Go за $199 были первыми автономными VR-шлемами Facebook.

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Facebook прекратит продажи автономных VR-шлемов Oculus Go в 2020 году, чтобы усилить работу над более новыми и дорогими моделями Quest и Rift S.

До 2022 года компания продолжит исправлять ошибки и обновлять защиту Oculus Go, но новые функции добавлять не будет. В декабре 2020 года она также прекратит добавлять новые приложения и их обновления для этой модели.

Oculus Go — наименее мощная и самая бюджетная гарнитура Facebook, отмечает TechCrunch. До 2017 года Facebook никогда не выпускала автономных гарнитур. На старте ей предстояло справиться с предубеждением, что эта технология слишком дорогая, отмечает издание.

Oculus Go

Гарнитура стоимостью $199 стала заменой популярного шлема Samsung Gear VR, работавшего в паре со смартфоном. Oculus Go должна была помочь компании заинтересовать потребителей, пишет TechCrunch.

Facebook представила Oculus Go в мае 2018 года. Гарнитуры были созданы в партнёрстве с Xiaomi. Они работали без компьютера или смартфона. В сентябре 2018 года Facebook показала автономный VR-шлем Quest за $399 и Rift S по той же цене, который работает при подключении к компьютеру.