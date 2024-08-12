«Ситилинк» присоединился к проекту «Авито» по выкупу подержанных смартфонов — устройства будут проверять роботы-оценщики

Пока подключены три магазина сети в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже.«Ситилинк» запустил вместе с «Авито» пилотный проект по выкупу подержанных смартфонов у частных продавцов. В оценке устройств будут участвовать роботы Reeva.Пользователю нужно разместить объявление на «Авито», выбрать способ продажи «Через партнёра» и заполнить анкету работоспособности устройства. После этого выбрать передать «В пункте партнёра» — тот свяжется с продавцом и подтвердит встречу в магазине.В магазине сотрудники «Ситилинка» помогут оценить устройство с помощью робота Reeva. Для этого корпус телефона должен быть без «серьёзных повреждений», а заряд — не ниже 20%. Робот проверит состояние батареи, камеры, экрана и другое.Робот может проверить смартфон любого производителя и с любой ОС, но пока не работает со складными устройствами и моделями с поддержкой eSIM. Если финальная цена устроит пользователя, сотрудник «Ситилинка» поможет оформить продажу.Источник: «Ситилинк»Если услуга будет пользоваться спросом, к концу 2024 года количество магазинов «Ситилинк» с роботами-оценщиками увеличится до 20, сообщил ритейлер.Источник: «Авито»«Авито» начал скупать подержанные смартфоны для дальнейшей перепродажи в 2022 году. В сервисе уточнили vc.ru, что к программе подключено около 35 партнёров, например «Сивимарт». В апреле 2024-го «Авито» запустил программу выкупа планшетов.#новости #ситилинк #авито
устройства будут проверять роботы-оценщики
Ваше устройство ифон 15 про мах 1 терабайт, покупаем за 10 тысяч рублей! Топ за свои деньги хаеми, вот вам промокод в 200 рублей на покупку 3 годичного хуеми за 90к в ситилинке 😀
Это как с выкупом автомобилей, купят твой телефон ниже рынка, настолько ниже, что уже некуда спускаться.
не доверяю я проверке робота) пусть лучше какой то спец крутой проверит,который дает гарантию на свои слова ,а не робот
Тут не забываем что сотрудник Ситилинка, доход которого во многом зависит от объёма продаж, с этой темы не получит никаких бонусов. Как не получает их сейчас с выдачи заказов со сбермегамаркета.
Просто за бесплатно челиков нагрузят допработой. При этом владельцы Ситилинка жопятся даже на кондиционер сотрудникам