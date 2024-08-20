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Евгения Евсеева
Техника

«Яндекс» представил новую «умную» колонку «Станция Лайт

Стоит 5990 рублей.

  • «Яндекс» выпустил обновлённую версии своей компактной колонки «Станция Лайт», которую показал в 2021 году. У неё изменился дизайн — формы стали более округлыми, корпус сделан из soft-touch пластика.
Фото: «Яндекс» — здесь и далее
Фото: «Яндекс» — здесь и далее
  • У колонки есть LED-экран, на который она может передавать «эмоции» встроенной в устройство «Алисы».
  • Также в колонке используется технология «эмоционального синтеза». Благодаря ей «Алиса» умеет учитывать контекст беседы и выбирает для ответа подходящую интонацию.
«Яндекс» представил новую «умную» колонку «Станция Лайт 2»
«Яндекс» представил новую «умную» колонку «Станция Лайт 2»
«Яндекс» представил новую «умную» колонку «Станция Лайт 2»
  • У «Алисы» появилась функция «Понимать детей» — она позволяет распознавать детские голоса и включать подходящие эмоции в беседе или пока голосовой помощник рассказывает сказку.
  • Среди других обновлений — усиленная мощность динамика до 6 ватт. До конца 2024 года «Яндекс» собирается также начать продавать портативный аккумулятор специально для колонки.
«Яндекс» представил новую «умную» колонку «Станция Лайт 2»
  • Колонка доступна в трёх цветах — розовый, фиолетовый и голубой, позже появятся оранжевый, зелёный и тёмно-серый. В комплекте идут наклейки для украшения корпуса. Стоимость — 5990 рублей.
«Яндекс» представил новую «умную» колонку «Станция Лайт 2»

#новости #яндекс #станция

66
26
26 комментариев
Илья Бузыцков

Вообще интересно что Яндекс в России сделал ставку на детей, и смог впарить такое большое количество колонок, в то время как всевозможные Амазоны, Apple продавали взрослым людям тот же продукт и обосрались

2
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Невкусно и грустно

Потому что в США за слежку за детьми можно неиллюзорно так отъехать. И тут не отмажешься пунктов 164 подпункта 9 правил пользования, которые пользователь принимает неглядя.

В России, конечно, всем на все насрать.

5
2
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Константин Суворов

Да вроде это первая колонка, которая позиционируется для детей, но из-за возможности юзать без розетки заинтересует всех) Раньше такого упора не наблюдал вроде.

Но успех Яндекса прост, он в подписке. "Плюс" покрывает ключевые потребности - самый лучший алгоритм подбора музыке в мире (практически факт), кинопоиск, ништяки по еде и доставке и банковская карта.

Тупо сходятся все звёзды, поэтому колонка Must Have. Маруси и Сберы в этом смысле непонятно зачем покупать.

2
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Богдан В.

Потому что только детям интересно на слабеньком динамике слушать музыку)

1
1
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Наглый Кот

Откуда такая статистика?

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Запопу Кусь

Станция Лайтенант 2 🤭

2
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Илья

ВК Капсула нео с начинкой яндекса

1
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