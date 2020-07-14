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Техника
Галина Мубаракшина
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Производители техники: пульты для ТВ отнесли к категории подакцизных товаров — это может привести к перебоям в поставках Материал редакции

Основную часть устройств импортируют, что может затруднить производство и самих телевизоров, утверждают участники рынка.

23 комментария
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Ассоциация производителей и продавцов электроники (РАТЭК; в неё входят «М.Видео-Эльдорадо», «Технопарк», Panasonic, LG и другие) предупредила главу Минфина Антона Силуанова о возможных проблемах при импорте пультов дистанционного управления для телевизоров и других устройств, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо объединения.

Пульты включены в один код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с подакцизными электронными сигаретами, пояснили изданию в РАТЭК. Согласно новому приказу Минфина, оформлять подакцизные товары может только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), которая должна руководствоваться только кодами.

По этой причине, утверждает представитель РАТЭК, теперь невозможно оформить ввоз пультов ни через ЦАТ (поскольку они не относятся к подакцизным товарам), ни через обычную таможню.

В ассоциации опасаются, что из-за правовой неопределённости, связанной с оформлением устройств, могут приостановить работу местные производители телевизоров. По данным компании TPV, которая занимается сборкой телевизоров Philips, 90% продаваемых в России ЖК-телевизоров производятся здесь же, а все пульты к ним импортируются.

В «М.Видео-Эльдорадо» также ждут разъяснений регулятора: пульт продаётся в комплекте и если он потерялся или сломался, ему нужно найти замену, отмечает газета. Но сейчас сложностей в поставках телевизоров и аксессуаров нет, утверждают ритейлер и представитель дистрибьютора компьютерной, цифровой и бытовой техники Merlion.

В Минфине «Ведомостям» пояснили, что товары, которые должны проходить через ЦАТ, указаны в отдельном списке и пультов в нём нет. Федеральная таможенная служба дала объяснения своему подразделению, заверили издание в министерстве.

#новость #таможня

Галина Мубаракшина
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23 комментария
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alex twit

2

Сяоми с ик-бластером и пох вообще

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Михаил Сушок

alex
1

Ну, эпоха приложений, пульты только для комплектности.

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BloodyMary

0

Зачем он вообще нужен? В современной жизни не нужен ни пульт, ни телевизор.

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Юрий Глотов

BloodyMary
2

Если не нужен, зачем прогрессивный Эпл выпускает приставку Эпл Тв?) Если молодежь не смотрит программы ТВ, то это не означает, что эта же молодежь не потребляет видео контент через телевизор (ютуб, видео сервисы подписки, видео игры через консоли и тп).

Ответить

BloodyMary

Юрий
0

Пульт, который прослушивает 24 часа в сутки надо запретить, правильно сделали.

Ответить

Андрей Деревянко

1

Постараемся пережить

Ответить

Степан Фадеев

1

Не думаю, что государство оставит электорат без телека.

Ответить

Arthur Niazyan

Степан
–2

Теперь можно. Обнуление прошло.

Ответить

Arthur Niazyan

0

Новый тренд: телевизор купи тут, а пульт с Алишки заказывай.

Ответить

Просто Хэнк

Arthur
1

И получишь иск от ФСБ за просто так, ибо акцизы не уплачены и бла бла бла.

Ответить

Arthur Niazyan

Просто
–1

Думаете на Усманова наедут?

Ответить

BloodyMary

Arthur
0

прослушивание идет через пульт.

Ответить

Алексей Кравцов

0

Усы Михалкова зашивались?

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Просто Хэнк

0

Сами рубят сук на котором сидят - как народ дурить, если они не смогут новые телевизоры покупать?

Ответить

BloodyMary

0

Неизвестные доброжелатели распространили через WikiLeaks, инструкцию к утилите Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США «Плачущий ангел» (Weeping Angel). […] «Плачущий ангел» позволяет прослушивать комнату при помощи вмонтированного в телевизор микрофона [Roem.ru: микрофоны часто стоят в пульте управления ТВ, для голосового управления устройством, а не в самом параллелепипеде с экраном — выключателя у пульта нет], с последующей отправкой записей в ЦРУ. Инструмент был разработан ЦРУ совместно с британской службой контрразведки MI-5, утверждает ТАСС.

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Arthur Niazyan

BloodyMary
0

Нахрена? Во всех гаджетах есть микрофоны и камеры

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BloodyMary

Arthur
0

Там же стоит, что в пульте микрофон не отключаем.

Ответить

Arthur Niazyan

BloodyMary
0

У меня все пульты олдскульные, там нет микрофонов. Вероятно речь про какие-то умные пульты.

Ответить

BloodyMary

Arthur
0

Они видимо запретили те, что не отключаемые с микрофоном и правильно сделали.

Ответить

Arthur Niazyan

BloodyM…
0

В новости просто про пульты.

Ответить

BloodyMary

Arthur
0

Думаю сегодня новые пульты все слушают. Даже в стиральные машины монтируют.

Ответить

Arthur Niazyan

BloodyM…
0

Зачем только столько сложностей? Люди сами покупают себе смартфоны, планшеты и ноутбуки, через которые гораздо удобнее слушать. Плюс подходит эра IoT, там вообще раздор для слежки.

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danil nik

0

Видимо, какой-то бюрократический сбой, который потом пофиксят)

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