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Пользователи смогут скачать новые версии iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS.
Apple открыла программу бета-тестирования новой версии iOS 14. Пользователи смогут скачать обновления для iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV или Apple Watch.
Чтобы получить обновление, нужно зарегистрироваться на сайте с помощью Apple ID. Компания предупреждает, что в бета-версии могут быть ошибки или неточности, поэтому перед её установкой следует создать резервную копию операционной системы. iOS 14 совместима с моделями iPhone, выпущенными не ранее 2015 года.
В новой версии iOS представлены обновления, анонсированные на Apple WWDC, указывает 9to5Mac: виджеты на рабочем столе, режим «картинка в картинке», библиотека приложений App Library. Также доступны новые эмоджи, перевод страниц в Safari, новое приложение Apple Translate с синхронным переводом и компактные звонки, добавляет CNBC.
В iPad можно опробовать новый инструмент Scribble — распознавание рукописного текста, написанного с помощью Apple Pencil, отмечает The Verge. Как только планшет «понимает», что вы пишете, рукописный текст начинает превращаться в печатный, поясняет издание.
22 июня 2020 года Apple выпустила первые версии новой ОС для разработчиков, релиз iOS 14 состоится осенью.
Ещё Яндекс навигатор и Яндекс карты глючат нещадно. В остальном очень круто
Где то недели две назад...
Кто установил? Нормально работает?
Установил в первый же день на десятке, это одна из самых стабильных бета-версий iOS.
Из ощутимых проблем: виджеты не хотят обновлять внутренний контент или делают это не сразу, к примеру: посмотрел погоду утром, хочешь посмотреть вечером, а она продолжает показывает утреннюю; акции не отображают текущие котировки, пока не зайдёшь в само приложение; есть проблема с картами Яндекса — нажатие на любую точку имитирует лонг-тап, это может серьёзно мешать.
Ни одно из моих приложений не падает, телефон в ребут не уходит, батарейка держит по-старому, бывают фризы при скролле изредка (на VC и в Safari так).
Можно попробовать на рабочий девайс поставить, страшного ничего не случится.
Я пользуюсь пару недель и багов не наблюдал острот один раз перезагрузился сама по себе и все вроде бы, и ещё не работают команды сири
Как будет угодно. Но большинство не видит разницы. А по функционалу и стабильности это как правило очень близкие сборки
До этого ставил закрытую бету на трубку xs и вотчи 4, трубка глючила местами например нельзя было войти в имеющиеся подписки эппстора, в публичной починилось, а вотчи на закрытой могли на дню сами по себе по несколько раз перезагрузиться сами по себе, сейчас вроде ушла эта бага, наблюдаю.
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