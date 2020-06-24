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в пользу общения при помощи мемов
Для этого компании понадобилось 46 синхронизированных камер.
Google разработала технологию, которая позволяет снять, сжать и воспроизвести 3D-видео — зритель может менять ракурс и заглядывать «за углы».
Компания записала объёмное 6DOF видео с помощью 46 синхронизированных камер, расположенных на поверхности полусферического купола диаметром 92 см.
Угол обзора достигает 220 градусов, частота кадров — 30 кадров в секунду.
Затем алгоритм собирает кадры и обрабатывает данные, разбивая их на множество слоёв, но без существенной потери качества изображения. Получившееся видео можно использовать на VR- или AR-платформе.
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