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Техника
Лиана Липанова
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Facebook запатентовала VR-перчатки с радиодатчиками на пальцах для отслеживания движения рук Материал редакции

Система может различать сигнал от каждого отдельного транспондера, что позволяет точнее определять положение рук и жесты.

  • Facebook запатентовала технологию отслеживания положения рук с помощью небольших радиодатчиков на кончиках пальцев и отслеживающей станции. На патент обратил внимание сайт Patently Apple.
  • Станция принимает сигнал с датчиков, рассчитывает их местоположение и восстанавливает форму руки. Система может различать сигнал от каждого отдельного транспондера, что позволяет точнее определять положение рук.
  • В описании патента также говорится, что VR-перчатки смогут распознавать определённые жесты и реагировать соответствующим образом. Например, если при использовании тактильных перчаток пользователь «хватает» объект, то перчатка обеспечит тактильную обратную связь, чтобы пользователь чувствовал, что объект находится в руке.
  • Такие системы используются на съёмках фильмов и в системах виртуальной реальности, объясняет Н+1. Однако для производства кино обычно применяется внешняя система из высокоскоростных инфракрасных камер на стенах и маркеров на одежде.
  • В домашних VR-системах такие перчатки могут отслеживать только позу кисти с помощью массивного радиомаяка на руке, связанного с базовой станцией возле компьютера, пишет издание.
  • В 2014 году Facebook купила компанию Oculus VR за $2 млрд и выпускает под брендом Oculus гарнитуру виртуальной реальности.

#новость #facebook

Лиана Липанова
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