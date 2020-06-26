Собственная разработка компании Google Glass не пользовалась большим спросом у пользователей.

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Alphabet планирует купить канадского производителя «умных» очков North за $180 млн — материнская компания Google находится на финальной стадии сделки передаёт 9to5Google со ссылкой на источники местной газеты The Globe and Mail.

Главный продукт North — очки дополненной реальности Focals. На линзах отражается информация со смартфона: дата и время, погода, уведомления, почта, Slack и так далее, поясняет TechCrunch.

Пользователи могут управлять дисплеями с помощью кольца с джойстиком и отвечать на письма с помощью «умных» ответов либо голосом (его преображает в текст встроенный голосовой помощник Alexa).

Очки Focals North

Компания показала очки на выставке техники CES в январе 2019 года, в магазине их можно было купить по цене от $1000. В феврале North снизила минимальную цену до $599.

Продажи первых устройств были «мизерными»: не больше 1000 очков в Канаде и США, утверждает The Globe and Mail со ссылкой на человека, близкого к отделу продаж компании.

В декабре 2019 года North прекратила продажи Focals и занялась разработкой очков нового поколения, отмечает 9to5Google. Первые устройства не принесли ей выручки: компания вынуждена была сокращать расходы и стала искать покупателя, утверждает издание.

Как работают «умные» очки Focals — обзор TechCrunch

Google представила «умные» очки Glass с камерой, процессором и микродисплеем за $1500 в 2012 году. В начале 2015 года Google приостановила работу над проектом и продажи потребителям (за исключением корпоративных). Разработчики приложений для Google Glass заявляли, что потеряли интерес к устройствам из-за низкого спроса на них.