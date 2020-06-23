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Техника
Галина Мубаракшина
1956

Segway прекратит выпуск фирменных электроциклов Segway PT после 19 лет производства Материал редакции

PT оказались очень качественными: они могли годами не выходить из строя, поэтому у компании плохо шли продажи.

8 комментариев
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Американская компания Segway заявила, что прекратит производство фирменных двухколёсных сегвеев с автобалансировкой Segway Personal Transporter (PT), пишет The Verge.

Выпуск техники на заводе в Бедфорде, США, прекратится с 15 июля 2020 года, и 21 сотрудник будет уволен, отмечает издание.

toooooool/Wikimedia

За двадцать лет, что прошли с момента выпуска первого Segway PT, рынок заполнил разнообразный двухколёсный транспорт, утверждает The Verge. Продажи модели PT приносили компании всего 1,5% выручки, объяснили в Segway.

В первые 13 месяцев после выпуска Segway PT в 2001 году компания планировала продать 100 тысяч сегвеев. За всё время она продала около 140 тысяч, пишет Fast Company. Президент Segway Джуди Кай предполагает, что одна из причин низких продаж — конструкция сегвея.

В PT было заложено несколько резервных систем, которые поддерживали рабоотоспособность сегвеев, даже если какие-то элементы вышли из строя. Это хорошо для покупателей, но плохо для компании, которой нужно выпускать новую технику ежегодно, пояснила она.

Мы пытались понять, почему у нас не растут продажи. Неприятно это говорить, но всё дело в качестве, долгом сроке службы. Я разговаривала с владельцами старых сегвеев. Выглядит такая техника неважно, потому ей пользовались 12 лет. Но человек на этом сегвее проехал 100 тысяч миль!

Джуди Кай
президент Segway

Представляя Segway PT в 2001 году, его создатель Дин Кеймен говорил, что по сравнению с автомобилем электроцикл станет таким же прорывом, каким автомобиль был для лошадей с каретами, напоминает The Verge.

Time в 2009 году включил PT в десятку технологических провалов десятилетия из-за завышенной цены ($5000-7000) и сложности классификации, из-за которой в некоторых странах для управления электроциклом требовалась лицензия.

В 2015 году Segway купил её конкурент, китайская компания Ninebot. Segway стала производить, в основном, электросамокаты. Она продолжает выпускать новые транспортные средства с автобалансировкой — например, похожее на яйцо кресло S-pod.

#новость #segway

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Mike Raitsyn

5

Много писали, но в целом
 - дорого, очень дорого для "транспорта последней мили"
 - громоздкий, те он не дополнение к машине, а замена, при этом как замена он конкурирует с багги, квадроциклами и прочей малогабаритной технике, которая и дешевле и универсальнее. В багажник не бросишь, в метро не проедешь. 
 - в отличии от электроскутера, байка или квадроцикла, сегвей требует пусть короткого, но обучения. 
 - лицензирование, да 

В итоге получилась непонятная игрушка для богатых, из применения - либо спецтехника (в Вегасе на сегвеях копы катались) или аттракцион (обзорные экскурсии на сегвеях). Этого недостаточно чтобы сделать продукт массовым. 

Аргумент "слишком качественно" звучит странно, условный велосипед за 300 евро будет служить десятки лет, только меняй расходники - это не мешает великам быть индивидуальным транспортом миллионов. 

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Виктор Ефимов

Mike
–1

Не будет велосипед служить десятки лет. "Расходники" скоро будут стоить треть велосипеда, потом перестанут продаваться. 
Да при таком пробеге, который подразумевается при постоянной эксплуатации, весь вел будет заменян полностью. Несколько раз.

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Андрей Деревянко

2

Оправдание отличное. Подходит к куче продуктов, которые никому не нужны/сильно дороже конкурентов.

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Ivano Digital

1

21 сотрудник

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Igor Kiselev

0

Получается, что перестарались, выпуская прекрасный продукт, у которого было так мало изъянов (кроме цены, пожалуй), что продажи было нереально прокачать :)

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Denis Manchenko

0

Да, для многих - дорогой.
Но на вид мощный, такой, о котором сразу представляется
легкость "хождения" по плохим дорогам - а во многих местах и улицам.
Вездеходность Segway - обсудим ?
И, также, кто катался на Dualtron - корейских самокатах, гонящих 100 км/ч ?

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Evgenii Arkhipov

Denis
0

Я катался. Отличная штука.

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Denis Manchenko

Evgenii
0

При скользкой (или немного заледеневшей) поверхности - пробовали ?
Я думаю он справляется (и наверное на него есть соответствующая "резина")

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