Разработчики «тамагочи для хакеров» Flipper Zero показали новое устройство — LED-табличку со статусами за $189

Со встроенным Pomodoro-таймером. Главная идея Busy Status Bar — «сказать людям "[Отвалите] на 15 минут" ещё до того, как вас отвлекли», рассказал Павел Жовнер. Это позволит сохранить «состояние гиперфокуса».Система поддерживает HTTP API, открытый SDK, библиотеки Go, Python и JavaScript, а также протокол MQTT. Благодаря этому «можно прикрутить любые костыли, в том числе "умный"-глупый дом», отметил разработчик.Пользователь может вывести на табличку любое сообщение о том, что он занят, играет, работает или участвует в созвоне и разместить её на столе или компьютере. Другой вариант — повесить её на дверь и включать статусы удалённо через API (например, «Не входить»).Помимо этого, есть возможность подключить аккаунты в Zoom, Discord, Microsoft Teams и Google Calendar и настроить включение статуса при определённом событии: если началась конференция или трансляция или запустилось одно из указанных в сценариях приложений.На начало августа 2024 года команда завершила продуктовую концепцию. «Осталось закончить "железо" и механику, и начнём производить», — рассказал Жовнер.На «черновом», как говорит разработчик, сайте указано, что старт продаж намечен на октябрь 2024-го, но, возможно, это условная дата. Стоимость устройства — $189 (чуть больше 16 тысяч рублей).Вместе с командой разработчиков Жовнер придумал карманный «мультитул» Flipper Zero. В 2020 году за три часа они собрали на Kickstarter $300 тысяч на производство, а в 2023-м отчитались, что по итогам 2022 года продали «флипперов» на $25 млн.#новости #flipperzero
Классная бесполезная штука! Дайте две 🤘🏻
После флиппера, на который так много дрочили - это какое-то немощное говно.
почти 200 баксов )
никогда не забывай что за эти бабки можно ведроид планшет саморезами прикрутить и еще останется.
Дядюшка Чжао через месяцок-другой такую табличку за 20 баксов выкатит, ждите)
Что дальше? Ножницы для волос в носу? Само собой с открытым SDK и поддержкой Go
Либо приподниматель левой брови для выражения удивления. Само собой, с синхронизацией с фитнес-трекером.