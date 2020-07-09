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Техника
Галина Мубаракшина
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Apple запустила тестирование публичной бета-версии iOS 14 с галереей приложений и виджетами на рабочем столе Материал редакции

Пользователи смогут скачать новые версии iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS.

12 комментариев
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Apple открыла программу бета-тестирования новой версии iOS 14. Пользователи смогут скачать обновления для iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV или Apple Watch.

Чтобы получить обновление, нужно зарегистрироваться на сайте с помощью Apple ID. Компания предупреждает, что в бета-версии могут быть ошибки или неточности, поэтому перед её установкой следует создать резервную копию операционной системы. iOS 14 совместима с моделями iPhone, выпущенными не ранее 2015 года.

Рабочий стол с виджетами в iOS 14 The Verge

В новой версии iOS представлены обновления, анонсированные на Apple WWDC, указывает 9to5Mac: виджеты на рабочем столе, режим «картинка в картинке», библиотека приложений App Library. Также доступны новые эмоджи, перевод страниц в Safari, новое приложение Apple Translate с синхронным переводом и компактные звонки, добавляет CNBC.

В iPad можно опробовать новый инструмент Scribble — распознавание рукописного текста, написанного с помощью Apple Pencil, отмечает The Verge. Как только планшет «понимает», что вы пишете, рукописный текст начинает превращаться в печатный, поясняет издание.

22 июня 2020 года Apple выпустила первые версии новой ОС для разработчиков, релиз iOS 14 состоится осенью.

Вкратце: iOS 14 с виджетами на рабочем столе…
Коротко о главных событиях с конференции разработчиков WWDC.
vc.ru

#новость #apple #ios14

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Max Kiselev

4

Ещё Яндекс навигатор и Яндекс карты глючат нещадно. В остальном очень круто

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Vyacheslav Anzhiganov

Max
0

Они встроены?

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Denis Severin

–3

Где то недели две назад...

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Егор Сахабаев

Denis
11

То была закрытая бета, а это публичная

Ответить

Георгий Воротынский

2

Кто установил? Нормально работает?

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Александр Макаров

Георгий
0

Установил в первый же день на десятке, это одна из самых стабильных бета-версий iOS.

Из ощутимых проблем: виджеты не хотят обновлять внутренний контент или делают это не сразу, к примеру: посмотрел погоду утром, хочешь посмотреть вечером, а она продолжает показывает утреннюю; акции не отображают текущие котировки, пока не зайдёшь в само приложение; есть проблема с картами Яндекса — нажатие на любую точку имитирует лонг-тап, это может серьёзно мешать.

Ни одно из моих приложений не падает, телефон в ребут не уходит, батарейка держит по-старому, бывают фризы при скролле изредка (на VC и в Safari так).

Можно попробовать на рабочий девайс поставить, страшного ничего не случится.

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Самвел Оганесян

1

Я пользуюсь пару недель и багов не наблюдал острот один раз перезагрузился сама по себе и все вроде бы, и ещё не работают команды сири

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Юрий Белоножкин

1

Вот и думаешь - спойлерить самому себе или подождать сентября. 

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Denis Severin

0

Как будет угодно. Но большинство не видит разницы. А по функционалу и стабильности это как правило очень близкие сборки

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Иван Демьян

0

Иду качать

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Вадим Парамонов

0

До этого ставил закрытую бету на трубку xs и вотчи 4, трубка глючила местами например нельзя было войти в имеющиеся подписки эппстора, в публичной починилось, а вотчи на закрытой могли на дню сами по себе по несколько раз перезагрузиться сами по себе, сейчас вроде ушла эта бага, наблюдаю.

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Marlen Osmanov

–1

Лучше подожду... все корпоративные настройки слетят...

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