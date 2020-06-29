У компании также есть «умная» колонка с «Марвином», но её продажи начнутся позже.

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МТС представила собственного голосового помощника «Марвин» — приложение «МТС Марвин» доступно для всех пользователей в Google Play и App Store, рассказали vc.ru в компании.

С помощью помощника пользователи могут включать музыку, аудиокниги, сказки, планировать день, узнавать новости и управлять устройствами «умного» дома и так далее. В ближайшее время разработчики планируют добавить возможность голосовых вызовов на номера любых операторов, управление ТВ-приставками и другие функции.

Помимо приложения «Марвин» доступен в «умной» колонке, которую разработали в МТС. Первую партию из нескольких тысяч устройств и «умных» ламп компания планирует раздать постоянным московским абонентам по акции за 1 рубль. Клиентов выберут случайно.

Сроки продажи колонки для всех пользователей и цену устройства в МТС пока не называют. Колонка оснащена шестью микрофонами, поддерживает стандарты подключений Wi-Fi, ZigBee, Air Play, Bluetooth EDR и может работать автономно от аккумулятора.

Владельцы колонки смогут включать музыку и аудиокниги по подписке «Марвин Колонка+», бесплатно в течение полугода. Также в приложении «МТС Марвин» можно оформить премиум-подписку на прослушивание музыки в сервисе «Звук». Абоненты МТС, которые используют приложения «МТС Music» или «МТС Библиотека», оплачивая их со счета мобильного телефона, могут слушать музыку и книги через «умную» колонку без дополнительных подписок.