Пользователи смогут скачать новые версии iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS.

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Apple открыла программу бета-тестирования новой версии iOS 14. Пользователи смогут скачать обновления для iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV или Apple Watch.

Чтобы получить обновление, нужно зарегистрироваться на сайте с помощью Apple ID. Компания предупреждает, что в бета-версии могут быть ошибки или неточности, поэтому перед её установкой следует создать резервную копию операционной системы. iOS 14 совместима с моделями iPhone, выпущенными не ранее 2015 года.

Рабочий стол с виджетами в iOS 14 The Verge

В новой версии iOS представлены обновления, анонсированные на Apple WWDC, указывает 9to5Mac: виджеты на рабочем столе, режим «картинка в картинке», библиотека приложений App Library. Также доступны новые эмоджи, перевод страниц в Safari, новое приложение Apple Translate с синхронным переводом и компактные звонки, добавляет CNBC.

В iPad можно опробовать новый инструмент Scribble — распознавание рукописного текста, написанного с помощью Apple Pencil, отмечает The Verge. Как только планшет «понимает», что вы пишете, рукописный текст начинает превращаться в печатный, поясняет издание.