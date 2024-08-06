Google представила телевизионную приставку Google TV Streamer — она заменит Chromecast

С поддержкой протоколов «умного» дома и ИИ-функциями. Фото: Google Google прекращает производство Chromecast cпустя 11 лет после выхода первого устройства. Купить можно только оставшиеся в продаже телевизионные приставки. Компания продолжит их поддержку — выпуск обновлений и прочее.Chromecast выпустили, когда телевизоры были ещё не настолько «умными» — на них было мало приложений, потоковая передача была «ненадёжной», а подключить телевизор к ноутбуку или смартфону было достаточно трудно. Устройство помогало решить эту проблему — но прошло много времени, а технологии «эволюционировали», объясняет Google. Первая и последняя версии ChromecastВместо него компания представила новую ТВ-приставку — Google TV Streamer. Она уже доступна для предзаказа, официальные продажи начнутся 24 сентября 2024 года. Стоимость — $99 или около 8400 рублей по курсу ЦБ на 6 августа.В приставку добавили поддержку протоколов Thread и Matter — из неё можно сделать центр для «умного» дома. Управлять устройствами можно через приложение Google Home.Google обещает поддержку качества видео в 4K, технологию HDR и объёмный звук Dolby Atmos. TV Streamer подключается к интернету по Wi-Fi, но есть возможность подсоединить кабель. Приставка может воспроизводить звук и видео со смартфона.Доступны рекомендации от ИИ на основе просмотренных сериалов и фильмов, а встроенная нейросеть Gemini сможет делать обзоры на контент. Как это будет работать — не уточняется.Подсказка от Gemini — о чём сериал «Дом дракона»Google добавила также функцию для поиска «потерянного» пульта — для этого нужно голосом попросить «Ассистента» найти его. Устройство подаст звуковой сигнал. #новости #google #chromecast
Самое то главное, я Рутуб то смогу с него смотреть?
Будем ждать 24 сентября, чтобы увидеть это чудо техники в действии. Главное, чтобы оно не оказалось слишком умным и не захватило мир, пока мы будем смотреть очередной сериал
хорошо
Первый брал ещё на старте продаж. Пользовался я им..., короче не пользовался. До сих пор где то валяется. Из полезного на нем был только стрим Ютуба на телек, но телек у меня это умел и без хромкаста.
Она заточена под Google TV и Youtube TV
Для нас это неактуально, мы уходим на самоизоляцию.
А прошивку от Олега можно будет накатить?