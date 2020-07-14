Комментарии
оказалась нейронной сетью
Основную часть устройств импортируют, что может затруднить производство и самих телевизоров, утверждают участники рынка.
Ассоциация производителей и продавцов электроники (РАТЭК; в неё входят «М.Видео-Эльдорадо», «Технопарк», Panasonic, LG и другие) предупредила главу Минфина Антона Силуанова о возможных проблемах при импорте пультов дистанционного управления для телевизоров и других устройств, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо объединения.
Пульты включены в один код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с подакцизными электронными сигаретами, пояснили изданию в РАТЭК. Согласно новому приказу Минфина, оформлять подакцизные товары может только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), которая должна руководствоваться только кодами.
По этой причине, утверждает представитель РАТЭК, теперь невозможно оформить ввоз пультов ни через ЦАТ (поскольку они не относятся к подакцизным товарам), ни через обычную таможню.
В ассоциации опасаются, что из-за правовой неопределённости, связанной с оформлением устройств, могут приостановить работу местные производители телевизоров. По данным компании TPV, которая занимается сборкой телевизоров Philips, 90% продаваемых в России ЖК-телевизоров производятся здесь же, а все пульты к ним импортируются.
В «М.Видео-Эльдорадо» также ждут разъяснений регулятора: пульт продаётся в комплекте и если он потерялся или сломался, ему нужно найти замену, отмечает газета. Но сейчас сложностей в поставках телевизоров и аксессуаров нет, утверждают ритейлер и представитель дистрибьютора компьютерной, цифровой и бытовой техники Merlion.
В Минфине «Ведомостям» пояснили, что товары, которые должны проходить через ЦАТ, указаны в отдельном списке и пультов в нём нет. Федеральная таможенная служба дала объяснения своему подразделению, заверили издание в министерстве.
Сяоми с ик-бластером и пох вообще
Зачем он вообще нужен? В современной жизни не нужен ни пульт, ни телевизор.
Если не нужен, зачем прогрессивный Эпл выпускает приставку Эпл Тв?) Если молодежь не смотрит программы ТВ, то это не означает, что эта же молодежь не потребляет видео контент через телевизор (ютуб, видео сервисы подписки, видео игры через консоли и тп).
Пульт, который прослушивает 24 часа в сутки надо запретить, правильно сделали.
Не думаю, что государство оставит электорат без телека.
Новый тренд: телевизор купи тут, а пульт с Алишки заказывай.
И получишь иск от ФСБ за просто так, ибо акцизы не уплачены и бла бла бла.
Сами рубят сук на котором сидят - как народ дурить, если они не смогут новые телевизоры покупать?
Неизвестные доброжелатели распространили через WikiLeaks, инструкцию к утилите Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США «Плачущий ангел» (Weeping Angel). […] «Плачущий ангел» позволяет прослушивать комнату при помощи вмонтированного в телевизор микрофона [Roem.ru: микрофоны часто стоят в пульте управления ТВ, для голосового управления устройством, а не в самом параллелепипеде с экраном — выключателя у пульта нет], с последующей отправкой записей в ЦРУ. Инструмент был разработан ЦРУ совместно с британской службой контрразведки MI-5, утверждает ТАСС.
Нахрена? Во всех гаджетах есть микрофоны и камеры
Там же стоит, что в пульте микрофон не отключаем.
У меня все пульты олдскульные, там нет микрофонов. Вероятно речь про какие-то умные пульты.
Они видимо запретили те, что не отключаемые с микрофоном и правильно сделали.
В новости просто про пульты.
Думаю сегодня новые пульты все слушают. Даже в стиральные машины монтируют.
Зачем только столько сложностей? Люди сами покупают себе смартфоны, планшеты и ноутбуки, через которые гораздо удобнее слушать. Плюс подходит эра IoT, там вообще раздор для слежки.
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