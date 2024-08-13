Google представила смартфоны Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, а также складной Pixel 9 Pro Fold

А ещё — часы Pixel Watch 3 и наушники Pixel Buds Pro 2.Фото: GoogleGoogle провела ежегодную презентацию, на которой рассказала о новых продуктах и сервисах.Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XLФото: GoogleВ линейке теперь четыре смартфона: одна базовая и три Pro-версии: Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и складной Pixel 9 Pro Fold.У Pixel 9 Pro размер дисплея будет таким же, как у Pixel 9 — с диагональю 6,3 дюйма, но чуть более высоким разрешением. У Pixel 9 Pro XL диагональ — 6,8 дюйма. Он чуть больше Pixel 8 Pro с 6,7-дюймовым экраном.У базовой модели будет 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ хранилища. Цвета — розовый, зелёный, «фарфоровый» и чёрный. Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Фото: The Verge В смартфонах помощником по умолчанию будет Gemini — он заменит «Google Ассистента». При желании его можно подключить на устройстве.У Pixel 9 две задних камеры: основная 50-мегапиксельная и сверхширокоугольная 48-мегапиксельная. Фронтальная камера 10,5-мегапиксельная, в ней появится режим автофокусировки. Дисплей — Actua Pixel, его пиковая яркость — до 2700 нит. По данным Google, он на 35% ярче Pixel 8.У базовой модели будет 12 ГБ оперативной памяти, а также хранилище на 128 ГБ и 256 ГБ. Цвета — розовый, зелёный, чёрный и «фарфоровый».Фото: The Verge Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, по словам Google, отличаются лишь размерами, скоростью подзарядки и мощностью. В основном характеристики одинаковые.Устройства получат три задних камеры — основная 50-мегапиксельная, сверхширокоугольная 48-мегапиксельная и 48-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера — 42-мегапиксельная. Дисплей — Super Actua, пиковая яркость — до 3000 нит. Оперативная память — 16 ГБ. Доступны модели с хранилищем на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ (последний вариант — только у Pixel 9 Pro XL). Цвета — чёрный, розовый, «ореховый» и «фарфоровый».Фото: The Verge Устройства оснащены собственным процессором компании Tensor четвёртого поколения. Смартфоны будут поставляться вместе с Android 14, а не Android 15, так как компания ещё не представила новую ОС, пишет The Verge.Pixel 9 будет стоить $799 (около 74 тысяч рублей по курсу ЦБ на 13 августа 2024 года), Pixel 9 Pro — $999 (92,5 тысячи рублей) и Pro XL — $1099 (101,8 тысячи рублей). Устройства уже доступны для предзаказа, в продажу они поступят 22 августа, кроме Pixel 9 Pro — он начнёт продаваться в сентябре. Pixel 9 Pro FoldФото: The Verge Основной OLED-дисплей диагональю 8 дюймов, пиковая яркость — 2700 нит.Оперативная память — 16 ГБ, доступно хранилище на 256 ГБ или 512 ГБ. OC — Android 14, процессор — Tensor четвёртого поколения. Цвета — «фарфоровый» и чёрный.Задние камеры у складного Pixel 9 Pro Fold: основная 48-мегапиксельная, сверхширокоугольная 10,5-мегапиксельная и 10,8-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная — 10 МП.Стоимость — $1799 (166,6 тысячи рублей), смартфон уже доступен для предзаказа, в продажу он поступит 4 сентября 2024 года. Pixel Watch 3Фото: GoogleУ устройства будет две модели: с дисплеем Actua на 41 мм и 45 мм. Пиковая яркость — 2000 нит. Google отмечает, что дисплеи стали больше за счёт уменьшенных тонких рамок.Часы могут работать до 36 часов при полной подзарядке, утверждает компания. В них появилась функция, которая обнаруживает потерю пульса и автоматически посылает запрос в спасательные службы.Стоимость модели с экраном в 41 мм — $349 (32,3 тысячи рублей), с 45 мм — $399 (36,9 тысячи рублей). В продаже с 10 сентября 2024 года. Pixel Buds Pro 2Фото: GooglePixel Buds Pro 2 оснащены чипом Tensor A1 — благодаря ему у наушников эффективнее, чем у прошлой модели, работает активное шумоподавление, говорит Google.Время работы: 30 часов с зарядным кейсом и 8 часов без него — учитывается включённое активное шумоподавление. У наушников теперь более «выпуклая» форма, чтобы они лучше удерживались на месте.В устройстве доступен Gemini — нейросеть может построить маршрут или подсказать песню. Управлять можно голосом.Фото: GoogleТакже наушники поддерживают Gemini Live — новый ИИ-помощник, который может поддержать свободный разговор. Его прототип компания показала в мае 2024 года. Он доступен только платно — в тарифном плане Google One AI за $20 в месяц (около 1853 рублей).Стоимость Pixel Buds Pro 2 — $229 (21,2 тысячи рублей). Наушники доступны для предзаказа, в продаже появятся 26 сентября 2024 года. Цвета — «фарфоровый», «ореховый», розовый и зелёный. #новости #google #pixel
объективно если
Ты опечатался, Альтфоны!
Топ до тех пор, пока не попробовал пиксель
Продам гараж, это из этой серии?
Андроиды топ!!!
да начнется война!