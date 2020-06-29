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Техника
Татьяна Боброва
1705

МТС выпустила приложение с голосовым помощником «Марвин» для всех пользователей Материал редакции

У компании также есть «умная» колонка с «Марвином», но её продажи начнутся позже.

23 комментария
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МТС представила собственного голосового помощника «Марвин» — приложение «МТС Марвин» доступно для всех пользователей в Google Play и App Store, рассказали vc.ru в компании.

С помощью помощника пользователи могут включать музыку, аудиокниги, сказки, планировать день, узнавать новости и управлять устройствами «умного» дома и так далее. В ближайшее время разработчики планируют добавить возможность голосовых вызовов на номера любых операторов, управление ТВ-приставками и другие функции.

Помимо приложения «Марвин» доступен в «умной» колонке, которую разработали в МТС. Первую партию из нескольких тысяч устройств и «умных» ламп компания планирует раздать постоянным московским абонентам по акции за 1 рубль. Клиентов выберут случайно.

Сроки продажи колонки для всех пользователей и цену устройства в МТС пока не называют. Колонка оснащена шестью микрофонами, поддерживает стандарты подключений Wi-Fi, ZigBee, Air Play, Bluetooth EDR и может работать автономно от аккумулятора.

Владельцы колонки смогут включать музыку и аудиокниги по подписке «Марвин Колонка+», бесплатно в течение полугода. Также в приложении «МТС Марвин» можно оформить премиум-подписку на прослушивание музыки в сервисе «Звук». Абоненты МТС, которые используют приложения «МТС Music» или «МТС Библиотека», оплачивая их со счета мобильного телефона, могут слушать музыку и книги через «умную» колонку без дополнительных подписок.

«Умные» колонки есть у «Яндекса» и Mail.ru Group. Продажи «умной» колонки «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алисой» запустили в июле 2018 года, Mail.ru Group начала продажи «Капсулы» с помощником «Маруся» в апреле 2020 года.

#новость #мтс #марвин

Татьяна Боброва
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0
23 комментария
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Елена Кузнецова

9

нам не нужен голосовой помощник.

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Roman Moskovskiy

Елена
1

Даже если нужен, Алиса умеет гораздо больше, делая все остальные поделия абсолютно бессмысленными

Ответить

Beerman

6

Это будет самый депрессивный голосовой помощник в мире

Ответить

Роман Александров

5

– Прошу вас, считайте, что я не достоин вашего внимания, – послышался приглушенный траурный голос.
– Как дела, кибер? – спросил Форд.
– Я скорблю.
– Что нового?
– Не знаю, – сказал Марвин. – Ничто не ново под луной.
– А почему, – спросил Форд, опускаясь рядом на корточки, – ты лежишь здесь в пыли? И лицом вниз?
– Это очень хороший способ чувствовать себя несчастным, – ответил Марвин. – Не притворяйся, что хочешь со мной поговорить. Я знаю, ты меня терпеть не можешь.
– Совсем наоборот.
– Нет, не наоборот. Все меня ненавидят. Так устроена Вселенная. Стоит мне только заговорить с кем-то, и меня уже ненавидят. Даже роботы. А если ты не будешь обращать на меня внимания, может статься, я просто уйду.

Ответить

Вася Пражкин

3

- Марвин, куда деньги на номере МТС деваются и кто опять подключил эти блядские подписки?

Ответить

Alexandr Simonov

1

Почему Марвин? МТС, как вы выбирали имя? Почему не Альберт, не Жан, не Теофил?

Ответить

Роман Александров

Alexandr
2

Отсылка к роботу из "Автостопом по галактике"

Ответить

Станислав Антохи

Alexandr
1

Марвин, Мартин, Эдвин и Эрвин - имена самые привычные русскому уху)

Ответить

Люц Шнайдер

Alexandr
0

Богдан

Ответить

Дима Перегон

1

Так круто, что буквально за 2-3 года появился рынок умных колонок с голосовыми помощниками, которые сделаны для российского рынка. Конечно такой истории, как в США, где почти в каждом домохозяйстве есть своя Alexa не будет, но у нас и выбор больше: Яндекс, Mail, МТС. Не за горами, когда Тинькофф своего Олега в виде колонки выпустит и другие операторы большой четвёрки свои колонки в ответ МТС’у выпустит. Это всё круто, но пока, кроме Яндекс.Станции бесполезно.

Ответить

true iBegginer

Дима
0

У Билайна был Марк.

Ответить

Михаил М

Дима
0

Почему не будет?

Ответить

Начинатель

1

Он послушаешь послушает, потом пришел счет который вы не заметите, а потом подаст на вас в суд из-за 380 рублей.

Ответить

evilnw

1

Наверно, в его присутствии лучше молчать, чтобы он "случайно" не подписал на что-нибудь.

Ответить

Andrew Moroz

1

Совпадение?
https://github.com/gurel/marvin

About
Marvin is a Personal assistant that responds to voice input. It uses NLP to detect the intent of the recorded sound and runs a range of plugins on those intents.

Ответить

alex twit

0

В честь Марвина Химейера?

Ответить

Ark DaDa

alex
1

в честь Дугласа Адамса и депрессивного робота 

Ответить

lakoros

0

МТС Music. Это же яндекс музыка. Объединились бы как.
Поддержка Wi-Fi, ZigBee, Air Play, Bluetooth EDR - отличие от других колонок.

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Марвин это что-то среднее между Marvel и Manwin?

Ответить

Илья Пономарев

0

Хм...

МТС выпустила в Google Play приложение…
В конце декабря 2019 директор центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер сообщил…
vc.ru
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Anatoly Ivanov

0

Странно что не Эклизиаст

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Mikhail Khvostov

0

Чем вся эта хрень с голосовыми помощниками бесит - ещё минимум года три придется ждать пока "ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН"

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Илитный Иксперт

0

Безполезнее супераппов только хуйни с голосовыми помошниками

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