Магазины электроники попросили правительство не поддерживать законопроект о запрете продажи устройств без предустановленного RuStore

Поправки внесли в Госдуму в июне 2024 года, они ещё не прошли первое чтение.Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят DNS, «Ситилинк» и другие) отправила письмо двум зампредам правительства с просьбой не поддерживать запрет продажи в России устройств без предустановленного RuStore. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на документ.Законопроект внесли в Госдуму в июне 2024 года. Ассоциация указывает, что при принятии инициативы розничные сети не смогут продавать устройства Apple, понесут финансовые потери, а на рынке вырастут серые продажи.Сам продавец не имеет права предустанавливать магазин, поэтому законопроект затронет и некоторые Android-устройства без RuStore. По словам источника на рынке электроники, законопроект касается устройств Apple, Samsung, Huawei, Honor и других брендов, которые не предустанавливают российский магазин приложений.В РАТЭК подтвердили, что отправили письмо. По данным газеты, законопроект запрещает продавать не только устройства без RuStore, но и те, что «не обеспечивают возможность провести оплату внутри приложений, скачанных из магазина». Собеседник добавил, что эти нормы не будут распространяться на ЕАЭС — может вырасти серый импорт.В «Марвел-Дистрибуции» отметили, что в случае с Android-устройствами ритейлеры могут или вскрывать коробки со смартфонами без RuStore и устанавливать АПК-файл, или вкладывать наклейки с QR-кодом для скачивания RuStore. Решения же с Apple нет.#новости #rustore
Давайте откровенно, принудительная предустановка RuStore - это правильная инициатива
Давате еще откровеннее - 15 рублей тоже деньги
Зачем он нужен по умолчанию, кому нужен установят, кому нужен нет. Предустановки vpn тоже нужны, как считаете?
нужно еще создать Министерство Информационной Безопасности (МИБ), чтобы сотрудники в чёрном останавливали прохожих и проверяли, что на телефоне установлены только скрепные приложения.
Давайте совсем откровенно - если коммент коричневый и попахивает, то этот коммент - ...
правильная инициатива для кого? есть хоть какой-то качественный и приличный альтернативный вариант, почему я должен принудительно покупать какой-то ноунеймовский телефон, только потому что там есть rustore, приведите мне хоть один пример рос. производства телефон, который достигает того же уровня что и эпл и самсунг?
Зачем нам продукция Apple, Samsung, Huawei, Honor, когда есть Болгенофон, а теперь и Альтфон?