С мая по август 2024 года Humane получила больше возвратов «умных» брошей, чем заказов — The Verge

AI Pin вышли в продажу в апреле — по цене $699. К 7 августа Humane поставила всего около 10 тысяч устройств и сопутствующих аксессуаров при планах продать примерно 100 тысяч брошей за первый год, сообщило The Verge со ссылкой на внутренние данные и осведомлённые источники.Продажи принесли компании чуть больше $9 млн, но товары на $1 млн из указанной суммы покупатели вернули. В июне на руках у них оставалось где-то 8000 устройств. К августу показатель упал примерно до 7000. Ещё 1000 заказов отменили до фактической доставки.Полученные обратно броши нельзя перепродать из-за привязки к мобильному номеру T-Mobile первоначального владельца, говорят собеседники издания. Однако, по данным одного из них, компания хранит их, надеясь решить проблему в будущем.Представитель Humane заявил, что финансовые данные The Verge содержат «неточности». Издание попросило конкретизировать претензии, но компания отказалась: заявила, что не комментирует финансовые детали.Источник фото: HumaneСтартап Humane выходцев из Apple представил «умную» брошь AI Pin за $699 в 2023 году. Она работает на процессоре Snapdragon от Qualcomm и поддерживает ИИ-решения от OpenAI. В компании надеялись, что «однажды AI Pin сможет заменить смартфон».К поставкам приступили в апреле 2024 года. В мае Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Humane думает продать бизнес. Позже NYT узнало, что переговоры ведут в том числе с HP.Устройство критиковали даже самые первые «тестировщики», среди которых были друзья и родственники основателей, но брошь всё равно выпустили, замечает The Verge. Причём с проблемным зарядным кейсом.Последующие публичные обзоры от журналистов оказались негативными. Обозреватель The Verge Дэвид Пирс, например, говорил: довериться AI Pin можно только в одном случае — если нужно узнать время.Полина ЛааксоТехника5 мая«Безделушка для фанатиков ИИ, которым некуда девать деньги»: как показала себя «умная» брошь Humane AI Pin за $699 Рассказали технологические обозреватели зарубежных изданий.#новости #aipin #humane
Инвесторы, что с лицом ?)
Бесполезный гаджет
Может, ради этого все и задумывалось?
«К поставкам приступили в апреле 2024 года. В мае Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Humane думает продать бизнес. Позже NYT узнало, что переговоры ведут в том числе с HP.»
Ребята наверное и сами поняли, что это бесполезная штука, решили на старте продаж избавиться за кругленькую сумму и уйти в закат.
Ну слушай если она настолько была бы бесполезной , думаю навряд ли бы ей кто то пользовался бы, а так накупили ее порядочно
Что и неудивительно, учитывая бесполезность продукта.
Но статистика любопытная, конечно (-:
Парам-парапам. Фьють!
Отборная дичь.
«однажды AI Pin сможет заменить смартфон» — они там сами такие тупые и наивные, или это просто развод тупых и наивных инвесторов?
Ну нифига себе сколько товара покупатели решили вернуть, это вообще нормально?