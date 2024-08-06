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Евгения Евсеева
Техника

Google представила телевизионную приставку Google TV Streamer — она заменит Chromecast

С поддержкой протоколов «умного» дома и ИИ-функциями.

Фото: Google 
Фото: Google 
  • Google прекращает производство Chromecast cпустя 11 лет после выхода первого устройства. Купить можно только оставшиеся в продаже телевизионные приставки. Компания продолжит их поддержку — выпуск обновлений и прочее.
  • Chromecast выпустили, когда телевизоры были ещё не настолько «умными» — на них было мало приложений, потоковая передача была «ненадёжной», а подключить телевизор к ноутбуку или смартфону было достаточно трудно. Устройство помогало решить эту проблему — но прошло много времени, а технологии «эволюционировали», объясняет Google.
Первая и последняя версии Chromecast
Первая и последняя версии Chromecast
  • Вместо него компания представила новую ТВ-приставку — Google TV Streamer. Она уже доступна для предзаказа, официальные продажи начнутся 24 сентября 2024 года. Стоимость — $99 или около 8400 рублей по курсу ЦБ на 6 августа.
Google представила телевизионную приставку Google TV Streamer — она заменит Chromecast
  • В приставку добавили поддержку протоколов Thread и Matter — из неё можно сделать центр для «умного» дома. Управлять устройствами можно через приложение Google Home.
  • Google обещает поддержку качества видео в 4K, технологию HDR и объёмный звук Dolby Atmos. TV Streamer подключается к интернету по Wi-Fi, но есть возможность подсоединить кабель. Приставка может воспроизводить звук и видео со смартфона.
  • Доступны рекомендации от ИИ на основе просмотренных сериалов и фильмов, а встроенная нейросеть Gemini сможет делать обзоры на контент. Как это будет работать — не уточняется.
Подсказка от Gemini — о чём сериал «Дом дракона»
Подсказка от Gemini — о чём сериал «Дом дракона»
  • Google добавила также функцию для поиска «потерянного» пульта — для этого нужно голосом попросить «Ассистента» найти его. Устройство подаст звуковой сигнал.

#новости #google #chromecast

22
9
9 комментариев
mrlsh

Самое то главное, я Рутуб то смогу с него смотреть?

3
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Александра Орлова

Будем ждать 24 сентября, чтобы увидеть это чудо техники в действии. Главное, чтобы оно не оказалось слишком умным и не захватило мир, пока мы будем смотреть очередной сериал

1
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Фадеев Александр

хорошо

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Alex

Первый брал ещё на старте продаж. Пользовался я им..., короче не пользовался. До сих пор где то валяется. Из полезного на нем был только стрим Ютуба на телек, но телек у меня это умел и без хромкаста.

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Бонифаций на каникулах

Она заточена под Google TV и Youtube TV

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Евгений

Для нас это неактуально, мы уходим на самоизоляцию.

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Отрицательный Веган

А прошивку от Олега можно будет накатить?

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