этом сегвее проехал 100 тысяч миль! Джуди Кай президент Segway

Представляя Segway PT в 2001 году, его создатель Дин Кеймен говорил, что по сравнению с автомобилем электроцикл станет таким же прорывом, каким автомобиль был для лошадей с каретами, напоминает The Verge.

Time в 2009 году включил PT в десятку технологических провалов десятилетия из-за завышенной цены ($5000-7000) и сложности классификации, из-за которой в некоторых странах для управления электроциклом требовалась лицензия.