Сеть электроники «Связь.ON», которую развивают бывшие топ-менеджеры «Связного», открыла первые магазины

Всего восемь точек, в планах — открыть ещё сотню. Фото: Hi-tech.mail.ruРитейлер открыл восемь точек в разных городах России — Москве, Наро-Фоминске, Троицке, Сальске, Мценске, Бугульме, Кингисеппе и Павловске, пишет Shopper's. В ближайшие два месяца сеть хочет открыть ещё около 100 магазинов.О планах запустить сеть «Связь.ON» в мае 2024 года сообщил «Промсвязьбанк», ставший партнёром компании. Проект развивают бывшие топ-менеджеры «Связного», которого в декабре 2023-го признали банкротом.Например, глава «Связь.ON» — Дагмара Иванова, бывший исполнительный директор «Связного», коммерческий директор — Михаил Догадин, бывший вице-президентом по закупкам и развитию бизнеса обанкротившегося ритейлера.«Связь.ON» продаёт технику Samsung, Apple, Xiaomi, Honor и JBL. На сайте в каталоге представлены смартфоны, колонки, планшеты, «умные» часы и аксессуары для техники — карты памяти, батареи и внешние аккумуляторы.Помимо техники, ритейлер будет принимать заявки на оформление платёжных карт, кредитов и вкладов «Промсвязьбанка». Сейчас, например, он предлагает комплексную страховку товаров, а с расширением сети планирует увеличить список финтех-услуг и партнёров.#новости #связной #связьon
Сомнительно, но окэй 🤔
В 2024 открывать розничные магазины...умно
Связоной
развивают бывшие обанкротившегося
умно Промсвязьбанк
Ожидаю сеть Евро.Весть
Евгений Александрович, перелогинтесь, вас раскрыли
То бишь полностью обратно воссоздать обанкроченный связной в его первозданном виде (изживший себя формат салонов связи) но под другой ОООшкой и с ПСБ в партнерах? Браво, товарищи, флаг в руки обанкротиться дважды, и еще остаться должны банку)
Мне даже интересно, а насколько в принципе сейчас актуальны салоны связи, где первостепенной задачей стоит наеб клиентов всеми правдами и неправдами ради выполнения нереальных планов продаж?