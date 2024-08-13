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Евгения Евсеева
Техника

Google представила смартфоны Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, а также складной Pixel 9 Pro Fold

А ещё — часы Pixel Watch 3 и наушники Pixel Buds Pro 2.

Фото: Google
Фото: Google
  • Google провела ежегодную презентацию, на которой рассказала о новых продуктах и сервисах.

Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Фото: Google
Фото: Google
  • В линейке теперь четыре смартфона: одна базовая и три Pro-версии: Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и складной Pixel 9 Pro Fold.
  • У Pixel 9 Pro размер дисплея будет таким же, как у Pixel 9 — с диагональю 6,3 дюйма, но чуть более высоким разрешением. У Pixel 9 Pro XL диагональ — 6,8 дюйма. Он чуть больше Pixel 8 Pro с 6,7-дюймовым экраном.
  • У базовой модели будет 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ хранилища. Цвета — розовый, зелёный, «фарфоровый» и чёрный.
Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Фото: <a href="https://www.theverge.com/2024/8/13/24218879/googles-pixel-9-lineup-is-a-pro-show" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Verge</a> 
Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Фото: The Verge 
  • В смартфонах помощником по умолчанию будет Gemini — он заменит «Google Ассистента». При желании его можно подключить на устройстве.
  • У Pixel 9 две задних камеры: основная 50-мегапиксельная и сверхширокоугольная 48-мегапиксельная. Фронтальная камера 10,5-мегапиксельная, в ней появится режим автофокусировки. Дисплей — Actua Pixel, его пиковая яркость — до 2700 нит. По данным Google, он на 35% ярче Pixel 8.
  • У базовой модели будет 12 ГБ оперативной памяти, а также хранилище на 128 ГБ и 256 ГБ. Цвета — розовый, зелёный, чёрный и «фарфоровый».
Фото: The Verge 
Фото: The Verge 
  • Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, по словам Google, отличаются лишь размерами, скоростью подзарядки и мощностью. В основном характеристики одинаковые.
  • Устройства получат три задних камеры — основная 50-мегапиксельная, сверхширокоугольная 48-мегапиксельная и 48-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера — 42-мегапиксельная. Дисплей — Super Actua, пиковая яркость — до 3000 нит.
  • Оперативная память — 16 ГБ. Доступны модели с хранилищем на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ (последний вариант — только у Pixel 9 Pro XL). Цвета — чёрный, розовый, «ореховый» и «фарфоровый».
Фото: The Verge 
Фото: The Verge 
  • Устройства оснащены собственным процессором компании Tensor четвёртого поколения. Смартфоны будут поставляться вместе с Android 14, а не Android 15, так как компания ещё не представила новую ОС, пишет The Verge.
  • Pixel 9 будет стоить $799 (около 74 тысяч рублей по курсу ЦБ на 13 августа 2024 года), Pixel 9 Pro — $999 (92,5 тысячи рублей) и Pro XL — $1099 (101,8 тысячи рублей). Устройства уже доступны для предзаказа, в продажу они поступят 22 августа, кроме Pixel 9 Pro — он начнёт продаваться в сентябре.

Pixel 9 Pro Fold

Фото: The Verge 
Фото: The Verge 
  • Основной OLED-дисплей диагональю 8 дюймов, пиковая яркость — 2700 нит.
  • Оперативная память — 16 ГБ, доступно хранилище на 256 ГБ или 512 ГБ. OC — Android 14, процессор — Tensor четвёртого поколения. Цвета — «фарфоровый» и чёрный.
  • Задние камеры у складного Pixel 9 Pro Fold: основная 48-мегапиксельная, сверхширокоугольная 10,5-мегапиксельная и 10,8-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная — 10 МП.
  • Стоимость — $1799 (166,6 тысячи рублей), смартфон уже доступен для предзаказа, в продажу он поступит 4 сентября 2024 года.

Pixel Watch 3

Фото: Google
Фото: Google
  • У устройства будет две модели: с дисплеем Actua на 41 мм и 45 мм. Пиковая яркость — 2000 нит. Google отмечает, что дисплеи стали больше за счёт уменьшенных тонких рамок.
  • Часы могут работать до 36 часов при полной подзарядке, утверждает компания. В них появилась функция, которая обнаруживает потерю пульса и автоматически посылает запрос в спасательные службы.
  • Стоимость модели с экраном в 41 мм — $349 (32,3 тысячи рублей), с 45 мм — $399 (36,9 тысячи рублей). В продаже с 10 сентября 2024 года.

Pixel Buds Pro 2

Фото: Google
Фото: Google
  • Pixel Buds Pro 2 оснащены чипом Tensor A1 — благодаря ему у наушников эффективнее, чем у прошлой модели, работает активное шумоподавление, говорит Google.
  • Время работы: 30 часов с зарядным кейсом и 8 часов без него — учитывается включённое активное шумоподавление. У наушников теперь более «выпуклая» форма, чтобы они лучше удерживались на месте.
  • В устройстве доступен Gemini — нейросеть может построить маршрут или подсказать песню. Управлять можно голосом.
Фото: Google
Фото: Google
  • Также наушники поддерживают Gemini Live — новый ИИ-помощник, который может поддержать свободный разговор. Его прототип компания показала в мае 2024 года. Он доступен только платно — в тарифном плане Google One AI за $20 в месяц (около 1853 рублей).
  • Стоимость Pixel Buds Pro 2 — $229 (21,2 тысячи рублей). Наушники доступны для предзаказа, в продаже появятся 26 сентября 2024 года. Цвета — «фарфоровый», «ореховый», розовый и зелёный.

#новости #google #pixel

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63 комментария
Комментарий удалён модератором
Семён Аксёнов

объективно если

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Согласовано

Ты опечатался, Альтфоны!

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Цифровые комплексы

Топ до тех пор, пока не попробовал пиксель

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Тарас Козлов

Продам гараж, это из этой серии?

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Денис Фадеев

Андроиды топ!!!

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Кирилл Митушин

да начнется война!

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