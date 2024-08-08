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Полина Лааксо
Техника

Разработчики «тамагочи для хакеров» Flipper Zero показали новое устройство — LED-табличку со статусами за $189

Со встроенным Pomodoro-таймером.

  • Главная идея Busy Status Bar — «сказать людям "[Отвалите] на 15 минут" ещё до того, как вас отвлекли», рассказал Павел Жовнер. Это позволит сохранить «состояние гиперфокуса».
  • Система поддерживает HTTP API, открытый SDK, библиотеки Go, Python и JavaScript, а также протокол MQTT. Благодаря этому «можно прикрутить любые костыли, в том числе "умный"-глупый дом», отметил разработчик.
  • Пользователь может вывести на табличку любое сообщение о том, что он занят, играет, работает или участвует в созвоне и разместить её на столе или компьютере. Другой вариант — повесить её на дверь и включать статусы удалённо через API (например, «Не входить»).
  • Помимо этого, есть возможность подключить аккаунты в Zoom, Discord, Microsoft Teams и Google Calendar и настроить включение статуса при определённом событии: если началась конференция или трансляция или запустилось одно из указанных в сценариях приложений.
  • На начало августа 2024 года команда завершила продуктовую концепцию. «Осталось закончить "железо" и механику, и начнём производить», — рассказал Жовнер.
  • На «черновом», как говорит разработчик, сайте указано, что старт продаж намечен на октябрь 2024-го, но, возможно, это условная дата. Стоимость устройства — $189 (чуть больше 16 тысяч рублей).
Разработчики «тамагочи для хакеров» Flipper Zero показали новое устройство — LED-табличку со статусами за $189
Разработчики «тамагочи для хакеров» Flipper Zero показали новое устройство — LED-табличку со статусами за $189
Разработчики «тамагочи для хакеров» Flipper Zero показали новое устройство — LED-табличку со статусами за $189
Разработчики «тамагочи для хакеров» Flipper Zero показали новое устройство — LED-табличку со статусами за $189
  • Вместе с командой разработчиков Жовнер придумал карманный «мультитул» Flipper Zero. В 2020 году за три часа они собрали на Kickstarter $300 тысяч на производство, а в 2023-м отчитались, что по итогам 2022 года продали «флипперов» на $25 млн.

#новости #flipperzero

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14 комментариев
Вадим Д.

Классная бесполезная штука! Дайте две 🤘🏻

13
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Слегка Придурковатый

После флиппера, на который так много дрочили - это какое-то немощное говно.

5
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Ginger Man

почти 200 баксов )
никогда не забывай что за эти бабки можно ведроид планшет саморезами прикрутить и еще останется.

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Al

Дядюшка Чжао через месяцок-другой такую табличку за 20 баксов выкатит, ждите)

3
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ЯжПрограммист

Что дальше? Ножницы для волос в носу? Само собой с открытым SDK и поддержкой Go

1
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Antny Slmv

Либо приподниматель левой брови для выражения удивления. Само собой, с синхронизацией с фитнес-трекером.

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Al
1
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