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Евгения Евсеева
Техника

Сеть электроники «Связь.ON», которую развивают бывшие топ-менеджеры «Связного», открыла первые магазины

Всего восемь точек, в планах — открыть ещё сотню.

Фото: Hi-tech.mail.ru
Фото: Hi-tech.mail.ru
  • Ритейлер открыл восемь точек в разных городах России — Москве, Наро-Фоминске, Троицке, Сальске, Мценске, Бугульме, Кингисеппе и Павловске, пишет Shopper's. В ближайшие два месяца сеть хочет открыть ещё около 100 магазинов.
  • О планах запустить сеть «Связь.ON» в мае 2024 года сообщил «Промсвязьбанк», ставший партнёром компании. Проект развивают бывшие топ-менеджеры «Связного», которого в декабре 2023-го признали банкротом.
  • Например, глава «Связь.ON» — Дагмара Иванова, бывший исполнительный директор «Связного», коммерческий директор — Михаил Догадин, бывший вице-президентом по закупкам и развитию бизнеса обанкротившегося ритейлера.
Сеть электроники «Связь.ON», которую развивают бывшие топ-менеджеры «Связного», открыла первые магазины
Сеть электроники «Связь.ON», которую развивают бывшие топ-менеджеры «Связного», открыла первые магазины
Сеть электроники «Связь.ON», которую развивают бывшие топ-менеджеры «Связного», открыла первые магазины
  • «Связь.ON» продаёт технику Samsung, Apple, Xiaomi, Honor и JBL. На сайте в каталоге представлены смартфоны, колонки, планшеты, «умные» часы и аксессуары для техники — карты памяти, батареи и внешние аккумуляторы.
  • Помимо техники, ритейлер будет принимать заявки на оформление платёжных карт, кредитов и вкладов «Промсвязьбанка». Сейчас, например, он предлагает комплексную страховку товаров, а с расширением сети планирует увеличить список финтех-услуг и партнёров.

#новости #связной #связьon

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13 комментариев
Запопу Кусь

Сомнительно, но окэй 🤔

1
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Chil

В 2024 открывать розничные магазины...умно

1
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Балкон.Ру

Связоной

1
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hakhagmon

развивают бывшие обанкротившегося


умно Промсвязьбанк

1
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Алеоп

Ожидаю сеть Евро.Весть

1
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Al

Евгений Александрович, перелогинтесь, вас раскрыли

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Al

То бишь полностью обратно воссоздать обанкроченный связной в его первозданном виде (изживший себя формат салонов связи) но под другой ОООшкой и с ПСБ в партнерах? Браво, товарищи, флаг в руки обанкротиться дважды, и еще остаться должны банку)

Мне даже интересно, а насколько в принципе сейчас актуальны салоны связи, где первостепенной задачей стоит наеб клиентов всеми правдами и неправдами ради выполнения нереальных планов продаж?

1
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