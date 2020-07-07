Facebook запатентовала VR-перчатки с радиодатчиками на пальцах для отслеживания движения рук
Материал редакции
Система может различать сигнал от каждого отдельного транспондера, что позволяет точнее определять положение рук и жесты.
Facebook запатентовала технологию отслеживания положения рук с помощью небольших радиодатчиков на кончиках пальцев и отслеживающей станции. На патент обратил внимание сайт Patently Apple.
Станция принимает сигнал с датчиков, рассчитывает их местоположение и восстанавливает форму руки. Система может различать сигнал от каждого отдельного транспондера, что позволяет точнее определять положение рук.
В описании патента также говорится, что VR-перчатки смогут распознавать определённые жесты и реагировать соответствующим образом. Например, если при использовании тактильных перчаток пользователь «хватает» объект, то перчатка обеспечит тактильную обратную связь, чтобы пользователь чувствовал, что объект находится в руке.
Такие системы используются на съёмках фильмов и в системах виртуальной реальности, объясняет Н+1. Однако для производства кино обычно применяется внешняя система из высокоскоростных инфракрасных камер на стенах и маркеров на одежде.
В домашних VR-системах такие перчатки могут отслеживать только позу кисти с помощью массивного радиомаяка на руке, связанного с базовой станцией возле компьютера, пишет издание.
В 2014 году Facebook купила компанию Oculus VR за $2 млрд и выпускает под брендом Oculus гарнитуру виртуальной реальности.
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