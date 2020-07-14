Основную часть устройств импортируют, что может затруднить производство и самих телевизоров, утверждают участники рынка.

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Ассоциация производителей и продавцов электроники (РАТЭК; в неё входят «М.Видео-Эльдорадо», «Технопарк», Panasonic, LG и другие) предупредила главу Минфина Антона Силуанова о возможных проблемах при импорте пультов дистанционного управления для телевизоров и других устройств, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо объединения.

Пульты включены в один код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с подакцизными электронными сигаретами, пояснили изданию в РАТЭК. Согласно новому приказу Минфина, оформлять подакцизные товары может только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), которая должна руководствоваться только кодами.

По этой причине, утверждает представитель РАТЭК, теперь невозможно оформить ввоз пультов ни через ЦАТ (поскольку они не относятся к подакцизным товарам), ни через обычную таможню.

В ассоциации опасаются, что из-за правовой неопределённости, связанной с оформлением устройств, могут приостановить работу местные производители телевизоров. По данным компании TPV, которая занимается сборкой телевизоров Philips, 90% продаваемых в России ЖК-телевизоров производятся здесь же, а все пульты к ним импортируются.

В «М.Видео-Эльдорадо» также ждут разъяснений регулятора: пульт продаётся в комплекте и если он потерялся или сломался, ему нужно найти замену, отмечает газета. Но сейчас сложностей в поставках телевизоров и аксессуаров нет, утверждают ритейлер и представитель дистрибьютора компьютерной, цифровой и бытовой техники Merlion.