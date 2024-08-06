SberDevices выпустила новые колонки SberBoom с поддержкой чат-бота GigaChat

Это SberBoom Home с Zigbee-модулем и LED-дисплеем, а также обновлённая SberBoom Mini 2 с полупрозрачным корпусом.На LED-дисплей колонки SberBoom Home можно вывести данные о времени, погоде и пробках на дорогах. На нём же отображаются «эмоции» голосового ассистента. Zigbee-модуль, в свою очередь, позволит управлять устройствами «умного» дома, которые его поддерживают.Обе модели оснащены технологией Magnetic Sound, она помогает создать объёмное звучание. Через колонки также можно будет управлять телевизорами на ОС «Салют ТВ» — без пульта (такое обновление появится постепенно на всех устройствах).Колонки уже можно купить в официальном магазине SberDevices. SberBoom Home стоит 7990 рублей, SberBoom Mini 2 — 4490 рублей. С 7 августа 2024 года продажи начнутся в розничных магазинах электроники и на маркетплейсах.SberBoom HomeSberBoom Mini 2«Сбер» выпустил «умные» колонки SberBoom и SberBoom Mini с голосовым ассистентом «Салют» в январе 2023 года.В августе компания встроила в «Салют» своего чат-бота GigaChat. Для запуска диалога нужно сказать «Салют, включи GigaChat».#новости #сбер
Каждые 2 часа умная колонка будет предлагать оформить кредит.
Чувак на третьей фотке сам угорает над бессмысленностью своей покупки
Это он смеется над новым анекдотом от Сбербум. Например вот
"Ничто так не тренирует желание добиваться своего, как закрытая фисташка"
Колонки умные, а пользователи нет.
Искусственный — да. Интеллект — нет.
Теперь понятно почему VK так внезапно анонсировал свои, но не выпустил. Захотелось перебить и быть первыми. Забавно.
Это же так нужно сейчас новые колонки 😅 В безопасности банка дыры а у них музыка и веселье.