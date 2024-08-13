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Таня Боброва
Техника

Магазины электроники попросили правительство не поддерживать законопроект о запрете продажи устройств без предустановленного RuStore

Поправки внесли в Госдуму в июне 2024 года, они ещё не прошли первое чтение.

  • Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят DNS, «Ситилинк» и другие) отправила письмо двум зампредам правительства с просьбой не поддерживать запрет продажи в России устройств без предустановленного RuStore. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на документ.
  • Законопроект внесли в Госдуму в июне 2024 года. Ассоциация указывает, что при принятии инициативы розничные сети не смогут продавать устройства Apple, понесут финансовые потери, а на рынке вырастут серые продажи.
  • Сам продавец не имеет права предустанавливать магазин, поэтому законопроект затронет и некоторые Android-устройства без RuStore. По словам источника на рынке электроники, законопроект касается устройств Apple, Samsung, Huawei, Honor и других брендов, которые не предустанавливают российский магазин приложений.
  • В РАТЭК подтвердили, что отправили письмо. По данным газеты, законопроект запрещает продавать не только устройства без RuStore, но и те, что «не обеспечивают возможность провести оплату внутри приложений, скачанных из магазина». Собеседник добавил, что эти нормы не будут распространяться на ЕАЭС — может вырасти серый импорт.
  • В «Марвел-Дистрибуции» отметили, что в случае с Android-устройствами ритейлеры могут или вскрывать коробки со смартфонами без RuStore и устанавливать АПК-файл, или вкладывать наклейки с QR-кодом для скачивания RuStore. Решения же с Apple нет.

#новости #rustore

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55 комментариев
Курчатов

Давайте откровенно, принудительная предустановка RuStore - это правильная инициатива

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xsignes

Давате еще откровеннее - 15 рублей тоже деньги

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1
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Sergey Ananiev

Зачем он нужен по умолчанию, кому нужен установят, кому нужен нет. Предустановки vpn тоже нужны, как считаете?

7
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Lmao

нужно еще создать Министерство Информационной Безопасности (МИБ), чтобы сотрудники в чёрном останавливали прохожих и проверяли, что на телефоне установлены только скрепные приложения.

3
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Дед Мазай и зануды

Давайте совсем откровенно - если коммент коричневый и попахивает, то этот коммент - ...

1
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Анатолий Добров

правильная инициатива для кого? есть хоть какой-то качественный и приличный альтернативный вариант, почему я должен принудительно покупать какой-то ноунеймовский телефон, только потому что там есть rustore, приведите мне хоть один пример рос. производства телефон, который достигает того же уровня что и эпл и самсунг?

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Слегка Придурковатый

Зачем нам продукция Apple, Samsung, Huawei, Honor, когда есть Болгенофон, а теперь и Альтфон?

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