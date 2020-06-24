Google разработала технологию, которая позволяет снять, сжать и воспроизвести 3D-видео — зритель может менять ракурс и заглядывать «за углы».

Затем алгоритм собирает кадры и обрабатывает данные, разбивая их на множество слоёв, но без существенной потери качества изображения. Получившееся видео можно использовать на VR- или AR-платформе.