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Полина Лааксо
Техника

SberDevices выпустила новые колонки SberBoom с поддержкой чат-бота GigaChat

Это SberBoom Home с Zigbee-модулем и LED-дисплеем, а также обновлённая SberBoom Mini 2 с полупрозрачным корпусом.

  • На LED-дисплей колонки SberBoom Home можно вывести данные о времени, погоде и пробках на дорогах. На нём же отображаются «эмоции» голосового ассистента. Zigbee-модуль, в свою очередь, позволит управлять устройствами «умного» дома, которые его поддерживают.
  • Обе модели оснащены технологией Magnetic Sound, она помогает создать объёмное звучание. Через колонки также можно будет управлять телевизорами на ОС «Салют ТВ» — без пульта (такое обновление появится постепенно на всех устройствах).
  • Колонки уже можно купить в официальном магазине SberDevices. SberBoom Home стоит 7990 рублей, SberBoom Mini 2 — 4490 рублей. С 7 августа 2024 года продажи начнутся в розничных магазинах электроники и на маркетплейсах.

SberBoom Home

SberDevices выпустила новые колонки SberBoom с поддержкой чат-бота GigaChat
SberDevices выпустила новые колонки SberBoom с поддержкой чат-бота GigaChat
SberDevices выпустила новые колонки SberBoom с поддержкой чат-бота GigaChat

SberBoom Mini 2

SberDevices выпустила новые колонки SberBoom с поддержкой чат-бота GigaChat
SberDevices выпустила новые колонки SberBoom с поддержкой чат-бота GigaChat
SberDevices выпустила новые колонки SberBoom с поддержкой чат-бота GigaChat
  • «Сбер» выпустил «умные» колонки SberBoom и SberBoom Mini с голосовым ассистентом «Салют» в январе 2023 года.
  • В августе компания встроила в «Салют» своего чат-бота GigaChat. Для запуска диалога нужно сказать «Салют, включи GigaChat».

#новости #сбер

55
23
23 комментария
Mikhail Medvedev

Каждые 2 часа умная колонка будет предлагать оформить кредит.

16
2
Ответить
Robert Paulson

Чувак на третьей фотке сам угорает над бессмысленностью своей покупки

12
Ответить
Mikhail Medvedev

Это он смеется над новым анекдотом от Сбербум. Например вот
"Ничто так не тренирует желание добиваться своего, как закрытая фисташка"

2
Ответить
Степан Фадеев

Колонки умные, а пользователи нет.

4
Ответить
Николай Верегин

Искусственный — да. Интеллект — нет.

1
1
Ответить
Андрей

Теперь понятно почему VK так внезапно анонсировал свои, но не выпустил. Захотелось перебить и быть первыми. Забавно.

3
Ответить
Jian-Yang

Это же так нужно сейчас новые колонки 😅 В безопасности банка дыры а у них музыка и веселье.

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