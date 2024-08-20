«Яндекс» представил новую «умную» колонку «Станция Лайт 2»

Стоит 5990 рублей. «Яндекс» выпустил обновлённую версии своей компактной колонки «Станция Лайт», которую показал в 2021 году. У неё изменился дизайн — формы стали более округлыми, корпус сделан из soft-touch пластика.Фото: «Яндекс» — здесь и далееУ колонки есть LED-экран, на который она может передавать «эмоции» встроенной в устройство «Алисы».Также в колонке используется технология «эмоционального синтеза». Благодаря ей «Алиса» умеет учитывать контекст беседы и выбирает для ответа подходящую интонацию.У «Алисы» появилась функция «Понимать детей» — она позволяет распознавать детские голоса и включать подходящие эмоции в беседе или пока голосовой помощник рассказывает сказку.Среди других обновлений — усиленная мощность динамика до 6 ватт. До конца 2024 года «Яндекс» собирается также начать продавать портативный аккумулятор специально для колонки.Колонка доступна в трёх цветах — розовый, фиолетовый и голубой, позже появятся оранжевый, зелёный и тёмно-серый. В комплекте идут наклейки для украшения корпуса. Стоимость — 5990 рублей.#новости #яндекс #станция
Вообще интересно что Яндекс в России сделал ставку на детей, и смог впарить такое большое количество колонок, в то время как всевозможные Амазоны, Apple продавали взрослым людям тот же продукт и обосрались
Потому что в США за слежку за детьми можно неиллюзорно так отъехать. И тут не отмажешься пунктов 164 подпункта 9 правил пользования, которые пользователь принимает неглядя.
В России, конечно, всем на все насрать.
Да вроде это первая колонка, которая позиционируется для детей, но из-за возможности юзать без розетки заинтересует всех) Раньше такого упора не наблюдал вроде.
Но успех Яндекса прост, он в подписке. "Плюс" покрывает ключевые потребности - самый лучший алгоритм подбора музыке в мире (практически факт), кинопоиск, ништяки по еде и доставке и банковская карта.
Тупо сходятся все звёзды, поэтому колонка Must Have. Маруси и Сберы в этом смысле непонятно зачем покупать.
Потому что только детям интересно на слабеньком динамике слушать музыку)
Откуда такая статистика?
Станция Лайтенант 2 🤭
ВК Капсула нео с начинкой яндекса